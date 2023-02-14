Phúc Tinh chỉ đích danh con giáp có căn phú quý, vạn sự như ý vào đúng 20h tối Thứ 3 ngày 14/2/2/2023: Trăm sự thuận lợi, phú quý tự tìm đến tận cửa, lộc lá không ai bằng

Tâm linh - Tử vi 14/02/2023 00:30

Bước qua 20h tối Thứ 3 ngày 14/2/2/2023, 3 con giáp sau xua đuổi vận đen tháng trước, may mắn tìm đến, tài lộc đầy nhà, vận trình thăng hoa,

 

Tuổi Thân

Theo tử vi, các bạn tuổi Thân cũng đang trên đà thăng tiến. Xét một cách toàn diện, con giáp này có nhiều cơ hội thăng tiến, tài lộc tiến triển tốt, cần kiểm soát tốt tính kiêu ngạo và nóng nảy. Lời khuyên dành cho những chú Khỉ khi bước sang tháng mới là tránh hành động bốc đồng, hạn chế vay mượn cũng như thận trong khi liên quan đến tiền. Chỉ số hung tinh thấp, có thể nói thời điểm này là lúc vận khí mở ra với người tuổi Thân càng vượng. Đồng thời sức khoẻ của chính bản thân là điều cần chú ý, không nên làm việc quá sức.

Phúc Tinh chỉ đích danh con giáp có căn phú quý, vạn sự như ý vào đúng 20h tối Thứ 3 ngày 14/2/2/2023: Trăm sự thuận lợi, phú quý tự tìm đến tận cửa, lộc lá không ai bằng - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Tý

Người tuổi Tý còn nổi tiếng là những người có linh cảm rất tốt. Trước khi xảy ra "biến", họ thường cảm nhận được rất nhanh và có những chuẩn bị của riêng mình, nên thiệt hại họ gặp phải thường là luôn ở mức có thể kiểm soát được.

Phúc Tinh chỉ đích danh con giáp có căn phú quý, vạn sự như ý vào đúng 20h tối Thứ 3 ngày 14/2/2/2023: Trăm sự thuận lợi, phú quý tự tìm đến tận cửa, lộc lá không ai bằng - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Theo các chuyên gia phong thủy, trong thời điểm này hầu như người tuổi Tý làm gì cũng thành công, suôn sẻ. Nếu biết nắm bắt cơ hội làm ăn, rất có thể họ sẽ trở nên giàu có bất ngờ vào cuối năm. Giai đoạn này nguồn tài chính từ những nghề tay trái của bạn sẽ đổ về, cùng với việc tăng lương khiến cuộc sống của bạn no đủ, ấm êm hơn. Không những vậy, tình duyên của bạn cũng rất vượng, mọi thứ trở nên viên mãn, vượt trội.

Tuổi Thân

Người tuổi Thân còn nổi tiếng là những người có linh cảm rất tốt. Trước khi xảy ra "biến", họ thường cảm nhận được rất nhanh và có những chuẩn bị của riêng mình, nên thiệt hại họ gặp phải thường là luôn ở mức có thể kiểm soát được.

Phúc Tinh chỉ đích danh con giáp có căn phú quý, vạn sự như ý vào đúng 20h tối Thứ 3 ngày 14/2/2/2023: Trăm sự thuận lợi, phú quý tự tìm đến tận cửa, lộc lá không ai bằng - Ảnh 3
Ảnh minh họa: Internet

Theo các chuyên gia phong thủy, trong thời điểm này hầu như người tuổi Thân làm gì cũng thành công, suôn sẻ. Nếu biết nắm bắt cơ hội làm ăn, rất có thể họ sẽ trở nên giàu có bất ngờ vào cuối năm. Giai đoạn này nguồn tài chính từ những nghề tay trái của bạn sẽ đổ về, cùng với việc tăng lương khiến cuộc sống của bạn no đủ, ấm êm hơn. Không những vậy, tình duyên của bạn cũng rất vượng, mọi thứ trở nên viên mãn, vượt trội.

*Bài viết mang tính chất tham khảo và chiêm nghiệm

 

 

Vào 10h sáng Thứ 3 ngày 14/2/2023: 3 con giáp làm gì cũng phải cẩn trọng, chỉ sơ sẩy bất cẩn là hỏng việc

Vào 10h sáng Thứ 3 ngày 14/2/2023: 3 con giáp làm gì cũng phải cẩn trọng, chỉ sơ sẩy bất cẩn là hỏng việc

Nếu bạn nằm trong số con giáp có tên dưới đây, hãy cẩn trọng, làm gì bạn cũng có thể gặp thất bại vào thời điểm này.

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