Phúc trạch tề tựu 4 ngày giữa tháng 12/2022, 3 con giáp được Thần Tài chiêu đãi tài lộc, bạc vàng sáng chói, phúc khí vô biên, vạn sự như ý

Tâm linh - Tử vi 12/12/2022 13:52

Chúc mừng 3 con giáp may mắn gặt hái được nhiều thành tựu tốt đẹp, sự nghiệp hay tình duyên cũng đều nồng thắm trong 4 ngày giữa tháng 12/2022.

Tuổi Tý

Tuổi Tý trở thành con giáp hồng phúc giăng lối, vạn sự như ý trong 4 ngày giữa tháng 12/2022 này bởi được sao Thiên Đức và Thiên Phúc cùng lúc chiếu mệnh mang đến vận trình sự nghiệp nở hoa. Mọi rắc rối, trắc trở trước đó được bạn giải quyết êm đềm nhờ vào tài ngoại giao, trí lực của bản thân. Được đồng nghiệp yêu mến, nể phục; cấp trên gật gù khen thưởng. 

Tín hiệu tích cực liên quan đến tài chính cuối cùng cũng đến, bạn nhận được lời giới thiệu đầu tư đến từ quý nhân. Đây không phải lĩnh vực quen thuộc với bạn nhưng lại có tiềm năng cao, cố gắng học hỏi nhiều hơn bạn nhé. Tình cảm ngày này mở cửa cho người độc thân, tìm được đối tượng phù hợp tại một nơi quen thuộc cho các bạn những kỉ niệm khó quên, gắn bó lâu dài. 

Phúc trạch tề tựu 4 ngày giữa tháng 12/2022, 3 con giáp được Thần Tài chiêu đãi tài lộc, bạc vàng sáng chói, phúc khí vô biên, vạn sự như ý - Ảnh 1
Tuổi Tý trở thành con giáp hồng phúc giăng lối, vạn sự như ý trong 4 ngày giữa tháng 12/2022 này bởi được sao Thiên Đức và Thiên Phúc cùng lúc chiếu mệnh mang đến vận trình sự nghiệp nở hoa - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Hợi

Tuổi Hợi dư dả tài chính trong 4 ngày giữa tháng 12/2022. Mọi công lao, nỗ lực sớm khuya được đền đáp xứng đáng với một khoản tiền thưởng kha khá. Bằng số tiền này mọi chi tiêu thời gian qua được giải quyết triệt để. Đặc biệt xin được chúc mừng cho người làm ăn kinh doanh khi nguồn hàng tiêu thụ chóng mặt, thậm chí có thời điểm trong ngày cháy hàng khiến bạn liên tục nhập hàng mới. Dù có hơi vất vả nhưng tinh thần vô cùng phấn chấn, nhiệt huyết phục vụ. 

Trong phương diện tình cảm được đà tiến tới, với các cặp đôi đã yêu nhau lâu dài ngày này đánh dấu một cột mốc quan trọng trong đời. Có thể bạn và người ấy tính đến chuyện về chung một nhà. Với những người độc thân trút hết muộn phiền quá khứ mà mở lòng với những người xung quanh. 

Phúc trạch tề tựu 4 ngày giữa tháng 12/2022, 3 con giáp được Thần Tài chiêu đãi tài lộc, bạc vàng sáng chói, phúc khí vô biên, vạn sự như ý - Ảnh 2
Tuổi Hợi dư dả tài chính trong 4 ngày giữa tháng 12/2022. Mọi công lao, nỗ lực sớm khuya được đền đáp xứng đáng với một khoản tiền thưởng kha khá - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Dậu 

Theo tử vi 12 con giáp, bước sang 4 ngày giữa tháng 12/2022, tuổi Dậu giữ được trạng thái tinh thần tích cực, lạc quan nhờ được Thiên Quan chiếu mệnh mà bản mệnh trở nên tích cực hơn, chủ động hơn khi làm việc nên gặp được quý nhân giới thiệu cơ hội đáng quý. 

Mọi nỗ lực, nhiệt huyết được đồng nghiệp và cấp trên trân trọng, ủng hộ. Nếu bạn đang trong giai đoạn thử việc hay thực tập sinh, có lẽ đây là lúc để bạn được nhận làm nhân viên chính thức rồi đó. Vận trình tình cảm hôm nay may mắn, người độc thân bất chợt được tỏ tình nên có phần e dè. Nhưng bạn đừng quá chần chừ mà đánh mất cơ hội mà bấy lâu nay đã mơ ước.

