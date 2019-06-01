Phụ nữ sinh tháng này được Phật bảo bọc chở che, cuộc đời an nhiên, sung túc

Tâm linh - Tử vi 01/06/2019 05:09

Những người phụ nữ may mắn sinh vào tháng âm này được hưởng nhiều phúc đức, được Phật chở che cả đời, an yên sống trong sung túc.

Tháng 1 âm lịch

Theo văn hóa Phật giáo, tháng Giêng là tháng sinh của Khổng Tử và Phật Di Lặc Bồ Tát. Bởi thế, người sinh tháng này thường có xu hướng đi theo cửa Phật. Hơn nữa, những người này trời sinh sống lạc quan, hay làm việc thiện. Dù khi trẻ họ gặp chút khó khăn nhưng về sau sẽ sung túc, an nhàn. Đây còn là những người phải trải qua kiếp nạn của đời người, nhất là sinh vào mùng 6. Nhưng chỉ cần vượt qua được, trung vận sẽ vô cùng phú quý, giàu sang đến già.

Phụ nữ sinh tháng này được Phật bảo bọc chở che, cuộc đời an nhiên, sung túc - Ảnh 1
Dù khi trẻ họ gặp chút khó khăn nhưng về sau sẽ sung túc, an nhàn - Ảnh minh họa: Internet

Tháng 3 âm lịch

Người sinh tháng 3 âm lịch thường có khí chất cao quý, luôn được người khác nể trọng. Người này từ nhỏ đã có cá tính cố chấp, chỉ cần là việc họ muốn thì sẽ làm đến cùng. Đường nhân duyên của họ cũng khá tốt, phúc khí dồi dào.

Khi gặp trở ngại khó khăn, họ luôn được mọi người xung quanh giúp đỡ. Không chỉ vậy, họ luôn được Phật chở che nên đường tài lộc từ lúc trưởng thành đến khi về già đều rất thuận lợi.

Phụ nữ sinh tháng này được Phật bảo bọc chở che, cuộc đời an nhiên, sung túc - Ảnh 2
Người sinh tháng 3 âm lịch thường có khí chất cao quý, luôn được người khác nể trọng - Ảnh minh họa: Internet

Tháng 4 âm lịch

Người sinh tháng 4 âm lịch thường có trí tuệ hơn người, cuộc đời ấm êm, nhiều hạnh phúc. Trong sự nghiệp, họ có quý nhân phù trợ, nên luôn rất bình an, hanh thông. Nhân duyên với người khác phái cũng khá tốt. Không chỉ vậy, sức khỏe, vận khí của họ cũng không có gì phải lo ngại. Cuộc đời người sinh tháng này thong dong tự tại, bình an thoải mái.

Tháng 6 âm lịch

Phụ nữ sinh tháng này được Phật bảo bọc chở che, cuộc đời an nhiên, sung túc - Ảnh 3
Người sinh tháng 6 âm lịch sống lạc quan, vui vẻ trước mọi khó khăn - Ảnh minh họa: Internet

Người sinh tháng 6 âm lịch sống lạc quan, vui vẻ trước mọi khó khăn. Nụ cười, năng lượng tích cực của họ luôn có sức ảnh hưởng lớn đến người xung quanh. Dù rằng sự nghiệp của họ không vượng như người khác, đôi lúc còn mắc sai lầm nhưng vì luôn ở lành nên chuyện khó khăn gì cũng có thể vượt qua.

Không quá thành công nổi bật nhưng họ luôn được quý nhân giúp đỡ, cuộc đời không phiền muộn, thiếu thốn. Đến trung vận, người này viên mãn cả sự nghiệp lẫn cuộc sống.

*Thông tin trong bài chỉ mang tính tham khảo.

