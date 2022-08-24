Qua đêm nay, 24/8: Khổ tận cam lai, 3 con giáp này cầu được ước thấy, may mắn tìm đến, xui rủi tránh xa, tình - tiền khởi sắc, đổi đời chỉ trong một đêm

Tử vi 12 con giáp cho thấy cục diện Tam Hợp thúc đẩy vận trình công danh của người tuổi Tý thăng cấp, có khởi sắc rõ rệt. Mệnh chủ năng động, quyết đoán và mạnh mẽ, làm việc đâu ra đấy, khiến người khác phải thán phục và kính nể.

Hỏa sinh Thổ nên vận đào hoa của những chú Chuột vô cùng khởi sắc. Người độc thân tỏa ra sức hút tự nhiên, quyến rũ và hấp dẫn ánh mắt của những người khác giới. Đứng trước nhiều lựa chọn, lời khuyên cho bạn là hãy để trái tim lên tiếng, đừng quá lý trí mà đánh mất cơ hội tình duyên của mình.

Chính Ấn độ mệnh, nhờ năng lực, những chú Chuột vươn lên gây dựng được uy tín và sức ảnh hưởng trong tập thể. Bạn được mọi người xung quanh chú ý, nhất là cấp trên, vì những biểu hiện xuất sắc của mình trong suốt thời gian qua, cơ hội thăng tiến nhờ thế cũng rõ ràng hơn trước rất nhiều.

Hỏa sinh Thổ nên vận đào hoa của những chú Chuột vô cùng khởi sắc - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Dần

Được Tam Hợp nâng đỡ, người tuổi Dần cảm thấy hăng hái khi bắt tay vào bất cứ nhiệm vụ gì. Bạn hoàn thành nhiệm vụ được giao sớm trước thời gian đã định. Tuy nhiên, theo chúng tôi, hãy coi chừng vì xu hướng lý tưởng hóa mọi việc khiến bạn dễ cảm thấy chán nản nếu công việc không được như mong muốn.

Với bản tính hòa đồng và vui vẻ, các quan hệ xã giao của con giáp này vẫn đang phát triển khá thuận lợi. Khi đối diện với khó khăn, bạn cũng không quá lo lắng, bởi bạn biết chắc sẽ có người sẵn sàng giúp đỡ cho mình.

Trong ngày ngũ hành tương sinh, nếu con giáp này biết nắm giữ cơ hội thì sẽ có được tình yêu như mình mong muốn. Đào hoa nở rộ, người độc thân sẽ được nhiều người khác phái để mắt tới, sự chân thành của đối phương cũng khiến trái tim bạn rung rinh.

Với bản tính hòa đồng và vui vẻ, các quan hệ xã giao của con giáp này vẫn đang phát triển khá thuận lợi - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Mão

Xem tử vi thứ 5 ngày 25/8/2022 của 12 con giáp cho thấy, công việc của Mão diễn ra thuận lợi, bạn có những bước tiến đáng kể nhờ sự ưu ái của cấp trên.

Về tài chính, thu nhập tăng lên đáng kể, bạn có thể kiếm được một khoản tiền kha khá nhờ công việc ngoài luồng.

Được Lục Hợp che chở, người tuổi Mão đón một ngày nhân duyên thuận hòa. Chuyện tình cảm có nhiều khởi sắc, bạn và đối phương dần tháo gỡ được các khúc mắc không đáng có trong thời gian vừa qua. Những người độc thân đã mở lòng mình ra, chịu khó nhận lời giới thiệu hơn để đón nhận cơ hội mới.

Được Lục Hợp che chở, người tuổi Mão đón một ngày nhân duyên thuận hòa - Ảnh minh họa: Internet

(*) Thông tin trong bài chỉ mang tính chất chiêm nghiệm, tham khảo