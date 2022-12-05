Quý Nhân ban lộc, Thần Tài ban phước cho 3 con giáp vào đúng 10h sáng Thứ 3 ngày 6/12/2022: Sự nghiệp bước sang trang mới, gia đình hạnh phúc ấm no khó ai sánh bằng

Tâm linh - Tử vi 05/12/2022 16:15

Trong thời điểm này, nhờ có Quý Nhân trợ mệnh mà sự nghiệp của 3 con giáp sau phất lên, làm đâu thắng đó, tiền tài dư dả.

Tuổi Thìn

Cát tinh hỗ trợ cho con giáp giỏi kinh doanh tuổi Thìn tháng mới có nhiều cơ hội mới thu hút tiền bạc về mình. Nhiều người làm ăn có lợi, số đơn đặt hàng tăng lên đáng kể trong tháng này. Người làm nghề tự do luôn giữ được thái độ tích cực, không ngại khó, không ngại khổ nên có thể tiếp xúc với các mối khách hàng hoặc đối tác triển vọng.

Quý Nhân ban lộc, Thần Tài ban phước cho 3 con giáp vào đúng 10h sáng Thứ 3 ngày 6/12/2022: Sự nghiệp bước sang trang mới, gia đình hạnh phúc ấm no khó ai sánh bằng - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Tuy nhiên, dù mọi chuyện có đang tiến triển theo chiều hướng thuận lợi, bản mệnh cũng cần dè chừng trước nguy cơ bị kẻ tiểu nhân hãm hại dẫn đến họa kiện tụng. Do đó, những vấn đề liên quan đến tiền cần phải minh bạch, rõ ràng. Nếu có tiền trong tay thì ưu tiên trả những khoản nợ có lãi suất cao ngay lập tức. Chớ để đêm dài lắm mộng, đừng để kéo dài thêm những phiền phức khi bạn có tiền lại làm việc khác, thậm chí là để cho đi nhưng cố tình ngó lơ khoản nợ của mình.

Tuổi Ngọ

Người tuổi Ngọ vốn thông minh, tài giỏi, có khả năng độc lập và không thích dựa dẫm vào bất cứ ai. Người tuổi Ngọ dễ dàng gặt hái được nhiều thành công trong cuộc sống, họ thích sáng tạo và tận dụng mọi thế mạnh để phát triển cuộc sống lên tầm cao mới. 

Quý Nhân ban lộc, Thần Tài ban phước cho 3 con giáp vào đúng 10h sáng Thứ 3 ngày 6/12/2022: Sự nghiệp bước sang trang mới, gia đình hạnh phúc ấm no khó ai sánh bằng - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Hiện tại, tuổi Ngọ sẽ khổ tận cam lai, mọi khó khăn đều được giải quyết, theo đó được thần tài và quý nhân chiếu cố nồng hậu, công việc làm ăn suôn sẻ kéo theo tài vận dồi dào. Cuối năm nay, tuổi Ngọ không thành Rồng cũng thành Phượng.

Tuổi Dần

Người tuổi Dần rất can đảm. Họ tự tin về bản thân mình và là người có tài lãnh đạo. Những người này đi đâu cũng có thể giao lưu và xây dựng nên những mối quan hệ mới tốt đẹp. Họ sẽ ngày càng có vòng kết nối bạn bè chất lượng hơn, bao quanh mình bởi những người thông minh, thành công và truyền cảm hứng.

Quý Nhân ban lộc, Thần Tài ban phước cho 3 con giáp vào đúng 10h sáng Thứ 3 ngày 6/12/2022: Sự nghiệp bước sang trang mới, gia đình hạnh phúc ấm no khó ai sánh bằng - Ảnh 3
Ảnh minh họa: Internet

Bước sang thời điểm này, không chỉ vận trình mà tinh thần của người tuổi Dần cũng sẽ tốt hơn rất nhiều. Những rắc rối nhanh chóng được tháo gỡ, không có gì cản được người tuổi Dần tiến về đích.

*Bài viết mang tính chất tham khảo và chiêm nghiệm.

Vào 9h sáng Thứ 4 ngày 7/12/2022, 3 con giáp 'một bước đụng quý nhân, hai bước đụng Thần Tài': Vận thế khởi sắc, phúc khí hanh thông, trúng đậm giàu to  

Vào 9h sáng Thứ 4 ngày 7/12/2022, 3 con giáp 'một bước đụng quý nhân, hai bước đụng Thần Tài': Vận thế khởi sắc, phúc khí hanh thông, trúng đậm giàu to  

Trong khung giờ này, 3 con giáp có quý nhân phù trợ, tài lộc tăng cao, gia đình hạnh phúc. Từ nay cuộc sống an nhà, tiền vàng sung túc, vận trình tung tăng thẳng tiến.

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