Phúc trạch tề tựu 4 ngày giữa tháng 12/2022, 3 con giáp được Thần Tài chiêu đãi tài lộc, bạc vàng sáng chói, phúc khí vô biên, vạn sự như ý - Ảnh 3
Theo tử vi 12 con giáp, bước sang 4 ngày giữa tháng 12/2022, tuổi Dậu giữ được trạng thái tinh thần tích cực, lạc quan nhờ được Thiên Quan chiếu mệnh mà bản mệnh trở nên tích cực hơn, chủ động hơn khi làm việc nên gặp được quý nhân giới thiệu cơ hội đáng quý - Ảnh minh họa: Internet

(*) Thông tin mang tính tham khảo, chiêm nghiệm

Sau Rằm tháng 11, 3 tuổi này là con Trời cháu Phật, tụ lộc tích tiền, người người yêu mến, giàu sang phát tài

Sau Rằm tháng 11, 3 tuổi này là con Trời cháu Phật, tụ lộc tích tiền, người người yêu mến, giàu sang phát tài

Tử vi có nói, sau Rằm tháng 11 có 3 con giáp sẽ gặt hái nhiều may mắn, vô cùng giàu có.

Xem thêm
Từ khóa:   tử vi giữa tháng 12 tử vi ngày 12/12/2022 tử vi hôm nay tu vi hang ngay tu vi 12 con giap ngay 12/12/2022 tu vi ngay 12/12/2022 con giap may man

TIN MỚI NHẤT

Sự thật đằng sau cái nhìn coi thường của mẹ chồng tương lai và biến cố đảo ngược cục diện

Sự thật đằng sau cái nhìn coi thường của mẹ chồng tương lai và biến cố đảo ngược cục diện

Tâm sự gia đình 22 phút trước
Đúng 6h sáng ngày mai, thứ Tư 30/9/2026, 3 con giáp tiền bạc tiêu xài phủ phê, hút cạn lộc trời, nằm không cũng có của nả đầy nhà

Đúng 6h sáng ngày mai, thứ Tư 30/9/2026, 3 con giáp tiền bạc tiêu xài phủ phê, hút cạn lộc trời, nằm không cũng có của nả đầy nhà

Tâm linh - Tử vi 37 phút trước
Nhìn lên máy nhà, người dân không khỏi bất ngờ khi phát hiện con trăn khủng

Nhìn lên máy nhà, người dân không khỏi bất ngờ khi phát hiện con trăn khủng

Video 52 phút trước
Màn ngộ nhận về cô vợ ngoan hiền và sự thật ngỡ ngàng của người chồng sau ngày cưới

Màn ngộ nhận về cô vợ ngoan hiền và sự thật ngỡ ngàng của người chồng sau ngày cưới

Tâm sự 1 giờ 22 phút trước
Đúng ngày mai, thứ Tư 30/9/2026, 3 con giáp đại phúc đại quý, tiền bạc lẫn tài lộc tràn ào ào vào nhà, gặp xui xẻo hóa bình an

Đúng ngày mai, thứ Tư 30/9/2026, 3 con giáp đại phúc đại quý, tiền bạc lẫn tài lộc tràn ào ào vào nhà, gặp xui xẻo hóa bình an

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 32 phút trước
Nhân viên bảo vệ nhà ga đã cứu sống nam hành khách bị đoàn tàu kéo lê 50 mét

Nhân viên bảo vệ nhà ga đã cứu sống nam hành khách bị đoàn tàu kéo lê 50 mét

Video 1 giờ 52 phút trước
Bạch Lộc và Trần Triết Viễn nên duyên trong phim mới 'Triều Ngọc Giai'

Bạch Lộc và Trần Triết Viễn nên duyên trong phim mới 'Triều Ngọc Giai'

Sao quốc tế 2 giờ 7 phút trước
Qua đêm nay, 3 con giáp là con vàng, con bạc Thần Tài, tiền tỷ rót đầy túi, may mắn vây quanh, phúc khí dồi dào hơn người

Qua đêm nay, 3 con giáp là con vàng, con bạc Thần Tài, tiền tỷ rót đầy túi, may mắn vây quanh, phúc khí dồi dào hơn người

