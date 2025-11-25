Qua tuần mới (1/12 đến 7/12), 3 con giáp CON CƯNG THẦN TÀI, làm đâu thắng đó, sự nghiệp lên hương, tài lộc dồi dào, xòe tay là có tiền

Công việc của tuổi Thìn có những bước tiến nhanh chóng. Bạn nắm bắt tốt những cơ hội và đạt được thành công trong tương lai. Người tuổi này cũng rất giỏi trong giao tiếp và ứng xử với mọi người xung quanh nên nhận được sự ủng hộ cao từ đồng nghiệp.

Vận trình tình duyên của bản mệnh cũng sẽ trở nên êm ấm. Tuổi Thìn nhận được sự quan tâm và yêu thương hết lòng từ đối phương. Hai bạn dành nhiều thời gian bên nhau ngày cuối năm và cùng nhau hoạch định cho năm mới.

Bước sang tháng mới, mục tiêu của con giáp tuổi Tỵ trong công việc khá rõ ràng nên bạn có thể vì quá tập trung và ảnh hưởng tiêu cực tới mối quan hệ xung quanh, điều này sẽ khiến bạn thấy buồn.

Người tuổi Tỵ nuôi nhiều tham vọng trong sự nghiệp của mình trong tháng này. Trong quá trình hướng đến mục tiêu, bạn phải loại bỏ những gì không phù hợp. Thế nên việc bị trách mắc, oán giận là điều khó tránh khỏi.

Tài lộc tháng mới tăng tiến, mặc dù cơ hội mở ra trước mắt không ít nhưng chúng chỉ càng khiến bạn bối rối mà thôi vì dường như chúng na ná giống nhau, không có gì nổi bật. Bạn lo lắng rằng mình quyết định sai và loại bỏ đi những cơ hội tốt thực sự.

Đào hoa ghé thăm người độc thân tuổi Tỵ trong tháng này. Mối quan hệ giữa các cặp đôi có sự thay đổi tích cực nhờ vào cách hành xử khôn ngoan, khéo léo của bản mệnh.

Tình hình sức khỏe có nhiều dấu hiệu đang lo, bạn không được chủ quan. Nếu phải thường xuyên đi lại, nên tập trung lái xe và quan trọng nhất là tập trung xử lý khi có rắc rối xảy ra.

Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Dậu

Dậu là con giáp kiên định, có tài và thẳng thắn. Họ có đam mê và khao khát kiếm tiền. Dậu thuộc mẫu người sống nội tâm với nhiều suy nghĩ. Từ nay, tuổi Dậu là con giáp bước vào giai đoạn hanh thông mạnh nhất, họ làm gì cũng gặt hái thành công, trơn tru, gặp hung hóa cát. Những việc tồn đọng trước đó bất ngờ được giải quyết nhanh chóng, bế tắc được tháo gỡ, bạn gặp đúng người, đúng thời điểm, giúp mọi kế hoạch đi vào guồng trơn tru.

Tài lộc của tuổi Dậu tăng lên rõ rệt, nguồn tiền đa dạng phong phú, lưu thông không ngừng. Dòng tiền về liên tục từ công việc chính và cả những nguồn phụ bất ngờ. Người kinh doanh gặp khách lớn, đơn hàng nhiều, lợi nhuận tăng vù vù, người làm công việc văn phòng dễ có thưởng hoặc dự án tạo thu nhập thêm. Đây là thời điểm tuổi Dậu không cần cố quá, tiền tự chảy vào như được “định sẵn”.

Ảnh minh họa: Internet

Thông tin trong bài viết chỉ mang tính chất tham khảo!