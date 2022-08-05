Qua rằm tháng 7, trời đất giao thoa đem may mắn đến cho 3 tuổi này, liên tục gặp may mắn, phát tài phát lộc, chạm đỉnh giàu sang

Tâm linh - Tử vi 05/08/2022 12:50

Trong thời gian này, 3 con giáp này không những không xui lại có may mắn kéo về.

Tuổi Sửu

Theo các chuyên gia phong thủy, qua rằm tháng 7 âm lịch được xem là thời gian bù đắp cho những người tuổi Sửu. Nói như vậy là đủ hiểu rằng trong thời gian này, họ sẽ là một trong những con giáp được khoản đãi nhiều nhất, may mắn tràn ngập, có cuộc sống sung túc hàng đầu.

Qua rằm tháng 7, tuổi Sửu nằm trong số những con giáp có tài lộc thịnh vượng. Có thể nói, các cơ hội làm giàu cứ đến liên tiếp với họ, thậm chí gối lên nhau, chỉ cần chăm chỉ và biết nắm bắt cơ hội thì nhìn đâu cũng thấy tiền, không lo nghèo khó.

Đặc biệt, tử vi học có nói, không cần phải nhìn đi đâu xa, ngay trong thời gian này, tuổi Sửu sẽ thấy được sự thay đổi rõ rệt trong thu nhập cũng như những triển vọng tốt đẹp trong công việc của họ. Hãy cố gắng hết sức và tận dụng những cơ hội trời cho để gặt hái những thành tựu rực rỡ cho mình nhé.

Qua rằm tháng 7, trời đất giao thoa đem may mắn đến cho 3 tuổi này, liên tục gặp may mắn, phát tài phát lộc, chạm đỉnh giàu sang - Ảnh 1
Sửu sẽ là con giáp có may mắn tràn ngập, có cuộc sống sung túc hàng đầu. Ảnh minh họa: Internet

 Tuổi Tý

Theo tử vi 12 con giáp, người tuổi Tý thật thà, thẳng thắn, làm việc gì cũng có tâm đức, có trách nhiệm. Đôi khi, con giáp này tỏ ra bướng bỉnh, bảo thủ. Qua rằm tháng 7 âm lịch, người tuổi Tý vượt nhiều gian nan, thử thách để đạt được thành tựu như mong đợi. Con giáp này được sao tốt chiếu mệnh nên vận khí hanh thông hơn trước. Họ nhận được thêm nhiều cơ hội. Đó có thể là một công việc mới hoặc một vị trí mới tại nơi làm việc.

Cố gắng hết sức, không ngừng vươn lên, người tuổi Tý làm đâu thắng đó, thu nhập và vị thế trong công ty của họ cũng tăng lên đáng kể.

Người làm ăn kinh doanh cũng gặp thời gặp thế, lại gặp được người bạn làm ăn đáng để tin tưởng nên công việc đầy hứa hẹn. Tuy vậy, qua rằm tháng 7 âm lịch, người tuổi Tý cần chú ý cẩn trọng khi ký kết các hợp đồng lớn.

Qua rằm tháng 7, trời đất giao thoa đem may mắn đến cho 3 tuổi này, liên tục gặp may mắn, phát tài phát lộc, chạm đỉnh giàu sang - Ảnh 2
Qua rằm tháng 7 âm lịch, người tuổi Tý vượt nhiều gian nan, đạt được thành tựu như mong đợi. Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Thân

Tử vi nói rằng nhìn chung vận trình của người tuổi Thân có nhiều điểm sáng sau rằm tháng 7 từ công việc, tiền bạc đến tình duyên.

Trong thời gian này, mọi công sức của tuổi Thân đều được đền đáp xứng đáng. Chính vì vậy, bản mệnh có cuộc sống an vui, rực rỡ. Tuổi Thân cũng có nhiều thời gian, năng lượng giúp đỡ những người xung quanh.

