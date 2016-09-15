Phụ nữ có tướng chân thế này thì giàu sang phú quý, tiền chất đầy nhà

Tâm linh - Tử vi 15/09/2016 14:20

Những phụ nữ này hưởng cuộc đời sang giàu, không lo lắng tiền bạc hay vật chất.

Bàn chân hồng hào, mềm mại

Phụ nữ có tướng chân thế này thì giàu sang phú quý, tiền chất đầy nhà - Ảnh 1
Tướng chân giàu sang ở nữ giới

Chủ nhân là người được sống trong sung sướng từ nhỏ. Khi kết hôn lại gặp được người chồng giỏi giang giàu sang.

Gót chân đầy đặn, hồng hào

Phụ nữ có tướng chân thế này thì giàu sang phú quý, tiền chất đầy nhà - Ảnh 2
Tiêu đề hình ảnh

Đây là người có phúc lộc, con cháu về sau được cậy dựa.

Bàn chân lõm sâu

Phụ nữ có tướng chân thế này thì giàu sang phú quý, tiền chất đầy nhà - Ảnh 3

Chủ nhân là người hưởng nhiều phúc đức. Họ luôn vững vàng tài chính, khiến nhiều người ganh tị

Có nốt ruồi son ở bàn chân

Phụ nữ có tướng chân thế này thì giàu sang phú quý, tiền chất đầy nhà - Ảnh 4

Đây là người có số mệnh phú quý. Họ không những mang đến vận may cho bản thân mà còn đem đến may mắn cho gia đình, người thân.

Lòng bàn chân có vân hình xoáy

Phụ nữ có tướng chân thế này thì giàu sang phú quý, tiền chất đầy nhà - Ảnh 5

Chủ nhân là người phụ nữ tài giỏi. Cuộc sống về sau giàu sang, phúc quý, danh vọng đủ đầy.

Móng chân tròn, bóng và nhẵn

Phụ nữ có tướng chân thế này thì giàu sang phú quý, tiền chất đầy nhà - Ảnh 6

Đây là người có cuộc sống thoải mái, an nhàn, được hưởng phúc phần. Cưới được chồng giàu sang.

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