Qua lễ Noel, những con giáp nào may mắn hơn trúng số độc đắc, tiền ập vào nhà chỉ sau 1 đêm, không là tỷ phú cũng là triệu phú?

Tâm linh - Tử vi 20/12/2022 19:48

Bước qua lễ Noel, 3 con giáp này được xem là may mắn, đổi vận chóng mặt. Cuộc sống ngày càng thăng hoa, tài khoản cũng nhân 3 nhân 4.

Tuổi Dần

Tuổi Dần vốn có tính cách ôn hòa, không bao giờ chủ động gây xích mích với ai, luôn cư xử một cách rất có chừng mực, đồng thời cũng chẳng muốn làm mất lòng ai. May mắn đến sau lễ Noel, vận thế của họ có sự thay đổi đáng kể, bản mệnh gặp được nhiều điều như ý muốn hơn hẳn mọi người. Con giáp này không phải chịu ảnh hưởng quá nhiều của tiểu nhân quấy quá nữa, nhờ vậy mà tiền bạc cũng vào túi đều đều và ổn định hơn.

Qua lễ Noel, những con giáp nào may mắn hơn trúng số độc đắc, tiền ập vào nhà chỉ sau 1 đêm, không là tỷ phú cũng là triệu phú? - Ảnh 1
May mắn đến sau lễ Noel, vận thế của họ có sự thay đổi đáng kể, bản mệnh gặp được nhiều điều như ý muốn hơn hẳn mọi người - Ảnh minh họa: Internet

Hơn thế, nhờ sự may mắn của mình, họ còn có thể tìm được những mối làm ăn có lợi, những khách hàng và đối tác đáng tin cậy, có thể hợp tác lâu dài và cùng nhau phát triển. Số tiền tích lũy được chắc hẳn sẽ đủ để tuổi Dần thoải mái chi tiêu.

Tuổi Tuất

Sự nghiệp của người tuổi Tuất có dấu hiệu phát triển sau lễ Noel. Những chú Chó có cơ hội gặp gỡ được quý nhân, và người đó sẽ giúp họ nắm bắt cơ hội để thăng quan, tiến chức. Dù là người làm công ăn lương hay người làm kinh doanh, tuổi Tuất cũng có cơ hội gia tăng thu nhập. Tài lộc ập đến khiến chính con giáp này cũng phải bất ngờ với sự may mắn của mình.

Qua lễ Noel, những con giáp nào may mắn hơn trúng số độc đắc, tiền ập vào nhà chỉ sau 1 đêm, không là tỷ phú cũng là triệu phú? - Ảnh 2
Sự nghiệp của người tuổi Tuất có dấu hiệu phát triển sau lễ Noel. Những chú Chó có cơ hội gặp gỡ được quý nhân, và người đó sẽ giúp họ nắm bắt cơ hội để thăng quan, tiến chức - Ảnh minh họa: Internet

Vốn là con giáp chất phác, không ngại khó khăn. Cộng thêm sự thuận lợi và cơ hội được trao cho, nhất định tuổi Tuất sẽ làm nên dấu mốc đáng nhớ.Đối với người làm kinh doanh, đây sẽ là khoảng thời gian có thể "đổi vận". Tử vi cho thấy con giáp này sẽ có nhiều cơ hội để đầu tư kinh doanh hơn và thu được lợi nhuận không nhỏ. Thành công sẽ đến với người có tầm nhìn, dám nghĩ, dám làm, dám khác biệt.

Tuổi Dậu

Theo tử vi 12 con giáp, người tuổi Dậu tài năng, thông minh, lại giỏi giao tiếp nên có mạng lưới các mối quan hệ rộng rãi. Họ có ý chí, tinh thần vươn lên và luôn tạo cho mình động lực để vượt qua khó khăn, thử thách.

Qua lễ Noel, những con giáp nào may mắn hơn trúng số độc đắc, tiền ập vào nhà chỉ sau 1 đêm, không là tỷ phú cũng là triệu phú? - Ảnh 3
Sau lễ Noel, con giáp tuổi Dậu nhận được cơ hội phát triển sự nghiệp. Đó có thể là một công việc mới hoặc một cơ hội đầu tư kinh doanh - Ảnh minh họa: Internet

Sau lễ Noel, con giáp tuổi Dậu nhận được cơ hội phát triển sự nghiệp. Đó có thể là một công việc mới hoặc một cơ hội đầu tư kinh doanh. Con giáp này cần nắm bắt cơ hội phù hợp với mình cũng như chú ý đến chi tiết nhỏ để đảm bảo không có sai sót. Ngoài ra, con giáp này cần chú ý nhiều hơn đến mối quan hệ với cấp trên cũng như khách hàng. Đây cũng là yếu tố giúp họ gặp nhiều thuận lợi trong công việc trong thời gian sắp tới.

