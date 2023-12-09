Qua tháng 11 âm lịch, 3 con giáp uống no lộc trời, túi tiền rủng rỉnh, đời sang trang mới huy hoàng

Theo tử vi, những người thuộc 3 con giáp may mắn này vận trình biến chuyển tích cực, thuận lợi hanh thông, đi đâu làm gì cũng dễ có quý nhân giúp sức.

Tuổi Tỵ

Tài vận của Tỵ rất tốt khi bước qua tháng 11 âm lịch. Bạn sẽ có nhiều cơ hội trong sự nghiệp, tiền liên tục đổ về tài khoản. Các nguồn thu nhập dù là chính hay phụ đều tăng lên trông thấy.

Với những người làm công ăn lương, bạn làm việc chăm chỉ và nỗ lực hết mình nên luôn hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao, được cấp trên coi trọng và sớm được thăng chức, tăng lương, cải thiện cuộc sống.

Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Ngọ

Vận may trong việc đầu tư kinh doanh của Ngọ vượng phát bất ngờ khi qua tháng 11 âm lịch. Bạn có nhiều cơ hội lớn để phát tài giúp bạn kiếm về một khoản lợi lớn. Chính vì vậy, cuộc sống của Ngọ sẽ càng trở nên phú quý, đầy đủ sung túc.

Chuyện tình cảm của Ngọ cũng rất tốt từ thời điểm này, cơ hội tỏ tình thành công của bạn là rất cao giúp bạn thoát khỏi “lời nguyền FA” đeo bám bao lâu nay. Các cặp đôi đang yêu hay đã kết hôn lại có những ngày tháng vô cùng hạnh phúc, viên mãn bên một nửa của mình.

Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Dậu

Bước qua tháng 11 âm lịch, vận may ập đến dồn dập nên Dậu trở thành một trong 3 con giáp may mắn nhất. Những người tuổi Dậu được cát tinh nâng đỡ nên vận khí tăng tiến mạnh mẽ, bạn làm gì cũng suôn sẻ, muốn gì được nấy, đời sống vật chất khá sung túc, tiền hết lại có.

Trong công việc, Dậu tuy bận rộn nhưng bạn lại có nhiều cơ hội để phát triển sự nghiệp, chỉ cần biết nắm bắt thời cơ và nỗ lực hết mình thì bạn sẽ gặt hái được những thành tựu đáng nể, việc thăng quan tiến chức là chuyện nhỏ.

Ảnh minh họa: Internet

(*) Thông tin mang tính tham khảo, chiêm nghiệm

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/qua-thang-11-am-lich-3-con-giap-uong-no-loc-troi-tui-tien-rung-rinh-doi-sang-trang-moi-huy-hoang-632681.html