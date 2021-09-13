Qua Tết Trung thu, 3 con giáp BIẾN HOẠ THÀNH PHÚC, vận thế sáng bừng, giàu lên chóng mặt

Tâm linh - Tử vi 13/09/2021 08:00

Đây là top 3 con giáp sẽ có cuộc sống thăng hoa, sự nghiệp rực rỡ, tiền tiêu thả ga khi qua ngày Tết Trung thu.

Tuổi Mùi

Người tuổi Mùi hiền lành, chịu khó, cố gắng không ngừng khi gặp khó khăn với mong muốn một cuộc sống đủ đầy về sau. Họ đều tự mình nỗ lực, tự lập và có nền tảng vững chắc cho gia đình và người thân.

con giap 1
Ảnh minh họa: Internet

Theo tử vi, dù có thăng trầm thế nào thì qua ngày tết Trung Thu là con giáp này sẽ đầy bạc tiền đến khó tin và may mắn liên tiếp đến với người tuổi Mùi. Họ còn được quý nhân đưa đường dẫn lối, tìm ra hướng đi tươi sáng, bạc tiền cũng từ đó mà dồi dào thêm. Khổ tận cam lai, tuổi Mùi chỉ cần giữ tâm thế tốt nhất thì chuyện tốt ắt sẽ đến sớm thôi.

Tuổi Hợi

Hợi là con giáp tử tế, chân thành và chi tiêu cực kỳ khoa học. Nếu người khác sẵn tiền mà tiêu xài hoang phí thì con giáp này luôn biết điểm dừng, biết cách đầu tư khôn ngoan nên cuộc đời họ ngập trong bạc tiền.

con giap 2
Ảnh minh họa: Internet

Qua Tết Trung thu, con giáp tuổi Hợi sẽ mở ra trang mới cuộc đời. Không chỉ có số dư trong tài khoản tăng nhanh đến chóng mắt, tiền tài phủ phê Hợi còn có cơ hội thăng tiến vượt bậc trong sự nghiệp. Từ đây, Hợi chỉ cần an nhàn hưởng phúc, ngồi chơi hốt bạc.

Tuổi Tý

Người tuổi Tý vốn rất khéo léo, nhạy bén với vấn đề tiền bạc. Họ luôn cố gắng kiếm tiền, biết cách quản lý tài chính và đầu tư thích hợp vì thế hậu vận càng ngày càng giàu có, đầy đủ. Bước qua ngày Tết Trung thu thì người tuổi Tý được cấp trên nâng đỡ, thần tài hỗ trợ cho nên ngày càng đạt nhiều thành công.

con giap 1
Ảnh minh họa: Internet

Sự nghiệp phất lên như diều gặp gió, họ có cơ hội để phát triển tài năng, khẳng định vị thế của mình trong công việc. Từ thời điểm này đến cuối năm, vận công danh của Tý sẽ đỏ như son, giúp con giáp này không chỉ thăng chức tăng lương mà còn dư dả để mua nhà, sắm xe, thoải mái tiêu pha.

(*) Bài viết chỉ mang tính tham khảo, chiêm nghiệm

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