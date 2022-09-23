Qua đêm nay, 23/9: TOP 3 con giáp đường tài lộc khởi vượng, vận trình sung túc, vàng bạc đổ đầy túi, của cải dư dôi, mua nhà xịn, sắm xe sang, nửa đời sau chỉ sợ tiêu xài không hết

Tâm linh - Tử vi 23/09/2022 13:25

Qua đêm nay, 23/9, 3 con giáp này tài lộc khởi vượng, vận trình sung túc ấm êm, vàng bạc đổ đầy túi, bản mệnh chỉ việc rung đùi đếm tiền.

Tuổi Ngọ

Thực Thần độ mệnh sẽ giúp đường tài lộc của tuổi Ngọ nhanh chóng khởi vượng. Tiền bạc trong ngày không thiếu và đến từ nhiều nguồn. Tuy cuộc sống đang dư dả nhưng không có nghĩa là bạn được phép ngồi không hưởng lợi. Bạn cần năng động, làm việc chăm chỉ hơn, tận dụng tốt cơ hội để thu nhập ngày càng tăng tiến, tương lai đủ đầy.

Thời gian này, con đường sự nghiệp của bạn cũng đang trong giai đoạn ổn định, không có nhiều tiến triển. Con giáp này làm việc đều đều cũng không có người nâng đỡ nên chỉ duy trì ở trạng thái ổn định, chưa có bước đột phá.

Hỏa sinh Thổ, mối quan hệ giữa con giáp này và gia đình vô cùng hòa hợp. Bạn và nửa kia trao đổi thẳng thắn với nhau mọi vấn đề trong cuộc sống. Đôi lứa yêu nhau thì đang ở trong quá trình yêu đương nồng nhiệt, không muốn xa rời. 

Qua đêm nay, 23/9: TOP 3 con giáp đường tài lộc khởi vượng, vận trình sung túc, vàng bạc đổ đầy túi, của cải dư dôi, mua nhà xịn, sắm xe sang, nửa đời sau chỉ sợ tiêu xài không hết - Ảnh 1
Hỏa sinh Thổ, mối quan hệ giữa con giáp này và gia đình vô cùng hòa hợp - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Sửu

Công việc của tuổi Sửu trong ngày mai diễn ra thuận lợi. Mọi kế hoạch đang dần đi vào quỹ đạo như mong muốn, tuổi Sửu cứ duy trì tốt phong độ như hiện tại là được. Con giáp này cũng có thể nghĩ tới việc mở rộng quy mô làm ăn vì nhân cơ hội cát tinh nâng đỡ này thì việc tiến hành cũng sẽ dễ dàng hơn.

Vận trình tài lộc có điểm sáng. Nếu người tuổi này có thể kịp thời phát huy điểm mạnh của mình thì tiền bạc sẽ sớm đổ về túi.

Ngày mai những người tuổi Sửu độc thân đem tới một cảm giác độ lượng, nghĩa tình, hay giúp đỡ người khác trong con mắt người khác giới. Bạn khiến đối phương ưa thích bởi tính cách dám hi sinh, luôn nghĩ đến người khác.

Qua đêm nay, 23/9: TOP 3 con giáp đường tài lộc khởi vượng, vận trình sung túc, vàng bạc đổ đầy túi, của cải dư dôi, mua nhà xịn, sắm xe sang, nửa đời sau chỉ sợ tiêu xài không hết - Ảnh 2
Công việc của tuổi Sửu trong ngày mai diễn ra thuận lợi - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Tý

Công việc của tuổi Tý trong ngày mai diễn ra không có khó khăn. Người tuổi Tý còn tận dụng tốt cơ hội trước mắt để đạt được bước tiến đáng kể trên con đường công danh. Con giáp này không chỉ thích nghi tốt với môi trường làm việc mới mà còn khẳng được được năng lực, bản lĩnh của mình.

Mệnh có Thực Thần chủ một ngày tài vận sung túc. Bởi Thực Thần sinh Tài tinh, đem tới vận khí tiền bạc cuồn cuộn. Người tuổi Tý ngày mai có thiên tính hướng nội đa sầu đa cảm. Nhưng lại độ lượng, tốt bụng hiểu được cách an ủi người khác nên mặt tài vận dễ dàng được giúp đỡ và giải quyết được tranh chấp.

Thổ sinh Kim cho thấy người tuổi Tý hòa hợp với nửa kia của mình, thậm chí mỗi lần mâu thuẫn cũng là một lần đôi bên thêm thấu hiểu về nhau. Tuy nhiên, dù hiểu nhau đến mấy thì hai người cũng chớ quen hâm nóng tình cảm nhé.