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 22 phút trước
Đúng 16h30 ngày mai, thứ Tư 30/9/2026, 3 con giáp thu nhập tăng vọt, phúc lộc viên mãn, không cần bon chen của nả vẫn đầy tay

Đúng 16h30 ngày mai, thứ Tư 30/9/2026, 3 con giáp thu nhập tăng vọt, phúc lộc viên mãn, không cần bon chen của nả vẫn đầy tay

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 32 phút trước
Thuyền lật úp giữa biển động, hất văng hành khách xuống nước

Thuyền lật úp giữa biển động, hất văng hành khách xuống nước

Video 2 giờ 52 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Tử vi thứ Tư 30/9/2026 của 12 con giáp: Dần - Mùi bội thu tiền bạc, sự nghiệp thăng tiến vượt bậc, Tý - Thân đại hạn khó lường, công việc trắc trở liên tục

Tử vi thứ Tư 30/9/2026 của 12 con giáp: Dần - Mùi bội thu tiền bạc, sự nghiệp thăng tiến vượt bậc, Tý - Thân đại hạn khó lường, công việc trắc trở liên tục

Đúng ngày mai, thứ Tư 30/9/2026, 3 con giáp có số đại phú, làm ăn suôn sẻ, Tài Lộc đầy kho, công danh vững bước, phước khí dồi dào

Đúng ngày mai, thứ Tư 30/9/2026, 3 con giáp có số đại phú, làm ăn suôn sẻ, Tài Lộc đầy kho, công danh vững bước, phước khí dồi dào

Trúng số độc đắc vào đúng ngày 29/9/2026, 3 con giáp vượt qua qua đại hạn, vươn mình nhận lộc giàu sang, vận trình gặp dữ hóa lành

Trúng số độc đắc vào đúng ngày 29/9/2026, 3 con giáp vượt qua qua đại hạn, vươn mình nhận lộc giàu sang, vận trình gặp dữ hóa lành

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Đúng 6h sáng ngày mai, thứ Tư 30/9/2026, 3 con giáp tiền bạc tiêu xài phủ phê, hút cạn lộc trời, nằm không cũng có của nả đầy nhà

Đúng 6h sáng ngày mai, thứ Tư 30/9/2026, 3 con giáp tiền bạc tiêu xài phủ phê, hút cạn lộc trời, nằm không cũng có của nả đầy nhà

Đúng ngày mai, thứ Tư 30/9/2026, 3 con giáp đại phúc đại quý, tiền bạc lẫn tài lộc tràn ào ào vào nhà, gặp xui xẻo hóa bình an

Đúng ngày mai, thứ Tư 30/9/2026, 3 con giáp đại phúc đại quý, tiền bạc lẫn tài lộc tràn ào ào vào nhà, gặp xui xẻo hóa bình an

Qua đêm nay, 3 con giáp là con vàng, con bạc Thần Tài, tiền tỷ rót đầy túi, may mắn vây quanh, phúc khí dồi dào hơn người

Qua đêm nay, 3 con giáp là con vàng, con bạc Thần Tài, tiền tỷ rót đầy túi, may mắn vây quanh, phúc khí dồi dào hơn người

Đúng 16h30 ngày mai, thứ Tư 30/9/2026, 3 con giáp thu nhập tăng vọt, phúc lộc viên mãn, không cần bon chen của nả vẫn đầy tay

Đúng 16h30 ngày mai, thứ Tư 30/9/2026, 3 con giáp thu nhập tăng vọt, phúc lộc viên mãn, không cần bon chen của nả vẫn đầy tay

Cầu được ước thấy trong tháng 9 âm lịch, 3 con giáp trở thành 'cỗ máy kiếm tiền', tài lộc đổ ào ào về túi, sự nghiệp thăng tiến không ngừng

Cầu được ước thấy trong tháng 9 âm lịch, 3 con giáp trở thành 'cỗ máy kiếm tiền', tài lộc đổ ào ào về túi, sự nghiệp thăng tiến không ngừng

Kể từ ngày mai, thứ Tư 30/9/2026, 3 con giáp công việc 'đầu xuôi đuôi lọt', tiền bạc tăng lên choáng ngợp, giàu sang khó ai sánh bằng

Kể từ ngày mai, thứ Tư 30/9/2026, 3 con giáp công việc 'đầu xuôi đuôi lọt', tiền bạc tăng lên choáng ngợp, giàu sang khó ai sánh bằng