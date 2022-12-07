Tử vi thứ Năm ngày 8/12/2022 của 12 con giáp: Tị - Thân thăng quan phát tài; Sửu - Thìn lâm Tỷ Kiên, tiền bạc tiêu như nước, kẻ gian hãm hại

Tử vi hôm nay cho thấy rằng, Tam Hợp nâng đỡ, người tuổi Tý tự nhắc nhở bản thân cần phải kiên trì thực hiện tất cả các công việc trong kế hoạch của mình. Bạn hiểu rằng nếu mình cứ bỏ dở giữa chừng công việc thì sẽ chẳng bao giờ có thể thành công.

Ngày mới của Sửu mặt công việc lâm Tỷ Kiên sẽ ảnh hưởng nhiều đến những bạn đang làm công chức, văn phòng hoặc kinh doanh. Anh em đồng nghiệp có nhiều người không thích bạn, hễ thấy bạn tiến bộ hơn một chút là nóng ruột, đi làm mà chỉ muốn đặt điều nói xấu hạ bệ nhau. Mặt tiền bạc gần đây Sửu tiêu khá nhiều cho đám cưới, ma chay, tiệc tùng nhưng có vẻ như lương mới về nên không bị ảnh hưởng nhiều. Hy vọng bản mệnh vẫn giữ được phong độ như ngày hôm nay trong quản lý chi tiêu.

May mắn, nhờ có cát tinh phù trợ, bản mệnh có thể phát huy được sở trường của mình, vì thế mà bạn được cấp trên đánh giá rất cao. Hãy coi đây là những nấc thang trên con đường thăng tiến của mình. Theo Hải Thượng Lãn Ông, hôm nay nhân thần ở phía ngoài khớp cổ chân, mép tóc, mắt cá ngoài chân. Tránh mọi sự tổn thương, va chạm, mổ xẻ, châm chích tại vị trí này.

Đường tình cảm bình ổn hơn mọi ngày nhờ hai hành Thổ tương hòa. Chuyện tình cảm có chút bất đồng nhưng may là hai bạn đủ chín chắn để hiểu và cùng nhau tháo gỡ những khúc mắc. Buổi tối hãy rủ mọi người trong nhà làm bữa tối cùng nhau để gắn kết tình cảm.

Tuổi Dần

Xem tử vi hàng ngày, Mộc khắc Thổ, người tuổi Dần độc thân nên thay đổi những tính cách không tốt của mình, như vậy mới có thêm nhiều người theo đuổi. Bạn chớ coi mình là nhất và tỏ vẻ coi thường mọi người xung quanh. Nếu đã có nửa kia, tình cảm của các bạn không được như ý muốn do đôi bên có những nghi ngờ, không tin tưởng vào nhau.

May mắn, Thực Thần đem lại tin vui tài lộc cho bản mệnh. Nếu làm việc tốt, bạn có thể nhận được một khoản tiền thưởng xứng đáng. Bạn có thể tự thưởng cho bản thân một món đồ gì đó, coi như món quà thúc đẩy mình tiếp tục vươn lên.

Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Mão

Thứ 5 ngày 8/12/2022 của tuổi Mão gặp Thiên Quan nên sẽ có hung hiểm trong công việc như có nhiệm vụ đột xuất, đồng nghiệp ngang cơ chơi xấu, bạn làm ăn có ý định lật mặt. Càng làm chức cao thì càng nên cẩn thận, chẳng ai có ý định tốt thật sự với bạn mãi đâu nhé.

Cục diện Mộc khắc Thổ khiến vận tình cảm lao đao, bạn gặp không ít chuyện xui xẻo liên lụy trực tiếp đến gia đình, bản thân. Có người muốn phá hoại gia đình Mão nên toàn đứng bên ngoài “đổ dầu vào lửa”. Chuyện trong nhà nên kín miệng kẻo kẻ gian có cơ hội hãm hại.

Tuổi Thìn

Theo tử vi thứ 5 ngày 8/12/2022 của 12 con giáp, cục diện Tự Hình khiến người tuổi Thìn gặp phải một vài vấn đề khó khăn cần phải trao đổi với cấp trên hoặc người có kinh nghiệm. Hãy hạ cái tôi của mình xuống để có thể bình tĩnh trao đổi với mọi người. Tình hình tài chính của bạn cũng lên xuống thất thường trong ngày hôm nay. Vì thế, khi cầm tiền trong tay, hãy chú ý chi tiêu, đừng tốn tiền cho những món hàng không quá cần thiết. Đồng thời, bạn cũng chớ nên ngây thơ tin theo lời rủ rê của kẻ xấu.



Nếu có ý định xuất hành vào ngày hôm nay, bạn nên đi về hướng Nam để gặp Hỷ Thần hoặc hướng Tây để gặp Tài Thần. Như vậy, bạn sẽ gặp nhiều may mắn hơn khi thực hiện bất cứ công việc nào, đồng thời tránh được những rắc rối không đáng có.

Tuổi Tị

Thứ 5 này tuổi Tị có Chính Ấn chiếu vận sẽ có lợi cho những người làm chức vụ cao hoặc muốn thăng quan tiến chức. Tị hãy ngoại giao với người có tiếng nói trong cơ quan ngay từ bây giờ, đừng chủ quan, càng khéo miệng càng nhanh nhẹn càng tốt.

Tài lộc thăng tiến nhờ Hỏa sinh Thổ, tiền bạc vào đầy hũ. Nhìn chung tình hình tài chính của bản mệnh khá lên trông thấy, chi tiêu cũng hào phóng hơn, không còn eo hẹp khổ sở như trước. Việc kinh doanh có vấn đề gì xảy ra, đôi bên nên trò chuyện thẳng thắn chứ không phải là giấu ở trong lòng.

Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Ngọ

Xem tử vi ngày 8/12/2022 của 12 con giáp, Chính Tài báo hiệu tình hình tài chính dư dả của người tuổi Ngọ trong ngày hôm nay. Bạn có thể nhận được một phần thưởng nóng, khoản tiền này sẽ bổ sung vào thu nhập khiến bạn thêm phần dư dả. Với người làm ăn kinh doanh, bạn tìm được những khách hàng và đối tác mới đầy triển vọng. Dù hơi vất vả một chút, song bản mệnh nhanh chóng nhận ra hiệu quả làm ăn. Đồng tiền đang chảy ào ào vào túi bạn.



Hỏa sinh Thổ, người còn độc thân có thái độ khá cởi mở với mọi người xung quanh, trong lòng bạn thầm mong nửa kia hãy mau xuất hiện. Chính vì vậy, bạn nhiệt tình hơn khi tham gia những buổi xem mắt do người thân giới thiệu.

Tuổi Mùi

Hôm nay tuổi Mùi lâm Tỷ kiên nên làm việc gì cũng cô độc, lủi thủi một mình. Bạn có tính vô tư, nghĩ sao nói vậy nên dễ làm phật lòng đồng nghiệp, khách hàng. Công việc thì vẫn diễn ra theo đúng kế hoạch nhưng kết quả chưa thực sự khiến bạn hài lòng. Tử vi hàng ngày dự báo đường tình cảm nhiều trục trặc vì lâm Tương Xung. Vợ chồng sống với nhau lâu có chuyện gì thì giải quyết từ từ, không ai nhường ai thì chỉ có nước đi đến đổ vỡ. Anh em trong nhà cũng vậy, càng đoàn kết thì gia đình càng nhiều lộc và ngược lại, Mùi hãy lưu tâm.

Tiền bạc gặp hai hành Thổ tương hòa nên không có dịch chuyển. Thu nhập đến từ công việc chính chứ không phải việc phụ bên ngoài nên chớ ôm đồm quá nhiều việc khi mà việc chính còn chưa xong.

