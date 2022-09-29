Qua hết đêm nay (29/9), Ngọc Hoàng mở sổ vàng, 3 con giáp tài lộc bạt ngàn, tiền bạc rủng rỉnh trong túi, tình duyên viên mãn

Tâm linh - Tử vi 29/09/2022 06:35

Qua hết đêm nay (29/9), vận may đến với 3 con giáp này giúp công việc cũng như cuộc sống trở nên thoải mái, dễ chịu hơn.

Tuổi Dậu

Người tuổi Dậu vốn siêng năng, chăm chỉ, không ngừng nỗ lực để đổi đời. Con giáp này khao khát có cuộc sống thượng lưu, muốn xây dựng mọi thứ thật viên mãn. Bước vào một giai đoạn nhất định, họ sẽ tìm được cơ hội tốt để nâng tầm cuộc sồng, tình tiền đều thăng hoa.

Tử vi nói rằng, qua hết đêm nay (29/9), cuộc sống của người tuổi Dậu sẽ đạt được sự thịnh vượng vượt trội, về cả sự nghiệp, tài vận tới nhân duyên. Những tháng đầu năm, tuổi Dậu có thể chưa thấy rõ điều này nhưng thời gian sắp tới đây, quý nhân và thần tài chiếu cố nồng hậu giúp con giáp này làm gì cũng thuận lợi. Chỉ trong thời gian ngắn, tuổi Dậu có thể thực hiện những ước mơ bấy lâu nay của mình.

Qua hết đêm nay (29/9), Ngọc Hoàng mở sổ vàng, 3 con giáp tài lộc bạt ngàn, tiền bạc rủng rỉnh trong túi, tình duyên viên mãn - Ảnh 1
Qua hết đêm nay (29/9), cuộc sống của người tuổi Dậu sẽ đạt được sự thịnh vượng vượt trội. Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Tuất

Trời sinh người tuổi Tuất, có tính tình thẳng thắn, trung thực, luôn tự tìm kiếm cơ hội để đổi đời. Con giáp này luôn có khát khao về một cuộc sống thượng lưu, có cả tiền bạc lẫn quyền lực. Trên thực tế, người tuổi Tuất rất tài giỏi. Nếu như nắm bắt được cơ hội, chắc chắn họ sẽ làm nên chuyện lớn.

Tử vi học nói rằng, qua hết đêm nay (29/9), người tuổi Tuất có Thần Tài nâng đỡ, vượt qua khó khăn. Ngay từ thời gian này, con giáp này có cơ hội đón nhận vận may lội ngược dòng. Công việc được giải quyết ổn thỏa, khó khăn dần lùi xa. Từ giai đoạn này trở đi, tuổi Tuất chỉ cần bình tĩnh nắm bắt cơ hội đổi đời là cuối năm có cơ hội phát tài.

Qua hết đêm nay (29/9), Ngọc Hoàng mở sổ vàng, 3 con giáp tài lộc bạt ngàn, tiền bạc rủng rỉnh trong túi, tình duyên viên mãn - Ảnh 2
Qua hết đêm nay (29/9), người tuổi Tuất có Thần Tài nâng đỡ, vượt qua khó khăn. Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Sửu

Người tuổi Sửu rất nghiêm túc trong chuyện tình cảm cũng như trong bất cứ mối quan hệ nào trong cuộc sống. Người sinh năm Sửu bản tính rất từ tốn. Qua hết đêm nay (29/9), người tuổi Sửu nhận nhiều cơ may trong sự nghiệp.

Với những người đang chưa có việc làm thì đây là thời điểm tốt để họ nhận công việc mới, tiếp xúc với môi trường mới. Những người đang có ý định chuyển việc cũng nhận được khá nhiều lời mời. Người làm kinh doanh cũng sẽ buôn may bán đắt. 

Trong khi đó, những người tuổi Sửu có dự định đầu tư kinh doanh thì cũng có cơ hội tốt để sử dụng nguồn tiền nhàn rỗi của mình. Người tuổi Sửu làm việc chăm chỉ nên cũng thu về thành quả xứng đáng. Sự nghiệp thành công giúp con giáp này có tinh thần thoải mái, phấn chấn chứ không căng thẳng như thời gian trước đây nữa.

Qua hết đêm nay (29/9), Ngọc Hoàng mở sổ vàng, 3 con giáp tài lộc bạt ngàn, tiền bạc rủng rỉnh trong túi, tình duyên viên mãn - Ảnh 3
Qua hết đêm nay (29/9), người tuổi Sửu nhận nhiều cơ may trong sự nghiệp. Ảnh minh họa: Internet

* Thông tin chỉ mang tính chất tham khảo

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