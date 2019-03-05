Phụ nữ sinh vào 5 ngày âm lịch này cực giỏi giang, sau tuổi 30 phát tài không ngừng, sung sướng như bà hoàng

Tâm linh - Tử vi 05/03/2019 15:53

Sau tuổi 30, phụ nữ sinh vào 5 ngày âm lịch này sẽ có của nả đầy nhà, càng về hậu vận càng phát tài phát lộc, muốn nghèo khổ cũng chẳng được.

Phụ nữ sinh vào 5 ngày hoàng kim này sẽ kiếm tiền siêu đỉnh, tha hồ tận hưởng cuộc sống sung sướng an nhàn.

Phụ nữ sinh vào 5 ngày âm lịch này cực giỏi giang, sau tuổi 30 phát tài không ngừng, sung sướng như bà hoàng - Ảnh 1
Họ có tiền tỷ trong tay, có người chồng tài giỏi, yêu thương vợ con - Ảnh minh họa: Internet

Ngày 8 âm lịch

Phụ nữ nếu sinh vào ngày 8 âm lịch thường tài năng, khôn khéo và có chí làm giàu. Họ không sợ thất bại, càng không ngại cực khổ để từng bước hiện thực hóa ước mơ trở thành đại gia. Chính sự kiên định, vững vàng ấy đã giúp họ đưa ra những quyết định đúng đắn, táo bạo để phát triển sự nghiệp, thành công vang dội.

Sau tuổi 30, phụ nữ sinh ngày 8 âm lịch sẽ có một cuộc sống như ý. Họ có tiền tỷ trong tay, có người chồng tài giỏi, yêu thương vợ con và cả một gia đình ấm êm, hòa thuận.

Phụ nữ sinh vào 5 ngày âm lịch này cực giỏi giang, sau tuổi 30 phát tài không ngừng, sung sướng như bà hoàng - Ảnh 2
Sau tuổi 30, họ sẽ giúp gia đình hưng thịnh, giúp chồng ăn nên làm ra, của nả chất đống - Ảnh minh họa: Internet

Ngày 11 và 16 âm lịch

Trời sinh phụ nữ sinh ngày 11 và 16 âm lịch thường tự tin, cá tính và vô cùng mạnh mẽ. Họ chân thành, tử tế và biết cách đối nhân xử thế nên ai cũng nể trọng, kiêng dè. Dù nghèo khó là thế, vất vả là thế nhưng chưa bao giờ mẫu phụ nữ này đầu hàng số phận. Chiến thắng nghịch cảnh, vươn lên đổi đời chính là những gì họ chắc chắn làm được.

Nhờ có mệnh phú quý, sinh ra đã may mắn hơn người nên mẫu phụ nữ này hoàn toàn có thể tự mình lập nghiệp. Họ dựa vào năng lực, sự khôn ngoan, khéo léo của mình để tiến thân nhanh chóng. Sau tuổi 30, họ sẽ giúp gia đình hưng thịnh, giúp chồng ăn nên làm ra, của nả chất đống.

Phụ nữ sinh vào 5 ngày âm lịch này cực giỏi giang, sau tuổi 30 phát tài không ngừng, sung sướng như bà hoàng - Ảnh 3
Sau tuổi 30, họ chỉ việc hưởng thụ cuộc sống của giới thượng lưu, tiêu xài thả ga, mua sắm không cần xem giá - Ảnh minh họa: Internet

Ngày 4 và 21 âm lịch

Phụ nữ sinh vào ngày 4 và 24 âm lịch là người có khí chất ngời ngời. Dù gia đình giàu có hay nghèo khó thì chính họ cũng toát lên sự thanh cao, nét tướng của người quyền uy, địa vị. Dẫu tay trắng lập nghiệp nhưng họ hoàn toàn có khả năng tạo dựng cơ ngơi đồ sộ cho chính mình.

Nhờ khả năng lãnh đạo tài tình, sự khéo léo trong quản lý nhân sự nên cứ mỗi năm trôi qua đời họ càng thịnh vượng, phát tài. Sau tuổi 30, họ chỉ việc hưởng thụ cuộc sống của giới thượng lưu, tiêu xài thả ga, mua sắm không cần xem giá. Hôn nhân của mẫu phụ nữ này cực hạnh phúc, họ được chồng hết mực thương yêu, chiều chuộng như bà hoàng.

*Thông tin chỉ mang tính tham khảo, chiêm nghiệm.

Người sinh vào 8 ngày hoàng kim này: Cả đời sung sướng, tiền tình không thiếu

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Tử vi tướng số đã chỉ rõ, ai sinh vào 8 ngày âm lịch này thì xác định có số đại gia, nếu không có trăm tỷ cũng có chục tỷ trong tay, cuộc sống vẹn toàn như ý.

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