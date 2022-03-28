PHỤ NỮ HƠN NHAU Ở TẤM CHỒNG: Những con giáp nữ có số sống như BÀ HOÀNG, mắt chọn chồng CỰC XỊN, lên xe hoa là cuộc đời SANG TRANG

Tâm linh - Tử vi 28/03/2022 17:30

Cùng điểm mặt 3 con giáp lấy chồng giàu sang, bạn có phải là một trong số đó?

Tuổi Mão 

Mão là một trong 5 con giáp lấy chồng giàu sang phú quý, bởi con giáp này sinh ra đã mang số mệnh phú quý, được hưởng cuộc sống sung túc. Những cô nàng tuổi Mão thường có tài sắc song toàn, biết nắm bắt cơ hội và có nhiều khả năng để thăng tiến trong công việc, xây dựng cuộc sống độc thân hoàn hảo.

PHỤ NỮ HƠN NHAU Ở TẤM CHỒNG: Những con giáp nữ có số sống như BÀ HOÀNG, mắt chọn chồng CỰC XỊN, lên xe hoa là cuộc đời SANG TRANG - Ảnh 1

Mão là một trong 5 con giáp lấy chồng giàu sang phú quý, bởi con giáp này sinh ra đã mang số mệnh phú quý, được hưởng cuộc sống sung túc.

Tuy nhiên, tuổi Mão độc thân giàu 1 thì sau khi kết hôn giàu 10, bởi họ có nhiều khả năng lấy được chồng đại gia. Vốn đã thông minh lại lấy được chồng giàu có, những cô nàng tuổi Mão sẽ biết cách khiến số tiền đó sinh sôi nảy nở, đảm bảo tài chính dư dả, có một cuộc sống về già an nhàn, hạnh phúc bên con cháu.

Tuổi Tị

Phụ nữ tuổi Tị có vẻ ngoài tao nhã và cao quý, không chỉ có vẻ ngoài bắt mắt mà còn có vốn tri thức hơn rất nhiều người. Điều này khiến cho họ luôn là nhân vật tỏa sáng giữa đám đông, thu hút ánh nhìn của rất nhiều người khác phái.

Đường tình duyên của con giáp nữ này tốt đẹp, thế nên họ có thể thoải mái mà lựa chọn những người không chỉ phù hợp với mình về tính cách và quan điểm sống, mà còn giỏi làm ăn, có nguồn tài chính vững vàng.

Họ thường có cơ hội gặp được nửa kia của mình nhờ vào các mối quan hệ trong công việc, sau một khoảng thời gian tìm hiểu thì thuận lợi bước vào cuộc sống hôn nhân với sự ủng hộ của tất cả mọi người xung quanh.

Cô gái tuổi Tị tinh tế nên có mắt nhìn người rất chuẩn, nửa kia của họ chắc chắn sẽ là một người có tài cán, hết mình cho sự nghiệp, dần dần gây dựng được tài sản đáng nể cho gia đình.

Thêm vào đó, nửa kia của con giáp lấy chồng giàu này hẳn sẽ còn là người rất biết quan tâm, không yêu cầu họ phải làm lụng vất vả, chỉ cần thoải mái, vui vẻ mỗi ngày là được.

Tuổi Thân

Con gái tuổi Thân có mắt lựa chọn bạn đời cực chính xác. Họ vốn đã thông minh và trong việc nhìn đàn ông lại càng thông minh hơn. Họ luôn biết cách tận dụng các tình huống khác nhau để kiểm tra xem đối phương có thật sự phù hợp với mình, có thật sự yêu mình hay có thật sự sẽ chân thành ở bên mình đến hết cuộc đời hay không.

PHỤ NỮ HƠN NHAU Ở TẤM CHỒNG: Những con giáp nữ có số sống như BÀ HOÀNG, mắt chọn chồng CỰC XỊN, lên xe hoa là cuộc đời SANG TRANG - Ảnh 2
Con gái tuổi Thân có mắt lựa chọn bạn đời cực chính xác

Không chỉ dừng lại ở đó, họ còn sẵn sàng quan sát cả mối quan hệ giữa đối phương và cha mẹ của họ để biết liệu họ có phải là một người con hiếu thảo. Chỉ khi đối phương vượt qua được tất cả những bài kiểm tra này, nữ tuổi Thân mới gật đầu đồng ý. Nữ tuổi Thân không sợ muộn, chỉ sợ không đúng người. Và bởi vì kỹ tính như vậy nên họ có thể sống cuộc sống hạnh phúc với một đức lang quân vừa tốt vừa xứng đáng cả đời.

