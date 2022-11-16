Theo tử vi 12 con giáp, người tuổi Mão sẽ có vận may lớn, tuy không tránh khỏi trắc trở song có mất thì có được, trời luôn ban thưởng cho những người nghiêm túc nỗ lực. Cụ thể, những khó khăn trong giai đoạn trước đây đều sẽ được xử lý ổn thỏa. Dù là công việc hay cuộc sống, mọi thứ với con giáp may mắn này đều trở nên suôn sẻ hơn nhiều.

Tử vi dự báo qua hết hôm nay (16/11), bản mệnh có trí tuệ xúc cảm cao và khéo léo, giỏi xử lý các mối quan hệ cá nhân. Người tuổi Mão đi đâu cũng có nhiều bạn bè, quý nhân vượng. Giai đoạn này, vận trình của họ sẽ thuận lợi hanh thông hơn, có quý nhân giúp đỡ, tài lộc đầy nhà.

Người tuổi Tý có tài lãnh đạo, luôn có những đóng góp độc đáo khi làm việc tập thể. Họ sẵn sàng đối mặt với những khó khăn để đem lại thành công, sự giàu sang cho mình.

Tử vi hôm nay (16/11), những ngày đầu tháng liên tục bị hung tin đeo bám, tiểu nhân ngáng đường nên công việc trì trệ, khó khăn chồng chất. Tuy nhiên, từ sau 20/10 con giáp này sẽ lấy lại những gì đã mất, tài vận không ngừng tăng lên.

Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Tuất

Qua hết hôm nay (16/11), là lúc con giáp tuổi Tuất có thể áp dụng những kỹ năng được trau chuốt trong thời gian qua vào công việc và đời sống cá nhân. Đừng chần chừ chờ đợi mà hãy chủ động thể hiện tài năng của mình, chắc hẳn bạn sẽ khiến rất nhiều người khâm phục đấy.

Ảnh minh họa: Internet

Tử vi ngày 16/11 cho biết, dù làm ở lĩnh vực gì đi nữa, hãy chăm chỉ và trách nhiệm với công việc được giao, chắc chắn bạn sẽ được lãnh đạo đánh giá rất cao.Thậm chí, nếu quyết tâm, con giáp may mắn tuần này còn tìm ra hướng đi mới giúp tập thể thoát khỏi lối mòn trước đó, đem về khoản tiền rủng rỉnh cho chính bản thân và mọi người xung quanh.

Vận trình tình cảm cũng phát triển tốt đẹp hơn khi mối quan hệ giữa bạn và đối tượng tìm hiểu ngày càng trở nên sâu sắc. Hãy cởi mở trò chuyện để thấu hiểu những mong muốn của đối phương, từ đó xây dựng được tiếng nói chung.

(*) Thông tin chỉ có tính chất tham khảo, chiêm nghiệm.