Phụ nữ có ngày sinh kết thúc bằng 3 số này thì sau 30 tuổi cuộc sống đại cát đại hỷ, vừa giàu có lại vừa hạnh phúc viên mãn

Phụ nữ có ngày sinh kết thúc bằng 3 số này thì sau 30 tuổi cuộc sống đại cát đại hỷ, vừa giàu có lại vừa hạnh phúc viên mãn

Tử vi học có nói, phụ nữ nào có ngày sinh kết thúc bằng 3 số may mắn sau thì sau 30 tuổi cuộc sống sẽ đại cát đại hỷ, làm gì cũng thuận buồm xuôi gió, sự nghiệp không những thăng tiến thịnh vượng mà tài vận cũng dồi dào.

Xem thêm
Từ khóa:   ngày sinh tốt

TIN MỚI NHẤT

Sự thật đằng sau quyết định ly hôn chớp nở của người dâu mới sau khi mẹ chồng bước vào phòng đêm cưới

Sự thật đằng sau quyết định ly hôn chớp nở của người dâu mới sau khi mẹ chồng bước vào phòng đêm cưới

Tâm sự gia đình 1 giờ 10 phút trước
Đúng hôm nay, thứ 3 ngày 13/10/2026, 3 con giáp may mắn đổi đời ngoạn mục nhờ gặp Quý Nhân, làm 1 được 10, tiền rủng rỉnh đầy tay

Đúng hôm nay, thứ 3 ngày 13/10/2026, 3 con giáp may mắn đổi đời ngoạn mục nhờ gặp Quý Nhân, làm 1 được 10, tiền rủng rỉnh đầy tay

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 10 phút trước
Màn bình tĩnh bất ngờ của cô dâu mới trước sự phản bội của chồng ngay đêm đầu tiên chung sống

Màn bình tĩnh bất ngờ của cô dâu mới trước sự phản bội của chồng ngay đêm đầu tiên chung sống

Tâm sự gia đình 3 giờ 10 phút trước
Nỗi băn khoăn của người con dâu khi bị em chồng soi mói và tuyệt chiêu khiến đối phương phải rút lui

Nỗi băn khoăn của người con dâu khi bị em chồng soi mói và tuyệt chiêu khiến đối phương phải rút lui

Tâm sự 4 giờ 10 phút trước
Sự thật đằng sau màn va chạm giữa chị dâu - em chồng và bài học đắt giá cho tính thích đọc thấu chuyện người khác

Sự thật đằng sau màn va chạm giữa chị dâu - em chồng và bài học đắt giá cho tính thích đọc thấu chuyện người khác

Tâm sự Eva 5 giờ 10 phút trước
Nỗi xúc động của người con dâu mới khi phát hiện người đứng dưới bếp lúc nửa đêm

Nỗi xúc động của người con dâu mới khi phát hiện người đứng dưới bếp lúc nửa đêm

Tâm sự gia đình 5 giờ 40 phút trước
Nỗi lòng người vợ đang lâng lâng vì quà khủng thì đứng hình trước lời nhắn gửi của chồng

Nỗi lòng người vợ đang lâng lâng vì quà khủng thì đứng hình trước lời nhắn gửi của chồng

Tâm sự 6 giờ 10 phút trước
Nỗi lòng cô gái bị khinh khi vì mang thai trước cưới và bước ngoặt bất ngờ trong đêm

Nỗi lòng cô gái bị khinh khi vì mang thai trước cưới và bước ngoặt bất ngờ trong đêm

Tâm sự gia đình 6 giờ 40 phút trước
Qua đêm nay, 3 con giáp xòe tay hứng hồng phúc, tiền vô đầy túi, sự nghiệp như 'ngựa phi nước đại'

Qua đêm nay, 3 con giáp xòe tay hứng hồng phúc, tiền vô đầy túi, sự nghiệp như 'ngựa phi nước đại'

Tâm linh - Tử vi 7 giờ 10 phút trước
Màn vỡ mộng của người đẹp săn chồng giàu và trải nghiệm ê chề ngay đêm đầu tiên chung sống

Màn vỡ mộng của người đẹp săn chồng giàu và trải nghiệm ê chề ngay đêm đầu tiên chung sống

