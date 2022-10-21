Phủi sạch xui rủi từ ngày 22/10 đến 29/10, 3 con giáp lần lượt đón tam hỷ, phúc lộc vô biên, lộc lá đầy nhà

Tâm linh - Tử vi 21/10/2022 05:05

Đây là những con giáp may mắn vào thời gian từ ngày 22/10 đến 29/10, họ không phải chật vật vì cơm áo gạo tiền, làm gì cũng được thần Tài phù hộ.

Tuổi Ngọ

Tuổi Ngọ là một trong những con giáp may mắn nên tuổi Ngọ sẽ gia tăng sự giàu có từ ngày 22/10 đến 29/10. Bản mệnh có nhiều thời gian để giải quyết mọi việc còn dang dở, có thể gặp may mắn nhờ chính phước phần của mình, đánh đâu thắng đó nên cứ mạnh dạn làm ăn đi nhé. Đặc biệt họ càng về hè vận càng vượng, người đang làm ăn thất bát được quý nhân kéo lên, cơ thể khỏe khoắn, tinh thần phấn khởi.

 Nếu Ngọ có thể nắm bắt cơ hội, tài sản của bạn sẽ tăng lên trong thời gian tới đây, sự kiện tiêu biểu sẽ xảy ra như trúng số vào các ngày chẵn, con cháu mua được xe hơi, xe máy hoặc mua nhà trong thời gian tới. Nếu là người làm kinh doanh, họ nhất định sẽ ngày càng phát đạt, tương lai huy hoàng, được quý nhân sủng ái, không phải chịu khổ nữa, tiền bạc rủng rỉnh.

Phủi sạch xui rủi từ ngày 22/10 đến 29/10, 3 con giáp lần lượt đón tam hỷ, phúc lộc vô biên, lộc lá đầy nhà - Ảnh 1
Tuổi Ngọ là một trong những con giáp may mắn nên tuổi Ngọ sẽ gia tăng sự giàu có từ ngày 22/10 đến 29/10 - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Sửu

Các bạn tuổi Sửu là những người tốt bụng, dễ gần, ăn ở hiền lành nên sự nghiệp phát đạt trong thời gian từ ngày 22/10 đến 29/10. Gần đây bạn sống rất chân thành, rất thực tế với mọi người, rất năng nổ, vui vẻ và hướng ngoại, luôn nhiệt tình với bạn bè và hàng xóm láng giềng, trời Phật chứng cho lòng tốt của Sửu.

Vận mệnh của Sửu rất vượng, tài lộc dồi dào, cuộc sống hạnh phúc rạng ngời như ánh mặt trời, thu nhập tăng cao, cuộc sống ngày một giàu sang, tương lai tươi sáng. Chỉ cần nắm bắt cơ hội con giáp này có thể nhanh chóng thoát khỏi cuộc sống tầm thường, công việc làm ăn sẽ ngày càng phát đạt, đi đâu cũng có bạn bè giúp đỡ.

Phủi sạch xui rủi từ ngày 22/10 đến 29/10, 3 con giáp lần lượt đón tam hỷ, phúc lộc vô biên, lộc lá đầy nhà - Ảnh 2
Các bạn tuổi Sửu là những người tốt bụng, dễ gần, ăn ở hiền lành nên sự nghiệp phát đạt trong thời gian từ ngày 22/10 đến 29/10 - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Dần

Công việc của người tuổi Dần có những điểm sáng rõ rệt từ ngày 22/10 đến 29/10 nên thu nhập cũng từ đó tăng theo. Hãy nhắc nhở, cổ vũ bản thân mình không ngừng tiến lên, đừng bỏ cuộc giữa chừng nếu chẳng may công việc phát triển không như ý. Sắp tới vận may bùng nổ, tài lộc hanh thông, may mắn rực rõ như cầu vồng, thần Tài gõ cửa đem lộc vào tận cửa nhà.

Nếu bạn thực sự có thể nắm bắt được vận may này và chịu khó chăm chỉ cày tiền, cuộc sống của bạn sẽ khá ổn hơn nhiều so với trước đây. Bên cạnh đó Dần còn được quý nhân phù trợ, vận mệnh cuộc đời ngày càng thuận buồm xuôi gió. 

Phủi sạch xui rủi từ ngày 22/10 đến 29/10, 3 con giáp lần lượt đón tam hỷ, phúc lộc vô biên, lộc lá đầy nhà - Ảnh 3
Công việc của người tuổi Dần có những điểm sáng rõ rệt từ ngày 22/10 đến 29/10 nên thu nhập cũng từ đó tăng theo - Ảnh minh họa: Internet

(*) Thông tin mang tính tham khảo, chiêm nghiệm

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