Phụ nữ sở hữu 1 trong 4 nốt ruồi này sẽ dễ được gả vào nhà hào môn, cuộc sống thăng tiến cả đời hạnh phúc viên mãn

Tâm linh - Tử vi 29/03/2022 17:00

Nốt ruồi mọc ở những vị trí khác nhau sẽ đem đến ý nghĩa khác nhau.Nếu phụ nữ sở hữu những nốt ruồi này thường gặp nhiều may mắn trong cuộc sống, có hôn nhân viên mãn hạnh phúc bên chồng con.

Nốt ruồi ở đuôi lông mày

Phụ nữ sở hữu 1 trong 4 nốt ruồi này sẽ dễ được gả vào nhà hào môn, cuộc sống thăng tiến cả đời hạnh phúc viên mãn - Ảnh 1

Nhân tướng học chỉ ra những cô gái sở hữu nốt ruồi mọc ở đuôi lông mày rất có phúc khí. Họ được trời cho một khuôn mặt xinh đẹp, quyến rũ và có khí chất nên sẽ có nhiều “vệ tinh” vây bám xung quanh. 

Điểm đáng nói là, trong số những người đó, hầu hết là con cháu của gia đình tài phiệt . Vì vậy, phụ nữ có nốt ruồi ở đuôi lông mày có thể lấy được người chồng giàu có nếu biết nắm bắt cơ hội, nhờ đó mà họ sẽ được hưởng cuộc sống vinh hoa, phú quý cả đời. 

Nốt ruồi ở cằm bên trái

Phụ nữ sở hữu 1 trong 4 nốt ruồi này sẽ dễ được gả vào nhà hào môn, cuộc sống thăng tiến cả đời hạnh phúc viên mãn - Ảnh 2

Phụ nữ có nốt ruồi ở cằm trái nhìn chung ổn định, có thể tự lập kinh tế mà không cần phụ thuộc hay dựa dẫm vào người khác. Trong gia đình, người phụ nữ này cũng biết vun vén, chăm lo cho tổ ấm của mình.

Những người này cũng có một nét duyên ngầm khó lý giải. Ở họ có sự dịu dàng, nữ tính nên dễ khiến người khác cảm thấy bị thu hút. Ngoài ra, họ cũng là người phụ nữ tinh tế, nhạy cảm, có thể nhanh chóng đoán biết được tâm lý của những người xung quanh.

Nốt ruồi ở dái tai

Phụ nữ sở hữu 1 trong 4 nốt ruồi này sẽ dễ được gả vào nhà hào môn, cuộc sống thăng tiến cả đời hạnh phúc viên mãn - Ảnh 3

 

Là nốt ruồi có hiếu, dễ gặp được người chồng hoặc vợ hỗ trợ mình trong cuộc sống, trong công việc.

Đàn ông có nốt ruồi ở dái tai là có quý tướng, vừa có phúc lại vừa trường thọ, đường tài vận hạnh thông vượng phát. Dù là trong công việc hay trong cuộc sống, họ cũng hay được quý nhân giúp đỡ, tương trợ cho qua khúc hiểm nghèo.

Phụ nữ có nốt ruồi ở vị trí này sẽ gặp nhiều may mắn trong cuộc sống và công việc, tài lộc, đường sự nghiệp thuận lợi và thăng quan tiến chức.

Nốt ruồi ở sau cổ

Phụ nữ sở hữu 1 trong 4 nốt ruồi này sẽ dễ được gả vào nhà hào môn, cuộc sống thăng tiến cả đời hạnh phúc viên mãn - Ảnh 4

Theo nhân tướng học người có nốt ruồi sau gáy thường rất may mắn và họ cũng là những người hiền lành, hướng thiện, luôn quan tâm giúp đỡ người khác. Ngoài ra, họ cũng là người biết tự tạo phú quý cho bản thân.

Dù không được sinh ra trong gia đình giàu có thì họ cũng vẫn được hưởng đầy đủ tình yêu thương của mọi người. Khi bước vào giai đoạn trung vận, họ có quý nhân phù trợ bên cạnh giúp đỡ nên sự nghiệp thăng tiến vững chắc. Không chỉ vậy, họ còn xây dựng được gia đình hạnh phúc ấm no. Càng về hậu vận họ lại càng gặp nhiều may mắn. Nếu có khó khăn vất vả thì cũng sớm vượt qua.

*Thông tin chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm!

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