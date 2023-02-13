Vào 10h sáng Thứ 3 ngày 14/2/2023: 3 con giáp làm gì cũng phải cẩn trọng, chỉ sơ sẩy bất cẩn là hỏng việc

Tâm linh - Tử vi 13/02/2023 14:00

Nếu bạn nằm trong số con giáp có tên dưới đây, hãy cẩn trọng, làm gì bạn cũng có thể gặp thất bại vào thời điểm này.

 

Tuổi Hợi

Hung cát đan xen trong sự nghiệp của người tuổi Hợi vào thời điểm này. Do đó, bạn chớ nên nản chí khi gặp phải khó khăn, cũng chớ nên kiêu ngạo khi gặt hái thành công. Bất cứ sự lơ là hoặc bất cẩn nào cũng có thể khiến bạn phải đối diện với thất bại.

Thêm vào đó, Đại Hao cho thấy dù túi tiền không mấy dư dả nhưng bạn lại thường chi tiêu quá nhiều vào những việc không cần thiết. Nếu muốn giàu có, bản mệnh cần có cách chi tiêu hợp lý hơn, không nên kiếm được bao nhiêu đã tiêu sạch bấy nhiêu.

Vào 10h sáng Thứ 3 ngày 14/2/2023: 3 con giáp làm gì cũng phải cẩn trọng, chỉ sơ sẩy bất cẩn là hỏng việc - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Chuyện tình cảm cũng khá u buồn khi người độc thân chưa bước qua được những tổn thương trong quá khứ. Bạn ngại mở lòng mình với người khác nên có thể sẽ bỏ lỡ nhiều mối lương duyên. Các cặp vợ chồng thì đặt cái tôi cá nhân lên quá cao, không muốn lắng nghe lời giải thích của nửa kia. Nếu cứ tiếp tục thế này, quan hệ đôi bên sẽ ngày càng lạnh nhạt, xa cách.

Tuổi Ngọ

Chịu tác động từ hung vận quá lớn, người tuổi Ngọ nên chú ý tới những hạng mục công việc còn dang dở của mình, tập trung giải quyết cho gọn gàng, hạn chế lo chuyện bao đồng.

Điềm báo tử vi cho thấy bản mệnh dễ gặp phải thị phi, lời ra tiếng vào từ người khác hoặc cạnh tranh không lành mạnh từ những kẻ tiểu nhân, đối thủ của mình. Thời điểm này, cũng nên cẩn trọng hơn trong cách làm việc của mình, để tránh những sai sót có thể trở thành thứ để kẻ xấu lợi dụng. Lời ăn tiếng nói phải được trau chuốt trước khi phát ngôn.

Vào 10h sáng Thứ 3 ngày 14/2/2023: 3 con giáp làm gì cũng phải cẩn trọng, chỉ sơ sẩy bất cẩn là hỏng việc - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Bên cạnh đó, trước khi đưa ra bất cứ quyết định nào trong thời điểm này, bạn nên tham khảo các luồng ý kiến đa chiều, tìm hiểu thật kỹ để tránh phải hối hận về sau vì sự khinh suất của bản thân.

Tuổi Mùi

Vào thời điểm này, dưới tác động của hung tinh, người tuổi Mùi thường bị cô lập với mọi người xung quanh, dù trong công việc lớn nhỏ, bạn cũng ít được người khác giúp đỡ. Lúc này, bạn cần nhắc nhở bản thân mình cố gắng, không cần phải phụ thuộc vào sự thúc đẩy của bất cứ ai.

Vào 10h sáng Thứ 3 ngày 14/2/2023: 3 con giáp làm gì cũng phải cẩn trọng, chỉ sơ sẩy bất cẩn là hỏng việc - Ảnh 3
Ảnh minh họa: Internet

Trên phương diện tài lộc, nhiều vấn đề xảy ra liên tiếp khiến bản mệnh mất thời gian, công sức và thậm chí là cả tiền bạc để giải quyết. Thời điểm này, bạn hạn chế hợp tác với anh chị em hoặc những người thân thiết kẻo rơi vào tình trạng xôi hỏng bỏng không, vừa mất tiền vừa đánh mất cả các mối quan hệ.

*Bài viết mang tính chất tham khảo và chiêm nghiệm

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Những con giáp này là người trung thực và đáng tin cậy, họ rất kiên trì, không bao giờ dễ dàng bỏ cuộc. Họ luôn kiên định với lý tưởng và niềm tin của mình do đó thần May Mắn sẽ luôn song hành với họ trong nhiều thời điểm.

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