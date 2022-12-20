Bước qua lễ Noel, 3 con giáp này được xem là may mắn, đổi vận chóng mặt. Cuộc sống ngày càng thăng hoa, tài khoản cũng nhân 3 nhân 4.
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Tuổi Dần
Tuổi Dần vốn có tính cách ôn hòa, không bao giờ chủ động gây xích mích với ai, luôn cư xử một cách rất có chừng mực, đồng thời cũng chẳng muốn làm mất lòng ai. May mắn đến sau lễ Noel, vận thế của họ có sự thay đổi đáng kể, bản mệnh gặp được nhiều điều như ý muốn hơn hẳn mọi người. Con giáp này không phải chịu ảnh hưởng quá nhiều của tiểu nhân quấy quá nữa, nhờ vậy mà tiền bạc cũng vào túi đều đều và ổn định hơn.
Hơn thế, nhờ sự may mắn của mình, họ còn có thể tìm được những mối làm ăn có lợi, những khách hàng và đối tác đáng tin cậy, có thể hợp tác lâu dài và cùng nhau phát triển. Số tiền tích lũy được chắc hẳn sẽ đủ để tuổi Dần thoải mái chi tiêu.
Tuổi Tuất
Sự nghiệp của người tuổi Tuất có dấu hiệu phát triển sau lễ Noel. Những chú Chó có cơ hội gặp gỡ được quý nhân, và người đó sẽ giúp họ nắm bắt cơ hội để thăng quan, tiến chức. Dù là người làm công ăn lương hay người làm kinh doanh, tuổi Tuất cũng có cơ hội gia tăng thu nhập. Tài lộc ập đến khiến chính con giáp này cũng phải bất ngờ với sự may mắn của mình.
Vốn là con giáp chất phác, không ngại khó khăn. Cộng thêm sự thuận lợi và cơ hội được trao cho, nhất định tuổi Tuất sẽ làm nên dấu mốc đáng nhớ.Đối với người làm kinh doanh, đây sẽ là khoảng thời gian có thể "đổi vận". Tử vi cho thấy con giáp này sẽ có nhiều cơ hội để đầu tư kinh doanh hơn và thu được lợi nhuận không nhỏ. Thành công sẽ đến với người có tầm nhìn, dám nghĩ, dám làm, dám khác biệt.
Tuổi Dậu
Theo tử vi 12 con giáp, người tuổi Dậu tài năng, thông minh, lại giỏi giao tiếp nên có mạng lưới các mối quan hệ rộng rãi. Họ có ý chí, tinh thần vươn lên và luôn tạo cho mình động lực để vượt qua khó khăn, thử thách.
Sau lễ Noel, con giáp tuổi Dậu nhận được cơ hội phát triển sự nghiệp. Đó có thể là một công việc mới hoặc một cơ hội đầu tư kinh doanh. Con giáp này cần nắm bắt cơ hội phù hợp với mình cũng như chú ý đến chi tiết nhỏ để đảm bảo không có sai sót. Ngoài ra, con giáp này cần chú ý nhiều hơn đến mối quan hệ với cấp trên cũng như khách hàng. Đây cũng là yếu tố giúp họ gặp nhiều thuận lợi trong công việc trong thời gian sắp tới.
* Bài viết mang tính tham khảo, chiêm nghiệm