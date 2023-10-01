Qua 00h đêm nay, 2/10/2023: 3 con giáp tình cảm thăng hoa viên mãn, tài lộc cuồn cuộn đổ vào đầy nhà, chỉ việc nằm ngửa mà ăn

Tử vi ngày 2/10/2023 của 12 con giáp cho thấy người tuổi Mùi có kinh tế vững vàng.

Tình cảm: Bạn ít quen biết nhiều người, mối quan hệ tình cảm xung quanh còn hạn chế.

Công việc: Người tuổi Mùi kiểm soát tất cả công việc tốt, bạn đang nguồn vốn ổn định, thuận lợi cho việc buôn bán nhiều mặt hàng.

Tài lộc: Luôn tất bật công việc, đầu tư cần cẩn trọng những lời dụ dỗ của kẻ khác.

Sức khỏe: Không nên ăn uống thất thường, dễ đau dạ dày.

Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Tý

Vận thế của người tuổi Tý rất tốt, phúc vận cũng rất dồi dào, nhưng con giáp này vốn không để ý quá nhiều vào tiểu tiết nên bỏ lỡ không ít cơ hội có lợi về công việc, tài vận.

Thời gian từ 2/10, do đã biết nắm bắt những cơ hội tốt và nỗ lực kiếm tiền nên con giáp này sẽ có nguồn thu nhập kếch xù. Chính vì thế các khoản tích lũy ngày một dày thêm và người tuổi Tý cũng không cần phải lo lắng vì tiền nữa.

Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Thân

Tử vi ngày mới của 12 con giáp cho thấy thứ Hai ngày 2/10/2023, tuổi Thân là con giáp rất thông minh và nhanh nhẹn trong công việc nhưng còn thiếu chí lớn nên chưa thể thành công. Những người đang theo đuổi con đường học hành, thi cử thì sẽ may mắn hơn những người còn đang đi làm.

Nay là cơ hội tốt để con giáp này có thể cải thiện các mối quan hệ công việc, đối tác giúp cho các vấn đề hợp tác và tài lộc có điều báo tốt hơn. Với những người kinh doanh thì nay tiền bạc cũng đủ đầy và có thể thúc đẩy các kế hoạch của mình tiến triển tốt hơn.

Vận trình tình cảm có chiều hướng đi lên. Tính tình của tuổi Thân thất thường, rất may là người quen thấu hiểu và thông cảm cho bản mệnh. Đối phương khá hiểu chuyện, luôn ở bên cạnh chia sẻ những khó khăn với con giáp này.

Giờ tốt trong ngày: 19h - 21h

Quý nhân phù trợ: Thìn, Tý

Ảnh minh họa: Internet

(*) Thông tin trong bài chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm.