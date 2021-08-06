Qua cơn bĩ cục, đúng ngày 18/5 Thần Tài điểm mặt chỉ tên 3 con giáp 'ngủ trên đống tiền', vàng cất chật két

Tâm linh - Tử vi 06/08/2021 17:05

Tháng 8 hoan hỷ với nhiều hy vọng, mọi người đều đang nỗ lực và cố gắng hết mình để mong chờ những điều tốt đẹp nhất.

Tuổi Thân

Trời sinh những người tuổi Thân có tính cách siêng năng, cần mẫn và không ngừng nỗ lực tìm kiếm cơ hội đổi đời. Người tuổi Thân thường sinh ra trong gia đình không đủ đầy nên họ luôn khao khát một cuộc sống sung túc.

Vào giai đoạn thiếu niên, tuổi Thân thường gặt hái được nhiều thành công, nhưng cũng như bao con giáp khác, tuổi này cũng phải đối mặt với không ít khó khăn. Tuy nhiên, bước vào một giai đoạn nhất định, đặc biệt là càng về những tháng cuối năm 2021, cuộc đời tuổi Thân sẽ có nhiều chuyển biến tích cực.

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Càng về những tháng cuối năm 2021 này, cuộc đời tuổi Thân sẽ có nhiều chuyển biến tích cực - Ảnh: Internet

Tử vi học có nói, giữa tháng 8 này đổ về cuối năm, cuộc sống tuổi Thân sẽ có nhiều sự thay đổi bất ngờ. Cụ thể, họ sẽ gặp được quý nhân, đưa đường dẫn lối, giúp tuổi Thanh xây dựng cơ ngơi, tìm kiếm cơ hội đổi vận đổi đời.

Cuối năm, những chú Khỉ sẽ gặp được nhiều hỷ sự, giúp cuộc sống tinh thần thoải mái, thăng hoa. Đối với những người làm ăn kinh doanh, buôn bán, những tháng cuối năm tới đây sẽ gặp được nhiều hỷ sự, tình tiền có nhiều khởi sắc, có người còn may mắn có khả năng đổi đời.

Tuổi Dậu

Trời sinh những người tuổi Dậu có tính cách mạnh mẽ, kiên định, luôn quyết đoán trong mọi hành động. Họ dám nghĩ dám làm, sẵn sàng đối mặt với thử thách, khó khăn để tìm kiếm cơ hội xây dựng cuộc sống thăng hoa viên mãn.

Đa số những người tuổi Dậu đều gặt hái được thành công trong cuộc sống, nhưng đôi khi vận may chưa mỉm cười khiến họ phải lao đao nhưng nhờ bản lĩnh tuyệt vời của bản thân mà họ đã vượt qua một cách ngoạn mục.

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Những tháng cuối năm 2021, cuộc sống tuổi Dậu sẽ có nhiều chuyển biến bất ngờ - Ảnh: Internet

Từ giữa tháng 8 trở đi, cuộc sống tuổi Dậu sẽ gặp được nhiều may mắn. Đặc biệt càng về cuối năm, vận may càng thăng cấp mạnh mẽ. Tuổi Dậu làm việc gì cũng thuận buồm xuôi gió, cuộc sống của cải thiện đáng kể.

Những khó khăn trước kia tưởng chừng như khó giải quyết nhưng cuối cùng cũng được giải quyết êm xuôi thuận lợi. Những tháng cuối năm sắp tới, họ sẽ được thần tài chiếu cố nồng hậu, càng làm việc càng kiếm được nhiều tiền, ngoài ra còn tìm được cơ hội đổi đời và cuối năm, những năm tháng sau không lo cơm áo gạo tiền.

Tuổi Sửu

Tuổi Sửu là một trong những con giáp sống tình cảm, biết lắng nghe, thấu tình đạt lý nên được mọi người hết mực yêu thương chiếu cố. Trong cuộc sống, con giáp không mưu cầu danh lợi, họ chỉ cần hạnh phúc bình yên bên người thân yêu, được làm những điều mình thích và tự do sáng tạo.

So với những con giáp khác, tuổi Sửu may mắn hơn vì luôn được quý nhân chiếu cố nồng hậu, vì vậy đa số tuổi Sửu đều công thành danh toại vào giai đoạn tiền vận. Đôi khi, có lúc khó khăn cũng ập đến nhưng vẫn may mắn vượt qua nhờ phúc lành trời ban.

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Đôi khi, khó khăn cũng ập đến với tuổi Sửu nhưng vẫn may mắn vượt qua nhờ phúc lành trời ban - Ảnh: Internet

Nhìn chung, trong năm Tân Sửu này, cuộc sống tuổi Sửu có nhiều biến động tích cực, từ sự nghiệp, tài vận đến nhân duyên. Thời gian trước khó khăn thế nào không biết, nhưng đã đến lúc khổ tận cam lai, mọi khó khăn sẽ sớm được giải quyết ổn thỏa, càng làm việc càng sinh lời và tìm được niềm vui trọn vẹn trong cuộc sống.

Từ giữa tháng 8 trở đi, tuổi Sửu hãy chuẩn bị tinh thần sẽ có thần tài và quý nhân chiếu cố nồng hậu, mọi thứ bao gồm tình tiền đều viên mãn đủ đầy. Những tháng cuối năm 2021, tuổi Sửu có thể đổi đời đổi vận trong chớp mắt.

(*) Thông tin chỉ mang tính chất tham khảo. 

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Theo tử vi học, trong 40 ngày tới, 3 con giáp sau đây không gặp bất lợi gì trong các kế hoạch kiếm tiền làm giàu của mình. Còn công việc nhờ Chính Quan hỗ trợ nên có nhiều khởi sắc đáng kể.

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