Qua đêm nay, 23/9: TOP 3 con giáp đường tài lộc khởi vượng, vận trình sung túc, vàng bạc đổ đầy túi, của cải dư dôi, mua nhà xịn, sắm xe sang, nửa đời sau chỉ sợ tiêu xài không hết - Ảnh 3
Thổ sinh Kim cho thấy người tuổi Tý hòa hợp với nửa kia của mình - Ảnh minh họa: Internet

(*) Thông tin trong bài chỉ mang tính chất chiêm nghiệm, tham khảo

Đúng giờ Tý ngày mai 24/9: CHÍNH TÀI xuất hiện, 3 con giáp này được quý nhân ưu ái, công danh rạn rỡ, hợp đồng rốt ráo, thu nhập vượng sắc, bản mệnh tiền tài đỏ thắm, chỉ sợ tiêu xài không hết

Đúng giờ Tý ngày mai 24/9: CHÍNH TÀI xuất hiện, 3 con giáp này được quý nhân ưu ái, công danh rạn rỡ, hợp đồng rốt ráo, thu nhập vượng sắc, bản mệnh tiền tài đỏ thắm, chỉ sợ tiêu xài không hết

Tử vi dự đoán vào đúng giờ Tý ngày mai, 3 con giáp này được quý nhân ưu ái, công danh vượng sắc, hợp đồng rốt ráo, sự nghiệp chạm đỉnh vinh quang.

Xem thêm
Từ khóa:   12 con giáp tử vi 12 con giáp con giáp may mắn

TIN MỚI NHẤT

Hà Nội: Cháy chung cư vào sáng sớm, cư dân hoảng hốt thoát hiểm xuống khu vực an toàn

Hà Nội: Cháy chung cư vào sáng sớm, cư dân hoảng hốt thoát hiểm xuống khu vực an toàn

Đời sống 50 phút trước
Hờn đỏ mắt với 3 con giáp Thăng Tiến ầm ầm, Tài Lộc bùng nổ, vàng đeo mỏi cổ, tiền đẻ ra tiền trong 33 ngày tới

Hờn đỏ mắt với 3 con giáp Thăng Tiến ầm ầm, Tài Lộc bùng nổ, vàng đeo mỏi cổ, tiền đẻ ra tiền trong 33 ngày tới

Tâm linh - Tử vi 55 phút trước
TP.HCM: Mưa to, gió giật, cổng chào cao 5m đổ sập xuống đường

TP.HCM: Mưa to, gió giật, cổng chào cao 5m đổ sập xuống đường

Đời sống 1 giờ 18 phút trước
Thiên Tài chiếu cố sau ngày 2/10/2026, 3 con giáp tạm biệt vận xui, đón tài lộc rực rỡ, cuộc sống lên hương, tin vui liên tục

Thiên Tài chiếu cố sau ngày 2/10/2026, 3 con giáp tạm biệt vận xui, đón tài lộc rực rỡ, cuộc sống lên hương, tin vui liên tục

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 25 phút trước
Giá vàng hôm nay, ngày 2/10/2026: Giảm 800 nghìn đồng/lượng nhưng vẫn cao hơn thế giới gần 13 triệu đồng

Giá vàng hôm nay, ngày 2/10/2026: Giảm 800 nghìn đồng/lượng nhưng vẫn cao hơn thế giới gần 13 triệu đồng

Đời sống 1 giờ 55 phút trước
Song hỷ lâm môn, 3 con giáp này ắt giàu sang chạm đỉnh, cuộc sống hưng thịnh, túi tiền rủng rỉnh, tình duyên tuyệt vời trong tháng 10 dương lịch

Song hỷ lâm môn, 3 con giáp này ắt giàu sang chạm đỉnh, cuộc sống hưng thịnh, túi tiền rủng rỉnh, tình duyên tuyệt vời trong tháng 10 dương lịch

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 55 phút trước
3 con giáp đại phúc đại quý, tiền bạc lẫn tài lộc tràn ào ào vào nhà, gặp xui xẻo hóa bình an sau ngày 2/10/2026

3 con giáp đại phúc đại quý, tiền bạc lẫn tài lộc tràn ào ào vào nhà, gặp xui xẻo hóa bình an sau ngày 2/10/2026

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 25 phút trước
Mừng 3 con giáp hưởng trọn bộ Tam Hỷ, Thần Tài giá đáo, Quý Nhân lâm môn, tình duyên đỏ thắm trong 22 ngày tới

Mừng 3 con giáp hưởng trọn bộ Tam Hỷ, Thần Tài giá đáo, Quý Nhân lâm môn, tình duyên đỏ thắm trong 22 ngày tới

