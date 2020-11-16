3 con giáp may mắn, rủng rỉnh tiền bạc, tài lộc vây kín lối về trong 2 tuần tới

Tâm linh - Tử vi 16/11/2020 16:55

Theo tử vi thì 2 tuần tới, tuổi Mão sẽ là một trong 3 con giáp may mắn, công việc và tiền bạc vô cùng thuận lợi, thăng hoa.

Tuổi Sửu

Tử vi 2 tuần tới của người tuổi Sửu được quý nhân phù trợ, gặp nhiều may mắn. Về công việc, con giáp này là người rất giỏi trong việc giữ hòa khí với các mối quan hệ. Từ đó, công việc của người tuổi Sửu trong 2 tuần tới sẽ vô cùng thuận lợi.

3 con giáp may mắn, rủng rỉnh tiền bạc, tài lộc vây kín lối về trong 2 tuần tới - Ảnh 1
2 tuần tới sẽ là thời điểm tốt để con giáp này hoàn thành mọi dự định - Ảnh minh họa: Internet

Về tình cảm, tuy có chút trục trặc, nhưng tình yêu của Sửu vẫn không có gì đáng lo ngại và rất nhanh làm lành. Tin vui là trong thời gian tới, người tuổi Sửu sẽ có tin vui về tài chính và có thêm nguồn thu nhập kha khá nhờ công việc tay trái.

Tuổi Mão

Người tuổi Mão thường rất năng động, giải quyết mọi việc một cách hiệu quả nên được cấp trên tín nhiệm, đồng nghiệp yêu mến. Dù trong môi trường nào, con giáp này cũng thu được kết quả rất tốt.

3 con giáp may mắn, rủng rỉnh tiền bạc, tài lộc vây kín lối về trong 2 tuần tới - Ảnh 2
Tuổi Mão sẽ nhận được số tiền thưởng bất ngờ trong 2 tuần tới - Ảnh minh họa: Internet

Theo tử vi 12 con giáp, trong 2 tuần tới người tuổi Mão sẽ gặp được nhiều may mắn vì có quý nhân phù trợ, tha hồ tận hưởng tài lộc sau 1 năm phấn đấu.

Tuổi Thìn

Vốn dĩ khi sinh ra, đây đã là con giáp may mắn và có phúc khí lớn. Đặc biệt là về cuối năm 2020, người tuổi Thìn sẽ thuận lợi đủ đường, tình tiền hanh thông, thăng hoa.

3 con giáp may mắn, rủng rỉnh tiền bạc, tài lộc vây kín lối về trong 2 tuần tới - Ảnh 3
Vận may sẽ giúp con giáp này gặt hái được nhiều thành công trong công việc thời gian tới - Ảnh minh họa: Internet

Đặc biệt 2 tuần tới đây, bản mệnh con giáp này sẽ vô cùng rực rỡ, viên mãn trong mọi phương diện. Công việc thuận lợi, tài vận không ngừng tăng cao. Bởi vậy trong thời điểm này, người tuổi Thìn hãy tận dụng để có một năm thập toàn thập mỹ.

*Thông tin chỉ mang tính tham khảo, chiêm nghiệm

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