Thời điểm này, con giáp này sẵn sàng mở lòng với người khác, chịu khó lắng nghe, tiếp thu, học hỏi kiến thức mới. Chính Tài ghé thăm nên tình hình tài chính của Khỉ ổn định và ngày càng tốt lên. Chuyện tình duyên của con giáp này cũng diễn ra suôn sẻ. Những người có cặp có đôi tiếp tục hưởng cuộc sống hòa hợp, hạnh phúc. Người độc thân nhận tin vui từ những lần hẹn hò.

Qua rằm tháng 7, trời đất giao thoa đem may mắn đến cho 3 tuổi này, liên tục gặp may mắn, phát tài phát lộc, chạm đỉnh giàu sang - Ảnh 3
Tuổi Thân có nhiều điểm sáng sau rằm tháng 7 từ công việc, tiền bạc đến tình duyên. Ảnh minh họa: Internet

* Thông tin chỉ mang tính chất tham khảo

Trong vòng 10 ngày tới, top 3 con giáp vượng vận quý nhân, thu hút tài lộc, giàu càng thêm giàu, vận trình vụt sáng

Trong vòng 10 ngày tới, top 3 con giáp vượng vận quý nhân, thu hút tài lộc, giàu càng thêm giàu, vận trình vụt sáng

Tử vi con giáp chỉ ra, 10 ngày tới có 3 con giáp có vận tài siêu tốt, kinh tế ngày một vững vàng.

Xem thêm
Từ khóa:   tử vi con giáp con giáp may mắn con giáp giàu có

TIN MỚI NHẤT

Nỗi phiền toái vì tiếng động lúc nửa đêm của chị hàng xóm và cuộc chạm mặt khiến tôi chết sững

Nỗi phiền toái vì tiếng động lúc nửa đêm của chị hàng xóm và cuộc chạm mặt khiến tôi chết sững

Ngoại tình 1 giờ 14 phút trước
Sự thật đằng sau lời thông báo lúc 12 giờ đêm khiến người vợ rời đi

Sự thật đằng sau lời thông báo lúc 12 giờ đêm khiến người vợ rời đi

Tâm sự gia đình 1 giờ 44 phút trước
Màn náo loạn giữa đêm của gia đình hàng xóm và hành động can thiệp bất ngờ của người đàn ông nhà bên

Màn náo loạn giữa đêm của gia đình hàng xóm và hành động can thiệp bất ngờ của người đàn ông nhà bên

Tâm sự 2 giờ 14 phút trước
Sự cố ngay đêm tân hôn và thái độ khó hiểu từ phía gia đình chồng

Sự cố ngay đêm tân hôn và thái độ khó hiểu từ phía gia đình chồng

Tâm sự Eva 2 giờ 44 phút trước
Nỗi bàng hoàng khi nhân tình qua đời bỏ lại con nhỏ và phản ứng không ngờ của người vợ

Nỗi bàng hoàng khi nhân tình qua đời bỏ lại con nhỏ và phản ứng không ngờ của người vợ

Tâm sự gia đình 3 giờ 10 phút trước
Lý do đằng sau hành động tìm về xin gặp con của người chồng cũ

Lý do đằng sau hành động tìm về xin gặp con của người chồng cũ

Tâm sự Eva 3 giờ 44 phút trước
Câu chuyện dở khóc dở cười của người chồng trong suốt thai kỳ của vợ vì một sơ suất nhỏ

Câu chuyện dở khóc dở cười của người chồng trong suốt thai kỳ của vợ vì một sơ suất nhỏ

Tâm sự gia đình 4 giờ 44 phút trước
Trúng số độc đắc đúng ngày 4/10/2026, 3 con giáp túi tiền nặng trịch, sự nghiệp thăng tiến như 'ngựa phi mã', cuộc sống vạn điều suôn sẻ

Trúng số độc đắc đúng ngày 4/10/2026, 3 con giáp túi tiền nặng trịch, sự nghiệp thăng tiến như 'ngựa phi mã', cuộc sống vạn điều suôn sẻ

Tâm linh - Tử vi 4 giờ 59 phút trước
Phản ứng của mẹ chồng khi biết lý do thật sự đằng sau kết quả xét nghiệm ADN của cháu

Phản ứng của mẹ chồng khi biết lý do thật sự đằng sau kết quả xét nghiệm ADN của cháu

