Phát tài trong 49 ngày tới, những con giáp sau 'chạm đâu trúng đó', may mắn ngút trời, tình tiền viên mãn

Tâm linh - Tử vi 27/02/2022 05:10

Tử vi 12 con giáp cho hay 3 con giáp may mắn dưới đây sẽ "chạm đâu trúng đó", may mắn ngút trời, tình tiền viên mãn trong 49 ngày tới.

Tuổi Sửu

Trong 49 ngày tới, con giáp may mắn này như "cá gặp nước", có nhiều cơ hội để thăng tiến, dễ thành công và thu lợi nhuận lớn. Công việc làm ăn ngày càng thuận lợi, có sự mở rộng và tăng tiến, mưu sự dễ thành.

Bên cạnh đó, tiền bạc cũng vì thế mà hanh thông, đời sống vật chất thêm phần dư giả. Đây là thời điểm thích hợp để đầu tư làm ăn, hứa hẹn tài khí vượng, có tài lộc đưa tới. Ngoài ra, tình cảm, gia đạo hài hòa, có hỷ tín đưa tới, trong năm ắt có thêm người thêm của.

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Người tuổi Sửu có nhiều cơ hội để thăng tiến, dễ thành công và thu lợi nhuận lớn - Ảnh: Internet

Tuổi Mùi

Công việc làm ăn của người tuổi Mùi khá suôn sẻ, có quý nhân phù trợ, không gặp trở lực nào quá lớn và bắt đầu bước vào giai đoạn tích lũy chờ thời bùng nổ. Bạn sẽ gặp nhiều may mắn trong việc ký kết, thỏa thuận hợp tác kinh doanh, buôn bán. Bạn sẽ còn đạt được vận may lớn hơn trong giao dịch, hùn hạp làm ăn chung. Các đối tác tìm đến với bạn sẽ giúp ích cho "túi tiền" của bạn, và họ cũng rất sòng phẳng và hào phóng.

Với các mối quan hệ gia đình và xã hội, bạn nên giữ cho tinh thần được thoải mái, sự hoà hợp với người nhà sẽ vô cùng cần thiết trong thời điểm này. 

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Người tuổi Mùi có quý nhân phù trợ trong 49 ngày tới - Ảnh: Internet

Tuổi Hợi

Không chỉ cuộc sống thuận lợi mà tiền bạc của con giáp này cũng đổ về ùn ùn nhiều không đếm xuể. Thêm vào đó, bạn còn có cơ hội gia tăng thu nhập từ các khoản đầu tư và được hưởng lợi từ cách quản lý tài chính hiệu quả. Sự lạc quan, tích cực và chủ động trong công việc cũng như trong cuộc sống cũng giúp bạn gặp nhiều may mắn hơn nữa.

Đồng thời, bạn cũng được quý nhân phù trợ rất nhiều nên con đường sự nghiệp ngày một hanh thông, xán lạn. Đây thật sự là thời điểm may mắn nhất của người tuổi Hợi trong năm nay.

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Tiền bạc của người tuổi Hợi cũng đổ về ùn ùn nhiều không đếm xuể - Ảnh: Internet

*Bài viết chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm.

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