* Bài viết mang tính tham khảo, chiêm nghiệm

Tử vi tuần mới (19/12 - 25/12): Ý trời đã định, 3 con giáp vận trình lên hương, vạn phúc kim an, tiền vàng dư dả, giàu có bất ngờ

Tử vi tuần mới (19/12 - 25/12): Ý trời đã định, 3 con giáp vận trình lên hương, vạn phúc kim an, tiền vàng dư dả, giàu có bất ngờ

Tử vi tuần mới dự đoán, 3 con giáp may mắn vạn phúc kim an, làm ăn phát đạt, sống trong giàu sang, sung sướng.

Xem thêm
Từ khóa:   tử vi ngày 20/12/2022 Tử vi con giáp may mắn Tử vi 12 con giáp tu vi ngay 20/12/2022 con giap may man tu vi hang ngay tu vi ngay moi

TIN MỚI NHẤT

Huỳnh Hiểu Minh đến chúc mừng Hề Mộng Dao và con trai 'vua sòng bài' trong ngày trọng đại

Huỳnh Hiểu Minh đến chúc mừng Hề Mộng Dao và con trai 'vua sòng bài' trong ngày trọng đại

Sao quốc tế 11 phút trước
Bom tấn 150 triệu NDT của Cổ Thiên Lạc có màn ra mắt gây thất vọng

Bom tấn 150 triệu NDT của Cổ Thiên Lạc có màn ra mắt gây thất vọng

Sao quốc tế 14 phút trước
Đúng 7h30 ngày mai, thứ Tư 30/9/2026, 3 con giáp 'tay trái hứng vàng, tay phải gom bạc', tài lộc tấn tới, niềm vui phơi phới

Đúng 7h30 ngày mai, thứ Tư 30/9/2026, 3 con giáp 'tay trái hứng vàng, tay phải gom bạc', tài lộc tấn tới, niềm vui phơi phới

Tâm linh - Tử vi 23 phút trước
Những ngày cuối tháng 8 âm lịch, 3 con giáp được thần tài báo ‘MỘNG VÀNG’, làm ăn vượng phát, phú quý ùa vào nhà tới tấp

Những ngày cuối tháng 8 âm lịch, 3 con giáp được thần tài báo ‘MỘNG VÀNG’, làm ăn vượng phát, phú quý ùa vào nhà tới tấp

Tâm linh - Tử vi 27 phút trước
Sập gác gỗ trong hẻm ở TP.HCM, giải cứu hai người mắc kẹt

Sập gác gỗ trong hẻm ở TP.HCM, giải cứu hai người mắc kẹt

Đời sống 40 phút trước
Trúng số độc đúng 2 ngày liên tiếp (30/9-1/10), 3 con giáp 'đón mưa may mắn', tiền tài ùa vào nhà, cuộc sống đủ đầy khó ai bì kịp

Trúng số độc đúng 2 ngày liên tiếp (30/9-1/10), 3 con giáp 'đón mưa may mắn', tiền tài ùa vào nhà, cuộc sống đủ đầy khó ai bì kịp

Tâm linh - Tử vi 42 phút trước
Loại rau lá tròn quen thuộc giúp thanh lọc cơ thể và cải thiện sức khỏe

Loại rau lá tròn quen thuộc giúp thanh lọc cơ thể và cải thiện sức khỏe

Dinh dưỡng 57 phút trước
Đúng ngày mai, thứ Tư 30/9/2026, 3 con giáp Thần Tài ban phước, Quý Nhân kề bên, tài lộc bùng nổ, tiền bạc ngập nhà, hưởng một cuộc sống đầy đủ, ấm no

Đúng ngày mai, thứ Tư 30/9/2026, 3 con giáp Thần Tài ban phước, Quý Nhân kề bên, tài lộc bùng nổ, tiền bạc ngập nhà, hưởng một cuộc sống đầy đủ, ấm no

