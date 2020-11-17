Phủi sạch vận đen, 3 con giáp hút cạn lộc trời, tài lộc bủa vây vào cuối tuần này

Cuối tuần này, 3 con giáp may mắn dưới đây sẽ được quý nhân phù trợ, kiếm được tài lộc cực lớn, thu nhập tăng cao bất ngờ.

Tuổi Thìn

Thường xuyên làm việc thiện giúp người nên tuổi Thìn có phúc khí tràn đầy. Đây cũng là con giáp rất được lòng mọi người, công việc hanh thông, tình cảm viên mãn. Cuối tuần này, người tuổi Thìn sẽ nhận được tin vui bất ngờ từ bạn thân.

Vận đen tan biến, con giáp này được quý nhân phù trợ, may mắn ập đến - Ảnh minh họa: Internet

Về đường công danh sự nghiệp, con giáp này cũng được đồng nghiệp yêu mến và cấp trên trọng dụng. Hãy tích cực thể hiện năng lực, những cố gắng của bạn sẽ sớm gặt hái được thành quả và nhận quyết định thăng tiến như mong muốn.

Tuổi Mão

Cuối tuần này, bản mệnh của người tuổi Mão sẽ thập toàn thập mỹ, may mắn bủa vây. Dù là trong cuộc sống hay công việc, con giáp này cũng gặt hái nhiều thành công, tiền tài dồi dào.

Tuổi Mão là con giáp may mắn vào cuối tuần này - Ảnh minh họa: Internet

Thời điểm cuối tuần này, người tuổi Mão nhận được lộc trời ban, may mắn đủ đường. Bởi vậy, con giáp này hãy tận dụng thời cơ có "1-0-2" này để làm mọi việc và đạt được những gì mong muốn.

Tuổi Ngọ

Những chú ngựa sẽ gặp được vận may, rất vượng đường tiền bạc vào cuối tuần này. Bất kể là bạn đang gặp vận đen gì thì hãy lạc quan lên nhé, mọi chuyện sẽ được giải quyết êm đẹp ngay thôi. Dù đang kinh doanh hay làm công ăn lương, cuối tuần này lộc lá sẽ ập đến với người tuổi Ngọ.

Tuổi Ngọ tha hồ tận hưởng tài lộc trong tuần này - Ảnh minh họa: Internet

Về chuyện tình cảm, đây cũng là con giáp may mắn vì được Nguyệt Lão se duyên. Với những bạn vẫn đang FA, cuối tuần này là thời điểm "vàng" để gặp gỡ bạn bè và tìm được người hợp ý. Sớm thôi, bạn sẽ chinh phục được một nửa của mình.

* Thông tin chỉ mang tính tham khảo, chiêm nghiệm

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