 (*) Thông tin chỉ có tính chất tham khảo, chiêm nghiệm.

CÀNG CHÔNG GAI CÀNG MẠNH MẼ: Các con giáp có chí TIẾN THỦ, cuộc sống THĂNG HẠNG, tình tiền CÓ ĐỦ trong tháng 3 âm lịch này

CÀNG CHÔNG GAI CÀNG MẠNH MẼ: Các con giáp có chí TIẾN THỦ, cuộc sống THĂNG HẠNG, tình tiền CÓ ĐỦ trong tháng 3 âm lịch này

Đầu tháng 3 âm lịch, bất kể làm việc gì thì 3 con giáp sau cũng sẽ tìm được cơ hội để thay đổi mới

Xem thêm
Từ khóa:   12 con giáp tử vi Tử vi Nhâm Dần 2022 tử vi 2022 tử vi tiền tai tử vi tình duyên tử vi tâm linh 12 con giáp con giáp tử vi

TIN MỚI NHẤT

Đúng 7h30 ngày mai, thứ Tư 7/10/2026, 3 con giáp sắm vàng mỏi tay, rủng rỉnh tiền tiêu, ngồi không cũng có lộc rơi trúng đầu

Đúng 7h30 ngày mai, thứ Tư 7/10/2026, 3 con giáp sắm vàng mỏi tay, rủng rỉnh tiền tiêu, ngồi không cũng có lộc rơi trúng đầu

Tâm linh - Tử vi 41 phút trước
HOAN HỶ ĐÓN LỘC VỀ, 3 con giáp có Cát thần kề bên, tình - tiền sáng rõ, phúc khí ngập tràn, hồng phúc tề thiên trong 21 ngày tới

HOAN HỶ ĐÓN LỘC VỀ, 3 con giáp có Cát thần kề bên, tình - tiền sáng rõ, phúc khí ngập tràn, hồng phúc tề thiên trong 21 ngày tới

Tâm linh - Tử vi 43 phút trước
Đúng 16h30 ngày mai, thứ Tư 7/10/2026, Thần Tài điểm mặt, quý nhân xuất hiện, 3 con giáp tiền bạc rủng rỉnh, tài lộc vun vút, tình duyên đỏ chót

Đúng 16h30 ngày mai, thứ Tư 7/10/2026, Thần Tài điểm mặt, quý nhân xuất hiện, 3 con giáp tiền bạc rủng rỉnh, tài lộc vun vút, tình duyên đỏ chót

Tâm linh - Tử vi 48 phút trước
Vận đỏ như son kể từ ngày 7/10/2026, 3 con giáp bước chân ra ngoài thấy lộc về tay, tiền tiêu thả ga, như ý cát tường

Vận đỏ như son kể từ ngày 7/10/2026, 3 con giáp bước chân ra ngoài thấy lộc về tay, tiền tiêu thả ga, như ý cát tường

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 9 phút trước
Mở nắp bồn cầu, người phụ nữ la hét khi phát hiện con rắn lớn bò ra

Mở nắp bồn cầu, người phụ nữ la hét khi phát hiện con rắn lớn bò ra

Video 1 giờ 13 phút trước
Sau ngày 10/10/2026, Quý Nhân phù trợ 3 con giáp hậu vận viên mãn đủ đầy, làm đâu thắng đó, tiền bạc ngập két tiêu mãi không hết

Sau ngày 10/10/2026, Quý Nhân phù trợ 3 con giáp hậu vận viên mãn đủ đầy, làm đâu thắng đó, tiền bạc ngập két tiêu mãi không hết

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 43 phút trước
Thông tin mới về tình hình sức khỏe của 2 nạn nhân trong vụ 3 mẹ con cô giáo bị tấn công ở Cà Mau

Thông tin mới về tình hình sức khỏe của 2 nạn nhân trong vụ 3 mẹ con cô giáo bị tấn công ở Cà Mau

Đời sống 1 giờ 47 phút trước
Kể từ ngày mai, thứ Tư 7/10/2026, 3 con giáp được Thần Tài chiếu cố, lộc lá xum xuê, tiền đếm mỏi tay, may mắn bậc nhất

Kể từ ngày mai, thứ Tư 7/10/2026, 3 con giáp được Thần Tài chiếu cố, lộc lá xum xuê, tiền đếm mỏi tay, may mắn bậc nhất

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 59 phút trước
Thần Tài nhả vía đúng ngày 7/10/2026, 3 con giáp đón liên tục đón hỷ tín, tiền bạc kéo về đầy nhà, sự nghiệp phất lên vù vù

Thần Tài nhả vía đúng ngày 7/10/2026, 3 con giáp đón liên tục đón hỷ tín, tiền bạc kéo về đầy nhà, sự nghiệp phất lên vù vù

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 0 phút trước
Đàm Tùng Vận từng không phải lựa chọn đầu tiên cho vai nữ chính 'Lan Hương như cố'

Đàm Tùng Vận từng không phải lựa chọn đầu tiên cho vai nữ chính 'Lan Hương như cố'

Sao quốc tế 2 giờ 2 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Đúng hôm nay, thứ 3 ngày 6/10/2026, 3 con giáp chạm đâu cũng 'thành vàng', Quý Nhân phù trợ nồng nhiệt, may túi '3 gang' để hứng Lộc Trời

Đúng hôm nay, thứ 3 ngày 6/10/2026, 3 con giáp chạm đâu cũng 'thành vàng', Quý Nhân phù trợ nồng nhiệt, may túi '3 gang' để hứng Lộc Trời

Đúng ngày mai, thứ Tư 7/10/2026, 3 con giáp giàu lên bất thình lình, đón Lộc Trời tới tấp, nằm ngủ trên đống tiền, sống không muộn phiền

Đúng ngày mai, thứ Tư 7/10/2026, 3 con giáp giàu lên bất thình lình, đón Lộc Trời tới tấp, nằm ngủ trên đống tiền, sống không muộn phiền

Hôm nay xét xử vụ thảm án ở Đồng Nai khiến 3 mẹ con tử vong

Hôm nay xét xử vụ thảm án ở Đồng Nai khiến 3 mẹ con tử vong

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Đúng 7h30 ngày mai, thứ Tư 7/10/2026, 3 con giáp sắm vàng mỏi tay, rủng rỉnh tiền tiêu, ngồi không cũng có lộc rơi trúng đầu

Đúng 7h30 ngày mai, thứ Tư 7/10/2026, 3 con giáp sắm vàng mỏi tay, rủng rỉnh tiền tiêu, ngồi không cũng có lộc rơi trúng đầu

HOAN HỶ ĐÓN LỘC VỀ, 3 con giáp có Cát thần kề bên, tình - tiền sáng rõ, phúc khí ngập tràn, hồng phúc tề thiên trong 21 ngày tới

HOAN HỶ ĐÓN LỘC VỀ, 3 con giáp có Cát thần kề bên, tình - tiền sáng rõ, phúc khí ngập tràn, hồng phúc tề thiên trong 21 ngày tới

Đúng 16h30 ngày mai, thứ Tư 7/10/2026, Thần Tài điểm mặt, quý nhân xuất hiện, 3 con giáp tiền bạc rủng rỉnh, tài lộc vun vút, tình duyên đỏ chót

Đúng 16h30 ngày mai, thứ Tư 7/10/2026, Thần Tài điểm mặt, quý nhân xuất hiện, 3 con giáp tiền bạc rủng rỉnh, tài lộc vun vút, tình duyên đỏ chót

Vận đỏ như son kể từ ngày 7/10/2026, 3 con giáp bước chân ra ngoài thấy lộc về tay, tiền tiêu thả ga, như ý cát tường

Vận đỏ như son kể từ ngày 7/10/2026, 3 con giáp bước chân ra ngoài thấy lộc về tay, tiền tiêu thả ga, như ý cát tường

Sau ngày 10/10/2026, Quý Nhân phù trợ 3 con giáp hậu vận viên mãn đủ đầy, làm đâu thắng đó, tiền bạc ngập két tiêu mãi không hết

Sau ngày 10/10/2026, Quý Nhân phù trợ 3 con giáp hậu vận viên mãn đủ đầy, làm đâu thắng đó, tiền bạc ngập két tiêu mãi không hết

Kể từ ngày mai, thứ Tư 7/10/2026, 3 con giáp được Thần Tài chiếu cố, lộc lá xum xuê, tiền đếm mỏi tay, may mắn bậc nhất

Kể từ ngày mai, thứ Tư 7/10/2026, 3 con giáp được Thần Tài chiếu cố, lộc lá xum xuê, tiền đếm mỏi tay, may mắn bậc nhất