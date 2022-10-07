Qua hôm nay (7/10), những con giáp này ở nhà có Thần Tài ghé thăm, bước ra đường thì gặp quý nhân, công danh sự nghiệp thăng tiến bất ngờ

Tâm linh - Tử vi 07/10/2022 18:34

Qua hôm nay (7/10), 3 con giáp dưới đây sẽ gặt hái nhiều niềm vui tài lộc, phất lên trông thấy.

Tuổi Tý

Sách tử vi - tướng số viết rằng, những người tuổi Tý có tính cách thật thà, thẳng thắn, làm việc gì cũng có tâm đức, có trách nhiệm. Đôi khi, bản mệnh cũng tỏ ra bướng bỉnh, bảo thủ. Tuy vậy, đa phần những người cầm tinh con chuột đều là người tốt bụng, sẵn sàng giúp đỡ người khác những lúc khó khăn. Ngay cả khi có mâu thuẫn, bất hòa, con giáp này cũng không để bụng, luôn giữ hòa khí với mọi người.

Qua hôm nay (7/10), người tuổi Tý đã vượt nhiều gian nan, thử thách trong thời gian qua sẽ đạt được thành tựu như mong đợi. Con giáp tuổi Tý dự đoán sẽ được sao tốt chiếu mệnh nên vận khí hanh thông hơn trước. Bản mệnh nhận được thêm nhiều cơ hội. Đó có thể là một công việc mới hoặc một vị trí mới tại nơi làm việc.

Qua hôm nay (7/10), những con giáp này ở nhà có Thần Tài ghé thăm, bước ra đường thì gặp quý nhân, công danh sự nghiệp thăng tiến bất ngờ - Ảnh 1
Con giáp tuổi Tý dự đoán sẽ được sao tốt chiếu mệnh nên vận khí hanh thông hơn trước. Bản mệnh nhận được thêm nhiều cơ hội - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Sửu

Theo tử vi, người tuổi Sửu tài giỏi, thông minh và biết cách đối nhân xử thế. Con giáp này có thể đang gặp phải không ít khó khăn, hoặc tiền bạc vướng mắc chưa thể giải quyết, hoặc công việc chưa như ý mình. Tuy nhiên, tin vui là hết hôm nay (7/10), mọi rắc rối của con giáp này sẽ được xử lý một cách nhanh chóng. 

Người tuổi Sửu thường thận trọng, làm gì cũng có tính toán kỹ càng. Họ sống có mục tiêu, tin rằng nỗ lực làm việc chăm chỉ thì vận may ắt sẽ đến. Họ tuy đôi lúc hơi bảo thủ song là những người chăm chỉ, không ngại khó ngại khổ. Theo tử vi, khoảng thời gian sắp tới sẽ là khoảng thời gian vượng lộc nhất của con giáp này.  

Qua hôm nay (7/10), những con giáp này ở nhà có Thần Tài ghé thăm, bước ra đường thì gặp quý nhân, công danh sự nghiệp thăng tiến bất ngờ - Ảnh 2
Người tuổi Sửu thường thận trọng, làm gì cũng có tính toán kỹ càng. Họ sống có mục tiêu, tin rằng nỗ lực làm việc chăm chỉ thì vận may ắt sẽ đến - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Mùi

Theo các chuyên gia phong thủy, trong ngày mai, tuổi Mùi gặp nhiều khó khăn trong chuyện làm ăn, tiền bạc dù có kiếm được cũng dễ thất thoát, lại có tiểu nhân vây quanh nên dễ dính thị phi, cuộc sống nhiều áp lực, mệt mỏi. 

Tuy nhiên, từ ngày mai (8/10), vận thế của người tuổi Mùi như từ bóng tối bước ra, từng chút một đón nhận những luồng gió mới và sự thay đổi rõ rệt nhất phải kể đến chính là các mối quan hệ cá nhân và khả năng tài chính của họ. Trong công việc, tuổi Mùi sẽ có sự thăng tiến mạnh, cũng kết giao được nhiều người có chỗ đứng trong xã hội và mở ra cho họ vô khối những cơ hội làm ăn tốt đẹp, giúp họ ngày càng trở nên giàu có hơn.

