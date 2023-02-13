Trong giữa tháng 2/2023: Hung vận lấn át, xui xẻo đeo bám, 3 con giáp làm gì cũng phải thận trọng kẻo rước họa vào thân

Tử vi dự báo, người tuổi Mão dù là ngày nghỉ nhưng bản mệnh khó được thảnh thơi vì bị hung tinh cản trở. Vận tiểu nhân khá vượng, bạn có thể vấp phải chiêu trò gây khó dễ của những kẻ ghen ăn tức ở. Sở dĩ tiểu nhân giở trò cũng bởi bạn làm việc có phần chểnh mảng, thiếu tập trung nên tạo cơ hội cho kẻ đó nắm thóp, bày trò nhằm hạ bệ.

Thời điểm này bạn cũng được khuyên không nên mạo hiểm đầu tư vì có thể bị lợi dụng hay lừa lọc trên niềm tiên giả tạo mà kẻ xấu đã dựng lên.

Thời điểm này, công việc của người tuổi Dần khó mà tiến triển theo chiều hướng bản mệnh mong muốn. Điềm báo họa thị phi, tai ương có thể ập đến bất cứ lúc nào nếu bản mệnh không biết giữ mình.

Do chịu ảnh hưởng trực tiếp từ công việc nhiều trục trặc, tài vận trong tháng của bản mệnh có dấu hiệu ngừng trệ. Con đường kiếm tiền, làm giàu gặp nhiều trở lực, nhưng nếu không kiên trì tới cùng mà bỏ cuộc giữa chừng sẽ hoài công vô ích.

Ảnh minh họa: Internet

Thời điểm này, tốt nhất bạn nên thận trọng với các giao dịch, việc ký kết giấy tờ, hợp đồng… liên quan đến tiền bạc. Tháng này có dấu hiệu phá tài rõ rệt, bạn cần tỉnh táo khi giao dịch kẻo bị lừa đảo hoặc làm ăn thất thu.

Tuổi Thìn

Điềm báo tử vi cho thấy hung tinh đeo bám trong thời điểm này khiến công việc của tuổi Thìn dễ xảy ra những trở ngại, khiến cho công sức mà trước giờ bản mệnh bỏ ra trở nên uổng phí, vất vả nhưng không được ghi nhận.

Ảnh minh họa: Internet

Chẳng những vậy, những chú Rồng còn khá đau đầu khi mà chuyện tình cảm của mình chẳng suôn sẻ như mong muốn. Những lời nói ra nói vào của người ngoài ảnh hưởng khá lớn tới mối quan hệ của hai bạn. Nếu lập trường không đủ kiên định, cả hai có thể sẽ lạc mất nhau bởi quá xem trọng ý kiến của người khác.

*Bài viết mang tính chất tham khảo và chiêm nghiệm