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 27 phút trước
4 người bị chó mắc bệnh dại cắn, Đăk Lăk khoanh vùng ổ dịch

4 người bị chó mắc bệnh dại cắn, Đăk Lăk khoanh vùng ổ dịch

Tin y tế 1 giờ 42 phút trước
Thần Tài chiếu cố sau ngày 29/9/2026, 3 con giáp tài lộc bung cửa, trúng số giàu to, vận may ập đến không ngừng

Thần Tài chiếu cố sau ngày 29/9/2026, 3 con giáp tài lộc bung cửa, trúng số giàu to, vận may ập đến không ngừng

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 52 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Đúng 7h sáng ngày mai, thứ Ba 29/9/2026, 3 con giáp 'đón mưa may mắn', tiền tài ùa vào nhà, cuộc sống đủ đầy khó ai bì kịp

Đúng 7h sáng ngày mai, thứ Ba 29/9/2026, 3 con giáp 'đón mưa may mắn', tiền tài ùa vào nhà, cuộc sống đủ đầy khó ai bì kịp

Tử vi thứ Tư 30/9/2026 của 12 con giáp: Dần - Mùi bội thu tiền bạc, sự nghiệp thăng tiến vượt bậc, Tý - Thân đại hạn khó lường, công việc trắc trở liên tục

Tử vi thứ Tư 30/9/2026 của 12 con giáp: Dần - Mùi bội thu tiền bạc, sự nghiệp thăng tiến vượt bậc, Tý - Thân đại hạn khó lường, công việc trắc trở liên tục

Lưu Văn hứng chỉ trích khi Tỉnh Bách Nhiên bất ngờ nổi tiếng nhờ Đầu xuân tươi sáng

Lưu Văn hứng chỉ trích khi Tỉnh Bách Nhiên bất ngờ nổi tiếng nhờ Đầu xuân tươi sáng

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Đúng 7h30 ngày mai, thứ Tư 30/9/2026, 3 con giáp 'tay trái hứng vàng, tay phải gom bạc', tài lộc tấn tới, niềm vui phơi phới

Đúng 7h30 ngày mai, thứ Tư 30/9/2026, 3 con giáp 'tay trái hứng vàng, tay phải gom bạc', tài lộc tấn tới, niềm vui phơi phới

Những ngày cuối tháng 8 âm lịch, 3 con giáp được thần tài báo ‘MỘNG VÀNG’, làm ăn vượng phát, phú quý ùa vào nhà tới tấp

Những ngày cuối tháng 8 âm lịch, 3 con giáp được thần tài báo ‘MỘNG VÀNG’, làm ăn vượng phát, phú quý ùa vào nhà tới tấp

Trúng số độc đúng 2 ngày liên tiếp (30/9-1/10), 3 con giáp 'đón mưa may mắn', tiền tài ùa vào nhà, cuộc sống đủ đầy khó ai bì kịp

Trúng số độc đúng 2 ngày liên tiếp (30/9-1/10), 3 con giáp 'đón mưa may mắn', tiền tài ùa vào nhà, cuộc sống đủ đầy khó ai bì kịp

Đúng ngày mai, thứ Tư 30/9/2026, 3 con giáp Thần Tài ban phước, Quý Nhân kề bên, tài lộc bùng nổ, tiền bạc ngập nhà, hưởng một cuộc sống đầy đủ, ấm no

Đúng ngày mai, thứ Tư 30/9/2026, 3 con giáp Thần Tài ban phước, Quý Nhân kề bên, tài lộc bùng nổ, tiền bạc ngập nhà, hưởng một cuộc sống đầy đủ, ấm no

Thần Tài chiếu cố sau ngày 29/9/2026, 3 con giáp tài lộc bung cửa, trúng số giàu to, vận may ập đến không ngừng

Thần Tài chiếu cố sau ngày 29/9/2026, 3 con giáp tài lộc bung cửa, trúng số giàu to, vận may ập đến không ngừng

Đúng hôm nay, thứ 3 ngày 29/9/2026, 3 con giáp Tam Tai kéo đến, sự nghiệp lao dốc, đời sống khó khăn muôn trùng khó khăn

Đúng hôm nay, thứ 3 ngày 29/9/2026, 3 con giáp Tam Tai kéo đến, sự nghiệp lao dốc, đời sống khó khăn muôn trùng khó khăn