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 55 phút trước
Đúng 12h30 hôm nay, thứ Sáu 2/10/2026, 3 con giáp 'ngửa đầu đón quý nhân, cúi đầu hốt tài lộc', giàu sang bất chấp, tình duyên viên mãn

Đúng 12h30 hôm nay, thứ Sáu 2/10/2026, 3 con giáp 'ngửa đầu đón quý nhân, cúi đầu hốt tài lộc', giàu sang bất chấp, tình duyên viên mãn

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 15 phút trước
Đúng 20h hôm nay, ngày 2/10/2026, 3 con giáp tiền bạc từ khắp nơi liên tiếp chảy vào túi thu nhập tăng lên gấp 3, gấp 4, mọi điều hanh thông

Đúng 20h hôm nay, ngày 2/10/2026, 3 con giáp tiền bạc từ khắp nơi liên tiếp chảy vào túi thu nhập tăng lên gấp 3, gấp 4, mọi điều hanh thông

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 55 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Trúng số độc đắc sau 16h30 chiều nay (2/10/2026), 3 con giáp vượt qua qua đại hạn, vươn mình nhận lộc giàu sang, vận trình gặp dữ hóa lành

Trúng số độc đắc sau 16h30 chiều nay (2/10/2026), 3 con giáp vượt qua qua đại hạn, vươn mình nhận lộc giàu sang, vận trình gặp dữ hóa lành

Vĩnh Long: Người phụ nữ bán cá bất ngờ trúng số hơn 6 tỷ đồng, nhận tiền mặt

Vĩnh Long: Người phụ nữ bán cá bất ngờ trúng số hơn 6 tỷ đồng, nhận tiền mặt

Đúng hôm nay, thứ 6 ngày 2/9/2026, 3 con giáp Thần Tài bắt tay Quý Nhân, tài chính rực rỡ, tiền bạc gia tăng theo cấp số nhân

Đúng hôm nay, thứ 6 ngày 2/9/2026, 3 con giáp Thần Tài bắt tay Quý Nhân, tài chính rực rỡ, tiền bạc gia tăng theo cấp số nhân

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Trúng số độc đắc đúng 2 ngày liên tiếp (3/10-4/10/2026), 3 con giáp đếm tiền mỏi tay, sự nghiệp bứt phá, không hóa rồng thì cũng hóa phượng

Trúng số độc đắc đúng 2 ngày liên tiếp (3/10-4/10/2026), 3 con giáp đếm tiền mỏi tay, sự nghiệp bứt phá, không hóa rồng thì cũng hóa phượng

Hờn đỏ mắt với 3 con giáp Thăng Tiến ầm ầm, Tài Lộc bùng nổ, vàng đeo mỏi cổ, tiền đẻ ra tiền trong 33 ngày tới

Hờn đỏ mắt với 3 con giáp Thăng Tiến ầm ầm, Tài Lộc bùng nổ, vàng đeo mỏi cổ, tiền đẻ ra tiền trong 33 ngày tới

Thiên Tài chiếu cố sau ngày 2/10/2026, 3 con giáp tạm biệt vận xui, đón tài lộc rực rỡ, cuộc sống lên hương, tin vui liên tục

Thiên Tài chiếu cố sau ngày 2/10/2026, 3 con giáp tạm biệt vận xui, đón tài lộc rực rỡ, cuộc sống lên hương, tin vui liên tục

Song hỷ lâm môn, 3 con giáp này ắt giàu sang chạm đỉnh, cuộc sống hưng thịnh, túi tiền rủng rỉnh, tình duyên tuyệt vời trong tháng 10 dương lịch

Song hỷ lâm môn, 3 con giáp này ắt giàu sang chạm đỉnh, cuộc sống hưng thịnh, túi tiền rủng rỉnh, tình duyên tuyệt vời trong tháng 10 dương lịch

3 con giáp đại phúc đại quý, tiền bạc lẫn tài lộc tràn ào ào vào nhà, gặp xui xẻo hóa bình an sau ngày 2/10/2026

3 con giáp đại phúc đại quý, tiền bạc lẫn tài lộc tràn ào ào vào nhà, gặp xui xẻo hóa bình an sau ngày 2/10/2026

Mừng 3 con giáp hưởng trọn bộ Tam Hỷ, Thần Tài giá đáo, Quý Nhân lâm môn, tình duyên đỏ thắm trong 22 ngày tới

Mừng 3 con giáp hưởng trọn bộ Tam Hỷ, Thần Tài giá đáo, Quý Nhân lâm môn, tình duyên đỏ thắm trong 22 ngày tới