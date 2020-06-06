Phụ nữ có lông ‘rậm rạp’ chỗ này thì trước sau gì cũng giàu, chồng con được nhờ

Tâm linh - Tử vi 06/06/2020 05:35

Trong nhân tướng học, phụ nữ có lông "rậm rạp" ở những chỗ này chính là dấu hiệu của tài vận rộng mở. Họ không chỉ giàu có cho bản thân mà còn mang phú quý đến cho chồng con.

Theo nhân tướng học, dù có lông trên cơ thể không đẹp về mặt thẩm mỹ nhưng lại là dấu hiệu tài lộc dồi dào, đặc biệt là ở những vị trí này.

Lông ngón chân

Phụ nữ có lông ở ngón chân rậm là người gặp nhiều vận may trong cuộc sống. Họ có mệnh phú quý, luôn được quý nhân nâng đỡ nên cuộc sống dù gặp vận hạn lớn cũng có thể vượt qua. Họ làm gì cũng nỗ lực, gặt hái được thành tựu lớn.

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Phụ nữ có lông ở ngón chân rậm là người gặp nhiều vận may trong cuộc sống - Ảnh minh họa: Internet

Dù kiểu phụ nữ có tính cách ngang bướng, kiên cường nhưng là người vợ, người mẹ thấu tình đạt lý, được nhiều người yêu quý. Phụ nữ có lông nhiều ở ngón chân có sự nghiệp vững vàng, tiền của không thiếu thốn. Đây còn là kiểu phụ nữ vượng phu ích tử, giúp chồng con có tiền có tiếng. Hậu vận của họ sung túc, đủ đầy.

Cẳng chân

Tùy thuộc vào cơ địa của từng người, có người có lông nhiều ở những nơi khác biệt. Dù không đẹp mắt nhưng theo lời người xưa, ai có lông nhiều ở cẳng chân là người có phúc khí dồi dào. Người này làm gì cũng suôn sẻ, thuận lợi. Nhất là về đường tình duyên, đàn ông hay phụ nữ có nét tướng này đều đào hoa, được nhiều người theo đuổi.

Lông ở nốt ruồi

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Dù là đàn ông hay phụ nữ, có lông mọc ở vị trí này cũng là điềm báo may mắn, tiền sinh tiền - Ảnh minh họa: Internet

Dù là đàn ông hay phụ nữ, có lông mọc ở vị trí này cũng là điềm báo may mắn, tiền sinh tiền. Người xưa có câu “Một lông cô quạnh, ba lông chủ phúc tài”, có nghĩa là trên nốt ruồi có 3 cọng lông mọc thì chính là dấu hiệu tài vận nở rộ. Đây là nét tướng đại phú quý. Vì thế, lông mọc ở nốt ruồi nên giữ lại, để hưởng may mắn, phú quý.

Ngoài ra, phụ nữ có những đặc điểm về tướng phú quý dưới đây cũng có vận mệnh tươi sáng, tài lộc dồi dào:

Nhân trung rõ ràng

Phụ nữ có nét quý tướng này vượng đường con cái, sinh được con tài giỏi, hiếu thuận. Trẻ sinh ra thông minh, nhiều phúc lộc, tương lai trở thành người tài giỏi, đạt nhiều thành công.

Phụ nữ có nhân trung sâu rõ còn là dấu hiệu trường thọ, sức khỏe tốt, có chồng giàu sang, con hiếu đạo. Kiểu phụ nữ này đúng là có phúc hơn người.

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Phụ nữ có nhân trung sâu rõ còn là dấu hiệu trường thọ, sức khỏe tốt, có chồng giàu sang, con hiếu thuận - Ảnh minh họa: Internet

Cằm dài và tròn đầy

Người phụ nữ có tướng này có cuộc sống bình yên mà còn tinh ý, nhạy bén. Theo nhân tướng học, phụ nữ có “hai cằm” là quý nhân của chồng. Càng về trung vận, họ càng có được phú quý, giàu sang.

Có nốt ruồi dưới lòng bàn chân

Theo nhân tướng học, phụ nữ có nốt ruồi ở lòng bàn chân cả đời sung sướng. Dù họ vẫn phải đi nhiều nơi, đi xa làm việc nhưng nhanh chóng gặt hái thành công. Sau tuổi trung niên, họ dần ổn định, được chồng yêu thương, cuộc sống đủ đầy.

*Thông tin trong bài chỉ mang tính tham khảo.

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