Tâm sự 5 giờ 44 phút trước
Nỗi ân hận tột cùng của người vợ ngày nhận ra mục đích thật sự đằng sau khoản tiền riêng của chồng

Nỗi ân hận tột cùng của người vợ ngày nhận ra mục đích thật sự đằng sau khoản tiền riêng của chồng

Tâm sự 6 giờ 44 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Tử vi Chủ Nhật 4/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Mùi sự nghiệp vượng phát, tiền tài tràn vào nhà, Mão - Tỵ vận trình sóng gió bủa vây, tiền của ra đi

Tử vi Chủ Nhật 4/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Mùi sự nghiệp vượng phát, tiền tài tràn vào nhà, Mão - Tỵ vận trình sóng gió bủa vây, tiền của ra đi

Đúng hôm nay, thứ 7 ngày 3/10/2026, 3 con giáp đổi vận giàu sang, số ‘ngậm thìa vàng’ công dαnh sự nghiệp thuận lợi, cả đời sống tгong nhung lụa

Đúng hôm nay, thứ 7 ngày 3/10/2026, 3 con giáp đổi vận giàu sang, số ‘ngậm thìa vàng’ công dαnh sự nghiệp thuận lợi, cả đời sống tгong nhung lụa

Đúng ngày mai, Chủ Nhật 4/10/2026, 3 con giáp THẦN TÀI gõ cửa, đón nhận tài lộc, phước lành dồi dào, tiền tài như biển cả, tình duyên thêm bền chặt

Đúng ngày mai, Chủ Nhật 4/10/2026, 3 con giáp THẦN TÀI gõ cửa, đón nhận tài lộc, phước lành dồi dào, tiền tài như biển cả, tình duyên thêm bền chặt

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Trúng số độc đắc đúng ngày 4/10/2026, 3 con giáp túi tiền nặng trịch, sự nghiệp thăng tiến như 'ngựa phi mã', cuộc sống vạn điều suôn sẻ

Trúng số độc đắc đúng ngày 4/10/2026, 3 con giáp túi tiền nặng trịch, sự nghiệp thăng tiến như 'ngựa phi mã', cuộc sống vạn điều suôn sẻ

Đúng ngày mai, Chủ Nhật 4/10/2026, 3 con giáp khổ tận cam lai, lương thưởng hậu hĩnh, chuẩn bị đón Tết linh đình

Đúng ngày mai, Chủ Nhật 4/10/2026, 3 con giáp khổ tận cam lai, lương thưởng hậu hĩnh, chuẩn bị đón Tết linh đình

Đúng 16h30 ngày mai, Chủ Nhật 4/10/2026, 3 con giáp như 'chuột sa hũ nếp', tiền tài viên mãn, sự nghiệp gặt hái thành quả xứng đáng

Đúng 16h30 ngày mai, Chủ Nhật 4/10/2026, 3 con giáp như 'chuột sa hũ nếp', tiền tài viên mãn, sự nghiệp gặt hái thành quả xứng đáng

Kể từ ngày mai, Chủ Nhật 4/10/2026, 3 con giáp sự nghiệp 'mã đáo thành công', tiền bạc phất lên như vũ bão, về già được hưởng cuộc sống an nhàn

Kể từ ngày mai, Chủ Nhật 4/10/2026, 3 con giáp sự nghiệp 'mã đáo thành công', tiền bạc phất lên như vũ bão, về già được hưởng cuộc sống an nhàn

Thần Tài chiếu cố sau ngày 3/10/2026, 3 con giáp tài lộc bung cửa, trúng số giàu to, vận may ập đến không ngừng

Thần Tài chiếu cố sau ngày 3/10/2026, 3 con giáp tài lộc bung cửa, trúng số giàu to, vận may ập đến không ngừng

Tử vi 2 ngày cuối tuần, 3 con giáp ra ngõ gặp Quý Nhân, đường đời rộng mở, làm ăn phát đạt, sự nghiệp thăng tiến không ngừng

Tử vi 2 ngày cuối tuần, 3 con giáp ra ngõ gặp Quý Nhân, đường đời rộng mở, làm ăn phát đạt, sự nghiệp thăng tiến không ngừng