Qua hôm nay (7/10), những con giáp này ở nhà có Thần Tài ghé thăm, bước ra đường thì gặp quý nhân, công danh sự nghiệp thăng tiến bất ngờ - Ảnh 3
Vận thế của người tuổi Mùi như từ bóng tối bước ra, từng chút một đón nhận những luồng gió mới và sự thay đổi rõ rệt nhất phải kể đến chính là các mối quan hệ cá nhân - Ảnh minh họa: Internet

*Bài viết chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm.

Đúng 0h ngày 8/10/2022, sao may mắn chiếu mệnh, 3 con giáp phá tan bầu trời xui xẻo, tình duyên vượng sắc, vơ vét sạch tiền tài, cuộc sống sung túc, mọi ước mong đều vẹn toàn

Đúng 0h ngày 8/10/2022, sao may mắn chiếu mệnh, 3 con giáp phá tan bầu trời xui xẻo, tình duyên vượng sắc, vơ vét sạch tiền tài, cuộc sống sung túc, mọi ước mong đều vẹn toàn

Đúng 0h ngày 8/10/2022, 3 con giáp sau đây một bước lên hương, xây dựng cơ nghiệp, thành đại gia tiền tỷ người người ngưỡng mộ.

Xem thêm
Từ khóa:   con giáp may mắn con giáp tử vi 12 con giáp tử vi hôm nay tử vi ngày mai

TIN MỚI NHẤT

Sự thật trớ trêu đằng sau phút xiêu lòng trước vẻ quyến rũ của cô hàng xóm xinh đẹp

Sự thật trớ trêu đằng sau phút xiêu lòng trước vẻ quyến rũ của cô hàng xóm xinh đẹp

Tâm sự 26 phút trước
Nỗi lòng cô gái vỡ mộng ngay đêm thành hôn vì đề nghị không ngờ từ người chồng đại gia

Nỗi lòng cô gái vỡ mộng ngay đêm thành hôn vì đề nghị không ngờ từ người chồng đại gia

Tâm sự 56 phút trước
Qua đêm nay, 3 con giáp rủng rỉnh tiền tài, thăng quan tiến chức, sự nghiệp 'thuận buồm xuôi gió' không ngừng

Qua đêm nay, 3 con giáp rủng rỉnh tiền tài, thăng quan tiến chức, sự nghiệp 'thuận buồm xuôi gió' không ngừng

Tâm linh - Tử vi 56 phút trước
Sự thật đằng sau cái quỳ gối của người vợ khi nhận đôi khuyên tai từ chồng đi xa về

Sự thật đằng sau cái quỳ gối của người vợ khi nhận đôi khuyên tai từ chồng đi xa về

Tâm sự 1 giờ 56 phút trước
Sự thật đằng sau hành động quay sang mượn tiền của mẹ chồng trong lúc con cái nợ nần

Sự thật đằng sau hành động quay sang mượn tiền của mẹ chồng trong lúc con cái nợ nần

Tâm sự gia đình 2 giờ 26 phút trước
Màn cay đắng vì chửa trước và sự thay đổi tình thế không ai ngờ sau một đêm mưa gió

Màn cay đắng vì chửa trước và sự thay đổi tình thế không ai ngờ sau một đêm mưa gió

Tâm sự 2 giờ 56 phút trước
Sự thật đằng sau chiếc nhẫn kim cương trăm triệu và câu nói đi kèm của người chồng

Sự thật đằng sau chiếc nhẫn kim cương trăm triệu và câu nói đi kèm của người chồng

Tâm sự gia đình 3 giờ 56 phút trước
Trúng số độc đắc vào đúng ngày 2/10/2026, 3 con giáp thu nhập tăng vọt, phúc lộc viên mãn, không cần bon chen của nả vẫn đầy tay

Trúng số độc đắc vào đúng ngày 2/10/2026, 3 con giáp thu nhập tăng vọt, phúc lộc viên mãn, không cần bon chen của nả vẫn đầy tay