Tâm sự gia đình 7 giờ 10 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Tử vi thứ Ba 13/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ ăn sung mặc sướng, tiền bạc tiêu xài phủ phê, Mão - Thìn tài lộc dễ mất mát, đề phòng tiểu nhân lừa gạt

Tử vi thứ Ba 13/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ ăn sung mặc sướng, tiền bạc tiêu xài phủ phê, Mão - Thìn tài lộc dễ mất mát, đề phòng tiểu nhân lừa gạt

Đúng ngày mai, thứ Ba 13/10/2026, 3 con giáp Thần Tài chiếu cố nồng hậu không thăng chức cũng TRÚNG SỐ ĐỘC ĐẮC, nằm trên két vàng

Đúng ngày mai, thứ Ba 13/10/2026, 3 con giáp Thần Tài chiếu cố nồng hậu không thăng chức cũng TRÚNG SỐ ĐỘC ĐẮC, nằm trên két vàng

Đúng 20h hôm nay, ngày 12/10/2026, 3 con giáp được Thần Phật phù hộ lại có quý nhân giúp sức, thỉnh tài rước lộc về nhà, cả tiền và tình đều viên mãn

Đúng 20h hôm nay, ngày 12/10/2026, 3 con giáp được Thần Phật phù hộ lại có quý nhân giúp sức, thỉnh tài rước lộc về nhà, cả tiền và tình đều viên mãn

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Đúng hôm nay, thứ 3 ngày 13/10/2026, 3 con giáp may mắn đổi đời ngoạn mục nhờ gặp Quý Nhân, làm 1 được 10, tiền rủng rỉnh đầy tay

Đúng hôm nay, thứ 3 ngày 13/10/2026, 3 con giáp may mắn đổi đời ngoạn mục nhờ gặp Quý Nhân, làm 1 được 10, tiền rủng rỉnh đầy tay

Qua đêm nay, 3 con giáp xòe tay hứng hồng phúc, tiền vô đầy túi, sự nghiệp như 'ngựa phi nước đại'

Qua đêm nay, 3 con giáp xòe tay hứng hồng phúc, tiền vô đầy túi, sự nghiệp như 'ngựa phi nước đại'

3 con giáp thiện lương được ƠN TRÊN ĐỀN ĐÁP trong 2 tháng tới, tài lộc đỏ như son, tiền tài cứ thế mà rủng rỉnh túi

3 con giáp thiện lương được ƠN TRÊN ĐỀN ĐÁP trong 2 tháng tới, tài lộc đỏ như son, tiền tài cứ thế mà rủng rỉnh túi

Qua đêm nay, Thần Tài đứng chờ trước cửa, 3 con giáp may mắn chạm đỉnh, Tài Lộc bùng nổ, đếm tiền sái tay, tương lai giàu sang không ai sánh bằng

Qua đêm nay, Thần Tài đứng chờ trước cửa, 3 con giáp may mắn chạm đỉnh, Tài Lộc bùng nổ, đếm tiền sái tay, tương lai giàu sang không ai sánh bằng

Song hỷ lâm môn: 3 con giáp may mắn TÌNH TIỀN, sự nghiệp thăng hoa, tình duyên viên mãn, Tài Lộc tỏa sáng trong nửa cuối tháng 10 dương lịch

Song hỷ lâm môn: 3 con giáp may mắn TÌNH TIỀN, sự nghiệp thăng hoa, tình duyên viên mãn, Tài Lộc tỏa sáng trong nửa cuối tháng 10 dương lịch

Từ ngày 13/10 đến 23/10/2026, 3 con giáp công việc thuận lợi, lương thưởng ‘bùng nổ’ ai cũng phát hờn, tiêu tiền sướng tay

Từ ngày 13/10 đến 23/10/2026, 3 con giáp công việc thuận lợi, lương thưởng ‘bùng nổ’ ai cũng phát hờn, tiêu tiền sướng tay