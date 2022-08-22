Phụ nữ sỡ hữu 1 trong 3 đường vân tay này 90% là người có số giàu sang, phú quý cả đời

Theo tướng học, phụ nữ nếu có 3 dấu hiệu này trên bàn tay cho thấy số mệnh giàu có hơn người.
- Khổ đủ rồi, qua 12h trưa hôm nay (22/8), 3 con giáp đón loạt hỷ sự, sự nghiệp thăng tiến vượt bậc, tài lộc khởi sắc, xòe tay hứng mưa tiền gió vàng, như ý cát tường
- Tử vi ngày 23/8/2022, 3 con giáp được Thần Tài ghé thăm, tiền cứ thế ĐỔ THẲNG vào túi, vận may đến bất ngờ, gia đạo hưng thịnh viên mãn
Tay có 3 vân theo đường song song
Người sở hữu 3 đường thẳng nằm song song trong lòng bàn tay được gọi là vân tay quản lý tài sản. Rất hiếm người sở hữu kiểu vân tay này.
Theo nhân tướng học, những người sở hữu tướng tay này đều biết kiếm tiền, thậm chí là kiếm rất nhiều. Cùng với đó, họ có khả năng quản lý tài sản tốt. Nếu 3 đường chỉ tay này rõ ràng và sâu thì xác định cuộc đời của họ sẽ thăng hoa viên mãn, sự nghiệp thịnh vượng, tài vận cũng dồi dào.
Họ gần như không biết đến sự nghèo khó. Hầu hết họ đều là doanh nhân, là những người có khả năng làm giàu, thậm chí nổi tiếng, được nhiều người ngưỡng mộ không ngừng. Về hậu vận, cuộc sống của họ càng thăng hoa hơn, tiền bạc kiếm được dư dả sống mấy đời.
Đường chỉ tay hình chữ M
Người phụ nữ có đường chỉ tay chữ M có cuộc đời giàu sang, phú quý . Họ quả thật rất may mắn vì cuộc sống sẽ rất thuận lợi từ lúc trẻ. Đến khi trung niên tầm 40 tuổi là đã có địa vị trong xã hội với quyền cao chức trọng, tất nhiên tài lộc cũng dư dả, không phải lo thứ chi.
Chưa hết, người phụ nữ có đường chỉ tay hình chữ M thì đường tình duyên cũng suôn sẻ. Phải nói người đàn ông nào diễm phúc lắm mới cưới được người phụ nữ có đặc điểm tay như vậy, nên cần yêu thương, trân trọng như "bảo vật" nha.
Vân phụng nhãn
Đây được cho là loại vân tay khá phổ biến chứ không hiếm như 2 loại vân tay phía trên. Vân này hình giống như con mắt người, nằm ở ngón tay cái. Theo nhân tướng học, người sở hữu vân phụng nhãn đặc biệt là phụ nữ là người vô cùng tài giỏi, tốt bụng, chu đáo.
Cuộc sống ban đầu có nhiều sóng gió nhưng bằng trí thông minh và bản lĩnh, chỉ sau tuổi 25, người này khẳng định trí tuệ, tài năng, sớm có được vị trí tốt trong công việc, tiền bạc dồi dào kể từ đó.
Hơn nữa những ai có loại vân tay này vô cùng nhân hậu, đi đâu cũng được người khác giúp đỡ, gọi là cuộc sống có đi có lại. Dù là phụ nữ hay đàn ông mà sở hữu vân tay này đều giàu về vật chất, an yên về tinh thần, sống thọ, tuổi già con cháu quây quần hiếu lễ.
* Bài viết mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm.