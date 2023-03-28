Phụ nữ may mắn sở hữu 3 nốt ruồi này là viên ngọc quý, quý hơn vàng nhất định không nên xóa

Tâm linh - Tử vi 28/03/2023 11:40

Theo nhân tướng học, những người sở hữu 1 trong 3 nốt ruồi may mắn này thường mang đến phúc lộc, điềm lành có cuộc sống viên mãn, giàu sang hơn người

Mỗi nốt ruồi dù ở mặt, tay, chân hay ở vị trí khác đều mang ý nghĩa riêng, ảnh hưởng đến số phận mỗi con người. Dưới đây là những vị trí nốt ruồi cát tường, đại phú quý, cả đời không thiếu tiền bạc, cuộc sống thuận lợi, viên mãn.

Nốt ruồi ở lòng bàn chân

Nhân gian có câu: Có nốt ruồi ở lòng bàn chân sao mà đi nhiều thế, nó biểu trưng có sự phú quý, sung túc, no đủ.

Những người phụ nữ có nốt ruồi ở lòng bàn chân cho thấy chủ nhân sẽ có khuôn mặt đẹp, cả đời được hưởng phúc lộc, khỏe mạnh. Thường là người có số đi du lịch xa, hoặc thậm chí là đi khắp thế giới, nên vị trí nốt ruồi này còn được gọi là “nốt ruồi đi”. Họ cũng là người có tiếng nói tại nơi làm việc, là những người lương thiện, chân thành.

Chính vì vậy họ thường là người khá thành công trong sự nghiệp, có tương lai sáng lạng, vững chắc. Có thể giúp chồng thu được của cải vô tận, cuộc sống giàu sang phú quý, cả đời không bao giờ thiếu tiền, cuộc sống viên mãn, con cái hiếu thảo giỏi giang. Bên cạnh họ cũng có bạn bè tốt, những mối quan hệ lâu dài.

Phụ nữ may mắn sở hữu 3 nốt ruồi này là viên ngọc quý, quý hơn vàng nhất định không nên xóa - Ảnh 1
Nốt ruồi phúc tướng báo hiệu cả đời may mắn, giàu sang. Ảnh: Internet

Nốt ruồi trong lòng bàn tay

Tượng trưng cho sự may mắn, rõ ràng và tài lộc ngày càng nhiều, họ luôn được quý nhân phù trợ và có thể đoán định được tương lai của mình.

Nằm trong số nốt ruồi đại phú quý của nữ giới thì vị trí lòng bàn tay không thể bỏ qua. Đây thường là những người khôn khéo, càng về già sẽ càng thành công, giỏi quản lý tài chính của mình và gia đình. Nhưng họ cũng là người thường có tính chiếm hữu khá cao.

Trên phương diện tình duyên, người sở hữu nốt ruồi trong lòng bàn tay thường đào hoa bởi được nhiều người khác giới quan tâm và để ý.

Phụ nữ may mắn sở hữu 3 nốt ruồi này là viên ngọc quý, quý hơn vàng nhất định không nên xóa - Ảnh 2
Người có nốt ruồi son ở lòng bàn tay thường được tin rằng là người nhân hậu và có tấm lòng chân thành. Ảnh: Internet

Nốt ruồi ở khóe mắt

Phụ nữ có nốt ruồi trên khóe mắt thường là người phụ nữ của gia đình vì họ rất khéo tay, lại tươm tất trong việc nhà. Bên cạnh đó, họ cũng là người phụ nữ yêu chồng con, rất dịu dàng, nhiệt tình và rất chu đáo. Nhờ đó, mà có cuộc sống hôn nhân hạnh phúc, êm ấm lâu dài. Tuy nhiên, điểm yếu lớn nhất của người phụ nữ sở hữu nốt ruồi này là họ rất dễ cảm động, dễ khóc, sống thiên về tình cảm hơn lý trí.

Nó biểu hiện cho tầm nhìn chiến lược, những người mà biết cách vận dụng những nguồn tài lực xung quanh để tạo ra những giá trị lớn hơn dựa vào thiên thời địa lợi nhân hòa.

Phụ nữ may mắn sở hữu 3 nốt ruồi này là viên ngọc quý, quý hơn vàng nhất định không nên xóa - Ảnh 3
Nốt ruồi ở khóe mắt bên trái. Ảnh: Internet

 *Thông tin chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm

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