Tuổi Thân

Tam Hợp phù trợ, người tuổi Thân giữ được trạng thái tinh thần lạc quan, tích cực trong ngày hôm nay. Cũng nhờ thái độ tích cực, chủ động trong công việc mà bạn sẽ được giới thiệu cho nhiều cơ hội đáng quý. Nhiều người có thể nhận được sự ủng hộ của đồng nghiệp, khiến công việc đã thuận lợi nay còn thuận lợi hơn. Nếu có vấn đề nào chưa thực sự hiểu rõ, bạn cũng sẵn sàng học hỏi mọi người xung quanh để tiến bộ.

Thổ sinh Kim, nếu đã có nửa kia, cả bạn và người ấy đều biết đặt mình vào vị trí của đối phương, nhờ đó mà nhiều mâu thuẫn, bất đồng được giải quyết nhanh chóng. Chuyện tình cảm của hai người rất ngọt ngào, khiến nhiều người phải ghen tị.

Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Dậu

Hôm nay bản mệnh may mắn nhờ Tam Hợp cục trợ lực trong công việc. Tuổi này làm ăn rất công minh, ngoại giao giỏi nên khá hút khách, lộc lá làm ăn đang về cực kỳ nhiều nên cứ từ từ mà hưởng thụ, sống có phúc quả là có phần. Được Thực Thần cho lộc nên bản mệnh ngày này sẽ có lộc ăn uống, quà cáp hoặc được cho tiền bất ngờ. Thu nhập tốt từ việc làm chính lẫn việc làm thêm, tiền đổ về túi bạn nhiều hơn bao giờ hết.

Đường tình duyên cũng vượng sắc không kém nhờ Thổ dưỡng Kim, đào hoa nở rộ nên các bạn độc thân dễ tìm được hạnh phúc cho mình. Bản mệnh còn kết nối khá tốt với mọi người xung quanh, biết tạo thêm cơ hội cho bản thân mình.

Tuổi Tuất

Tuổi Tuất lâm Kiếp Tài nên làm ăn phải hết sức cẩn thận, không nên khai trương, thuê mặt bằng hay giao việc cho người khác làm kẻo hỏng hết việc. Bạn cũng cần bình tĩnh xử lý những tình huống phát sinh nằm ngoài dự tính.

Nay bản mệnh gặp phải Tương Hình nên hay ăn nói quá thẳng thắn, dễ làm mất lòng người khác rồi rước họa vào thân, cô độc. Bạn bè chơi với nhau có người không thật lòng, có kẻ vô tâm, sống không thật, muốn chia rẽ tình cảm hội bạn bè chơi với nhau lâu năm. Tài lộc yên ổn nhờ hai hành Thổ tương hòa. Dù vậy thì bạn cũng nên kiểm soát chi tiêu để không bị nhẵn túi. Nay cũng kh

Tuổi Hợi

Căn cứ tử vi hàng ngày 8/12/2022 của 12 con giáp, Tỷ Kiên giáng họa, người tuổi Hợi có thể gặp mâu thuẫn với đồng nghiệp, bạn bè. Đôi bên thường xuyên bất đồng ý kiến, vì thế mà hiệu suất công việc giảm hẳn đi. Để ngày hôm nay trôi qua thuận lợi hơn, bản mệnh cần phải giữ được sự tỉnh táo và lý trí của mình. Đặc biệt, mỗi khi kết thúc một công việc gì, bạn cũng cần phải tổng kết kinh nghiệm ngay, như vậy thì sẽ tránh được những sai lầm lần sau.

Thủy khắc Thổ, người đã có đôi có cặp cần phải giữ thái độ bình tĩnh ngay cả khi đôi bên đang mâu thuẫn nữa, đừng to tiếng gây tổn thương cho nửa kia. Hãy lắng nghe người ấy giải thích trước khi đưa ra bất cứ phán xét nào.

Ảnh minh họa: Internet

(*) Thông tin mang tính tham khảo, chiêm nghiệm