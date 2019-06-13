Phụ nữ có đặc điểm này càng XẤU càng PHÁT TÀI PHÁT LỘC, bạc tiền bủa vây cả đời

Tâm linh - Tử vi 13/06/2019 17:22

Nhân tướng học chỉ rõ: Phụ nữ nếu sở hữu những nét này càng xấu sẽ càng phát tài phát lộc, bạc tiền dưa dả, cuối đời chỉ việc rung đùi tận hưởng.

Nếu có những nét tướng này phụ nữ hãy mừng thầm trong bụng, bởi cả đời này bạn sẽ không lo thiếu tiền, càng về hậu vận càng giàu sang vô đối.

Xem tướng phụ nữ có mũi lân

Xem tướng phụ nữ có mũi lân
Không chỉ ngập trong biển tiền, của nả chất đống họ còn có đời sống tình cảm hạnh phúc, thăng hoa - Ảnh minh họa: Internet

Theo nhân tướng học, mũi lân là chiếc mũi với cánh mũi to, bè, đầu mũi dày như mũi của con lân. Người có tướng mũi này phúc lớn mệnh lớn, dù sinh ra trong nghèo khó cũng sẽ nhanh chóng trở nên giàu có. Không chỉ ngập trong biển tiền, của nả chất đống họ còn có đời sống tình cảm hạnh phúc, thăng hoa.

Càng về hậu vận mẫu phụ nữ này càng làm nên chuyện lớn, thành công vang dội. Ngay đến bạn đời, nhà chồng của họ cũng thầm tự hào vì có thể rước được cô con dâu tài giỏi, đảm đang như thế.

Xem tướng phụ nữ có răng thỏ

Xem tướng phụ nữ có răng thỏ
Dù có nếm trải bao nhiêu khốn khó, thất bại thì sau khi lấy chồng họ sẽ đổi đời ngoạn mục, có bạc tỷ trong tay - Ảnh minh họa: Internet

Một hàm răng đều tăm tắp chính là ước ao của mọi phụ nữ. Bởi nó không chỉ giúp chị em có nụ cười tỏa nắng mà còn là tiêu chí xác định vẻ đẹp thẩm mỹ của một hàm răng. Thế nhưng, hai chiếc răng thỏ mới là nét tướng tốt nhất của nhân tướng học.

Người có răng thỏ vận khí rất tốt, cuộc sống luôn may mắn hơn người. Dù có nếm trải bao nhiêu khốn khó, thất bại thì sau khi lấy chồng họ sẽ đổi đời ngoạn mục, có bạc tỷ trong tay khiến ai cũng thầm ngưỡng mộ.

Tướng phụ nữ bụng to, hơi xệ

Tướng phụ nữ bụng to, hơi xệ
Bụng càng to, xệ thì chủ nhân càng gom hết lộc lá trong thiên hạ vào nhà, quơ tay là có tiền, sướng không ai bằng - Ảnh minh họa: Internet

Là phụ nữ ai cũng mong sở hữu vòng eo thắt đáy lưng ong để có thể thỏa thích diện những bộ quần áo gợi cảm, khoe đường cong hấp dẫn. Thế nên, nếu chiếc bụng to, nhão sẽ khiến chị em vô cùng tự ti, thậm chí cảm thấy tủi thân.

Chị em đừng vội buồn bởi nhân tướng học đã chỉ rõ, bụng của một người phụ nữ chính là túi đựng tiền. Bụng càng to, xệ thì chủ nhân càng gom hết lộc lá trong thiên hạ vào nhà, quơ tay là có tiền, sướng không ai bằng.

Xem tướng phụ nữ đùi to

Xem tướng phụ nữ đùi to
Mẫu phụ nữ này có phúc dày, vượng phu ích tử nên con cái sau này chắc chắn sẽ là ông to bà lớn, thành đạt hơn người - Ảnh minh họa: Internet

Đùi to khiến chị em chẳng dám mặc bikini, cũng ngần ngại khi diện quần đùi, váy ngắn. Phụ nữ không biết rằng “chân voi”, “chân cột đình” với đùi to chính là nét tướng trời cho, giúp chị em chắc chắn giàu sang, cả đời viên mãn.

Mẫu phụ nữ này có phúc dày, vượng phu ích tử nên con cái sau này chắc chắn sẽ là ông to bà lớn, thành đạt hơn người. Gia đình chồng cũng nhờ thế mà vượng phát, phất lên như diều gặp gió.

* Thông tin chỉ mang tính tham khảo, chiêm nghiệm.

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