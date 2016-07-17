Phụ nữ có đặc điểm này, số phận giàu sang không lo gì!

Chỉ cần phụ nữ có những đặc điểm này thì cứ yên tâm mà sống an nhàn, không lo nghĩ!

Phụ nữ có cổ tay mủm mĩm:

Theo tướng học, phụ nữ có cổ tay đầy đặn, tròn trịa là người hưởng phúc đức, sống hạnh phúc, giàu sang. Và những người này thường được sinh ra trong gia đính giàu có, có của cải giá trị lớn của cha mẹ để lại

Phụ nữ có cổ cao/cổ dài:

Theo tướng học, phụ nữ sở hữu cổ này có ý chí cầu tiến cao, sự nghiệp tiền tài thường rộng mở, luôn có thể thành công dễ dàng hơn người khác.Nhưng những người này thường rất khiêm tốn và sống rất giản dị thoải mái. Do đó, họ được nhiều người yêu quý và tôn trọng. Những người này cũng gỏi trong lĩnh vực quản lý, có tài lãnh đạo. Họ luôn có tương lai cuộc sống thành công và thoải mái.

Phụ nữ có khuỷu tay đầy đặn

Người có đặc điểm này thường thông minh, hoa5t bát và sức sáng tạo dồi dào. Họ luôn có thể đạt nhiều thành công trong cuộc sống. Nhưng những người này thường khó kiên nhẫn trong công việc hay mất kiểm soát tình cảm của bản thân, dễ dẫn đến rắc rối trong công việc. Nếu họ có thể khắc phục được nhược điểm này thì đảm bảo sẽ có cuộc sống giàu sang và hạnh phúc dài lâu.

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/phu-nu-co-dac-diem-nay-so-phan-giau-sang-khong-lo-gi-149220.html