Tâm linh - Tử vi 4 giờ 11 phút trước
Sự thật đằng sau quyết định kết hôn vội vã và nỗi cay đắng của người chồng khi nhận ra sai lầm

Sự thật đằng sau quyết định kết hôn vội vã và nỗi cay đắng của người chồng khi nhận ra sai lầm

Tâm sự gia đình 4 giờ 26 phút trước
Sự thật đằng sau tiếng động lạ dưới bếp khiến dâu trẻ vác gậy đi bắt trộm

Sự thật đằng sau tiếng động lạ dưới bếp khiến dâu trẻ vác gậy đi bắt trộm

Tâm sự gia đình 4 giờ 56 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Tử vi thứ Sáu 2/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Tuất tiền bạc rủng rỉnh, sự nghiệp suôn sẻ trăm bề, Mão - Tỵ nợ như chúa chổm, xui xẻo liên tiếp ập đến

Tử vi thứ Sáu 2/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Tuất tiền bạc rủng rỉnh, sự nghiệp suôn sẻ trăm bề, Mão - Tỵ nợ như chúa chổm, xui xẻo liên tiếp ập đến

Top 4 trái cây giàu omega-3 tốt cho sức khỏe không nên bỏ qua

Top 4 trái cây giàu omega-3 tốt cho sức khỏe không nên bỏ qua

Đúng hôm nay, thứ 5 ngày 1/10/2026, 3 con giáp chạm tay trúng rương vàng, Phúc Lộc nhân đôi, túi tiền nặng trĩu, Phát Lộc Phát Tài

Đúng hôm nay, thứ 5 ngày 1/10/2026, 3 con giáp chạm tay trúng rương vàng, Phúc Lộc nhân đôi, túi tiền nặng trĩu, Phát Lộc Phát Tài

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Qua đêm nay, 3 con giáp rủng rỉnh tiền tài, thăng quan tiến chức, sự nghiệp 'thuận buồm xuôi gió' không ngừng

Qua đêm nay, 3 con giáp rủng rỉnh tiền tài, thăng quan tiến chức, sự nghiệp 'thuận buồm xuôi gió' không ngừng

Trúng số độc đắc vào đúng ngày 2/10/2026, 3 con giáp thu nhập tăng vọt, phúc lộc viên mãn, không cần bon chen của nả vẫn đầy tay

Trúng số độc đắc vào đúng ngày 2/10/2026, 3 con giáp thu nhập tăng vọt, phúc lộc viên mãn, không cần bon chen của nả vẫn đầy tay

Thiên thời - địa lợi - nhân hòa, 3 con giáp thu hái tài lộc, công việc thăng tiến, ví tiền căng đầy, giàu to thấy rõ trong tháng 10

Thiên thời - địa lợi - nhân hòa, 3 con giáp thu hái tài lộc, công việc thăng tiến, ví tiền căng đầy, giàu to thấy rõ trong tháng 10

Nửa đầu tháng 10 dương lịch, 3 con giáp Thiên Tuế chọn mặt gửi vàng, kiếm tiền cực đỉnh, làm ít hưởng nhiều, an nhàn hưởng Lộc

Nửa đầu tháng 10 dương lịch, 3 con giáp Thiên Tuế chọn mặt gửi vàng, kiếm tiền cực đỉnh, làm ít hưởng nhiều, an nhàn hưởng Lộc

Qua đêm nay, 3 con giáp Thần Tài nổ lộc, trúng số độc đắc, Tài Lộc chạm 'đỉnh của chóp', sự nghiệp bước sang chương mới

Qua đêm nay, 3 con giáp Thần Tài nổ lộc, trúng số độc đắc, Tài Lộc chạm 'đỉnh của chóp', sự nghiệp bước sang chương mới

Từ ngày 21 đến cuối tháng 8 âm lịch, 3 con giáp hoan hỷ được Phật thương trời độ, liên tiếp đón tin vui, đại phú đại quý

Từ ngày 21 đến cuối tháng 8 âm lịch, 3 con giáp hoan hỷ được Phật thương trời độ, liên tiếp đón tin vui, đại phú đại quý