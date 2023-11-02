"Qua cơn bĩ cực" CÁT TINH soi chiếu, 3 con giáp may mắn NHẤT tháng 11 ngập trong nhung lụa, gánh tiền mỏi lưng, cuối năm phát tài cực to

Sau cơn bĩ cực đến hồi thái lai, từ tháng 11 đến cuối năm Canh Tý 2020 những con giáp may mắn này sẽ hốt hết của nả trong thiên hạ vào nhà, giàu nhanh đến chóng mặt.

Tuổi Mùi

Người tuổi Mùi nổi tiếng thông minh, bản lĩnh và chưa bao giờ đầu hàng trước số phận. Càng gặp phải khó khăn trong công việc, càng nếm trải gian truân trong cuộc sống, bị tiểu nhân quấy phá con giáp này càng vững vàng, ứng biến linh hoạt.

Thế nên, dù những tháng đầu năm không mấy như ý nhưng từ tháng 11 trở đi con giáp giàu sang này sẽ phất lên đổi đời. Làm một hưởng mười, làm chơi hưởng thật, tiền tìm đến tận cửa chính là phúc lộc trời cho con giáp giàu có này trong những tháng cuối năm 2023.

Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Dậu

Chăm chỉ, siêng năng và dám dấn thân nên dù sinh ra trong nghèo khó thì Dậu vẫn có những thành tựu đáng ngưỡng mộ trong sự nghiệp. Được cấp trên cất nhắc nên Dậu có thu nhập tăng cao, lương thưởng nhảy vọt khiến ai cũng phát hờn.

Tháng 10/2023 vì bốc đồng mà phạm phải sai lầm trong công việc, vì tham lam mà đắc tội với quý nhân nên Dậu trầy trật lắm phen. May mắn thay, từ tháng 11 trở đi Dậu sẽ dần lấy lại tất cả, cuộc sống hanh thông thuận lợi, tiền của bủa vây nên cuối năm chỉ việc rung đùi hưởng lộc.

Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Mão

Điềm đạm, tử tế và dĩ hòa vi quý nên ai cũng quý mến, thương yêu con giáp thiện lương này. Hơn cả, ở Mão có lòng bao dung, biết suy nghĩ cho người khác và chẳng bao giờ tranh quyền đoạt lợi với ai. Đây là những đức tính giúp Mão được quý nhân hết lòng phù trợ, trời Phật rót lộc vào nhà.

Song hỷ lâm môn, tiền chất chật nhà, cứ vơi lại đầy chính là phúc lộc Mão nhận được trong tháng 11 tới. Thế nên, Mão hãy cứ là chính mình, ngay thẳng, đàng hoàng thì bạn chẳng việc gì phải luồn cúi trước tiểu nhân, bề trên ắt tự an bài.

(*) Thông tin trong bài viết chỉ mang tính chất tham khảo,

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/qua-con-bi-cuc-cat-tinh-soi-chieu-3-con-giap-may-man-nhat-thang-11-ngap-trong-nhung-lua-ganh-tien-moi-lung-cuoi-nam-phat-tai-cuc-to-627843.html