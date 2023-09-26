Qua 00h đêm nay (27/9/2023): 3 con giáp mở mắt ra đã nằm trên biển tiền, đón nhận nhiều cơ hội phát triển mới

Theo tử vi ngày mới của 12 con giáp , thứ Tư ngày 27/9/2023, sự nghiệp của tuổi Hợi có bước tiến đáng kể. Công việc tiến triển như mong đợi, có cơ hội để con giáp này thể hiện bản thân cũng như những tài năng tiềm ẩn mà trước đây bản mệnh chưa có dịp để trổ tài.

Chính vì vậy nay tuổi Hợi cần phải giữ tỉnh táo và sáng suốt khi giải quyết những việc liên quan tới vấn đề tiền bạc. Tốt nhất bản mệnh nên tìm người tin cậy để hợp tác, đừng vì cả nể mà đặt lòng tin sai chỗ khiến cho tiền bạc vất vả kiếm được lại đội nón ra đi.

Thế nhưng vận trình tài lộc của bản mệnh không mấy thuận lợi. Điềm báo hao tài của con giáp này rất lớn, nếu không thận trọng đề phòng thì dù tài lộc có đến cũng nhanh chóng tiêu tan, tiền bạc kiếm được bao nhiêu cũng không giữ được trong tay.

Giờ tốt trong ngày: 5h - 7h

Quý nhân phù trợ: Mùi, Mão

Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Tý

Người tuổi Tý có tính cách mạnh mẽ. Họ thích làm việc một mình. Tuy nhiên, bản mệnh hoàn toàn có khả năng hợp tác, làm việc cũng đồng đội để đạt hiệu quả cao nhất. Tuổi Tý có khả năng chịu đựng áp lực, không sợ khó khăn. Bản mệnh có vẻ ngoài hơi nổi loạn nhưng là người có năng lực, không khiến người khác phải thất vọng.



Tử vi dự báo rằng từ 27/9, tuổi Tý có cơ hội vươn lên mạnh mẽ, không còn gặp nhiều khó khăn như giai đoạn trước. Bản mệnh khá cầu toàn nên có nhiều yêu cầu khắt khe với bản thân và công việc.

Người làm ăn kinh doanh tìm được đối tượng uy tín, việc hợp tác diễn ra tốt đẹp. Bản mệnh tích lũy thêm nhiều kiến thức, kinh nghiệm, tài nguyên và ngày càng đạt thành tích cao hơn trong lĩnh vực mà mình đang theo đuổi.

Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Mùi

Tử vi ngày 27/9/2023 của 12 con giáp cho thấy người tuổi Mùi mặn mà trong tình yêu, cố gắng cùng người yêu xử lí các công việc khi cả hai cùng làm chung.

Công việc: Người tuổi Mùi trong công việc khá bảo thủ, làm việc cố chấp bảo vệ quan điểm cá nhân.

Tình cảm: Bạn và người yêu cùng xử lí các công việc khi cả hai cùng làm chung.

Tài lộc: Xử lí những khoản vay nhanh chóng, bạn không thích nợ.

Sức khoẻ: Năng lượng thoải mái giúp bạn xử lí công việc rất tốt.

Ảnh minh họa: Internet

* Thông tin trong bài viết mang tính tham khảo, chiêm nghiệm!