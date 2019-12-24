Phụ nữ tuổi này bản tính nhân từ, là con cưng của trời, càng sống đức hạnh càng sung túc đủ đầy

Tâm linh - Tử vi 24/12/2019 07:25

Là phụ nữ, nếu thuộc 3 con giáp thiện lương này cả đời sẽ được hưởng phúc lộc trời ban, sống an yên hạnh phúc, không bao giờ lo thiếu tiền.

Đây chính là danh sách những con giáp thiện lương bậc nhất. Họ nhân từ, chăm làm điều thiện nên tích được nhiều công đức, cuộc đời sung túc nhờ tài năng đức hạnh.

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Nhà xe chờ sẵn, tiền ùn ùn chui vào ví, càng già càng giàu chính là phúc phần trời ban cho Dần - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Dần

Trời sinh phụ nữ tuổi Dần bản lĩnh, ngoan cường và dám đứng lên đấu tranh cho suy nghĩ của mình, cho lẽ phải. Tuy nhiên, chính vì nóng tính nên lắm khi Dần bị người khác hiểu lầm, không kiểm soát được cảm xúc của mình mà đẩy mọi chuyện đi quá tầm kiểm soát.

Bù lại, phụ nữ tuổi này cực tinh tế trong đối nhân xử thế, giỏi ngoại giao lại cực khôn ngoan trong công việc nên được rất nhiều người quý mến, thương yêu, bề trên đỡ đần.

Càng về hậu vận con giáp may mắn này càng gặt hái nhiều thành công trong cuộc sống. Nhà xe chờ sẵn, tiền ùn ùn chui vào ví, càng già càng giàu chính là phúc phần trời ban cho Dần.

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Trong cuộc sống hôn nhân, Tý chính là con giáp vượng phu ích tử bậc nhất - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Tý

Nhanh nhẹn, năng động lại nhạy bén trong giải quyết những khúc mắc, hiểu lầm và giỏi thể hiện chính kiến, bảo vệ quan điểm cá nhân một cách thuyết phục nên ai cũng kiêng nể nàng giáp này.

Không chỉ giỏi kiếm tiền, Tý còn là mẫu phụ nữ chăm làm việc thiện, chẳng tiếc công giúp đỡ, bảo bọc những người có hoàn cảnh khó khăn, cơ cực dù họ chẳng có quan hệ thân tình gì với mình.

Trong cuộc sống hôn nhân, Tý chính là con giáp vượng phu ích tử bậc nhất. Họ biết cách quán xuyến gia đình, luôn bên cạnh sẻ chia với bạn đời mọi điều trong cuộc sống, chăm sóc con cái chu toàn. Vậy nên, càng về hậu vận nàng giáp này càng an yên viên mãn, dư dả đủ đầy.

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Từ ngưỡng 35 con giáp nhân hậu này sẽ chẳng cần lo lắng chuyện tiền nong, được chồng nuông chiều như bà hoàng - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Mão

Nếu Dần bản lĩnh, mạnh mẽ, Tý thông minh, nhanh nhẹn thì ở người tuổi Mão lại có sự hiền hòa, nhân hậu toát lên từ trong cốt cách. Nàng giáp này mang lại cảm giác thoải mái, tự nhiên cho bất cứ ai mỗi khi trò chuyện, gặp gỡ họ.

Dù biết người khác hãm hại, chơi xấu mình nhưng con giáp phúc đức này cũng không thèm chấp nhặt. Họ tâm niệm “gieo nhân nào, gặt quả nấy”, nếu cứ mãi đấu đá, hơn thua và sân si thì tự bản thân ta sẽ khiến ta trở nên xấu xa, đánh mất bản chất.

Nhờ sống chân thành, biết trước biết sau nên từ ngưỡng 35 con giáp nhân hậu này sẽ chẳng cần lo lắng chuyện tiền nong, được chồng nuông chiều như bà hoàng, hôn nhân hạnh phúc không ai sánh bằng.

*Thông tin chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm cho quý độc giả.

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