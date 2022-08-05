Qua rằm tháng 7, trời đất giao thoa đem may mắn đến cho 3 tuổi này, liên tục gặp may mắn, phát tài phát lộc, chạm đỉnh giàu sang

Trong thời gian này, 3 con giáp này không những không xui lại có may mắn kéo về.
- Đúng giữa tháng 8, 3 con giáp sướng tận trời xanh, tiền bạc phủ phê, tiền đồ xán lạn, phú quý đỏ rực, tương lai bừng sáng
- Giữa tháng 7 âm lịch, ai là 3 con giáp ngồi không cũng giàu nứt đố đổ vách, tiền vào liền tay, vượng phát tài lộc, rung đùi hưởng phước
Tuổi Sửu
Theo các chuyên gia phong thủy, qua rằm tháng 7 âm lịch được xem là thời gian bù đắp cho những người tuổi Sửu. Nói như vậy là đủ hiểu rằng trong thời gian này, họ sẽ là một trong những con giáp được khoản đãi nhiều nhất, may mắn tràn ngập, có cuộc sống sung túc hàng đầu.
Qua rằm tháng 7, tuổi Sửu nằm trong số những con giáp có tài lộc thịnh vượng. Có thể nói, các cơ hội làm giàu cứ đến liên tiếp với họ, thậm chí gối lên nhau, chỉ cần chăm chỉ và biết nắm bắt cơ hội thì nhìn đâu cũng thấy tiền, không lo nghèo khó.
Đặc biệt, tử vi học có nói, không cần phải nhìn đi đâu xa, ngay trong thời gian này, tuổi Sửu sẽ thấy được sự thay đổi rõ rệt trong thu nhập cũng như những triển vọng tốt đẹp trong công việc của họ. Hãy cố gắng hết sức và tận dụng những cơ hội trời cho để gặt hái những thành tựu rực rỡ cho mình nhé.
Tuổi Tý
Theo tử vi 12 con giáp, người tuổi Tý thật thà, thẳng thắn, làm việc gì cũng có tâm đức, có trách nhiệm. Đôi khi, con giáp này tỏ ra bướng bỉnh, bảo thủ. Qua rằm tháng 7 âm lịch, người tuổi Tý vượt nhiều gian nan, thử thách để đạt được thành tựu như mong đợi. Con giáp này được sao tốt chiếu mệnh nên vận khí hanh thông hơn trước. Họ nhận được thêm nhiều cơ hội. Đó có thể là một công việc mới hoặc một vị trí mới tại nơi làm việc.
Cố gắng hết sức, không ngừng vươn lên, người tuổi Tý làm đâu thắng đó, thu nhập và vị thế trong công ty của họ cũng tăng lên đáng kể.
Người làm ăn kinh doanh cũng gặp thời gặp thế, lại gặp được người bạn làm ăn đáng để tin tưởng nên công việc đầy hứa hẹn. Tuy vậy, qua rằm tháng 7 âm lịch, người tuổi Tý cần chú ý cẩn trọng khi ký kết các hợp đồng lớn.
Tuổi Thân
Tử vi nói rằng nhìn chung vận trình của người tuổi Thân có nhiều điểm sáng sau rằm tháng 7 từ công việc, tiền bạc đến tình duyên.
Trong thời gian này, mọi công sức của tuổi Thân đều được đền đáp xứng đáng. Chính vì vậy, bản mệnh có cuộc sống an vui, rực rỡ. Tuổi Thân cũng có nhiều thời gian, năng lượng giúp đỡ những người xung quanh.
Thời điểm này, con giáp này sẵn sàng mở lòng với người khác, chịu khó lắng nghe, tiếp thu, học hỏi kiến thức mới. Chính Tài ghé thăm nên tình hình tài chính của Khỉ ổn định và ngày càng tốt lên. Chuyện tình duyên của con giáp này cũng diễn ra suôn sẻ. Những người có cặp có đôi tiếp tục hưởng cuộc sống hòa hợp, hạnh phúc. Người độc thân nhận tin vui từ những lần hẹn hò.
* Thông tin chỉ mang tính chất tham khảo