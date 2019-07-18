Phát hờn với 3 con giáp tài vận vượng phát, tiền của nối đuôi nhau chạy vào nhà

Tâm linh - Tử vi 18/07/2019 14:37

Từ đây đến cuối năm 2019, những con giáp giàu có này sẽ vượng vận tài lộc, buôn may bán đắt, sung sướng như tiên khiến ai cũng hờn.

May mắn ập vào nhà, của nả chất đống, làm ăn thuận lợi chính là bàn đạp giúp 3 con giáp giàu có này có nửa cuối năm ngập trong biển tiền, phúc phần vô đối.

con giap giau co 1
Tiền ùa vào nhà, vàng chất chật két, sung sướng viên mãn chính là phúc phần trời cho con giáp giàu có như Hợi - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Hợi

Nhân hậu, thông minh và sống dĩ hòa vi quý nên Hợi được bề trên thương yêu, quý nhân nuông chiều mà ban cho vô số cơ hội làm giàu. Cộng thêm dám nghĩ dám làm, dám vượt lên chính mình nên Hợi sẽ thêm phúc thêm phần, kiếm được bộn tiền ngay từ những năm đầu lập nghiệp.

Nửa cuối năm 2019, Hợi sẽ có cơ may lội ngược dòng, đếm tiền sái tay cũng không hết. Tiền ùa vào nhà, vàng chất chật két, sung sướng viên mãn hiếm ai bì kịp chính là tương lai gần của Hợi.

con giap giau co 2
Tử vi học chỉ rõ, từ đây đến cuối năm Dần sẽ vượng vận tài lộc, kiếm được món hời cực lớn - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Dần

Bản lĩnh, mạnh mẽ và khôn ngoan nên Dần chưa bao giờ bỏ cuộc trước mọi khó khăn, gian khổ trong đời. Ngược lại, càng bị thử thách Dần càng mạnh mẽ tiến về phía trước, mưu cầu cuộc sống sung túc đủ đầy cho chính mình và người thân.

Tử vi học chỉ rõ, từ đây đến cuối năm Dần sẽ vượng vận tài lộc, kiếm được món hời cực lớn. Khẳng định vị thế chốn công sở, thăng chức tăng lương, thu nhập tăng đáng kể chỉ là chuyện nhỏ. Dần sẽ có đời sống tình cảm hạnh phúc ấm êm, an yên bên một nửa của đời mình.

con giap giau co 3
Bươn chải kiếm sống, cộng thêm chút may mắn trời cho nên trong năm nay Mùi sẽ dư khả năng mua nhà, sắm xe - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Mùi

Trời sinh Mùi dù là đàn ông hay phụ nữ đều nhân hậu, hiền lành và có tinh thần cầu tiến. Họ khát khao sở hữu cuộc sống giàu có, dư dả để không chỉ mình mà con cái sau này cũng được hưởng những điều tốt đẹp nhất.

Bươn chải kiếm sống, cộng thêm chút may mắn trời cho nên trong năm nay Mùi sẽ dư khả năng mua nhà, sắm xe, có số dư trong tài khoản lên đến chục con số.

*Thông tin chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm.

Nghèo khó chỉ là tạm thời, trong 3 năm tới top con giáp này sẽ phú quý sang giàu, phúc dày nhiều lộc

Nghèo khó chỉ là tạm thời, trong 3 năm tới top con giáp này sẽ phú quý sang giàu, phúc dày nhiều lộc

Hiện tại dẫu khốn đốn cơ cực đến mấy thì 3 năm tới, những con giáp may mắn này sẽ đổi đời nhanh chóng, nghèo mấy cũng tự làm đại gia, lắm của nhiều tiền.

Xem thêm
Từ khóa:   con giáp may mắn

TIN MỚI NHẤT

Nỗi băn khoăn của người con dâu khi bị em chồng soi mói và tuyệt chiêu khiến đối phương phải rút lui

Nỗi băn khoăn của người con dâu khi bị em chồng soi mói và tuyệt chiêu khiến đối phương phải rút lui

Tâm sự 1 giờ 21 phút trước
Sự thật đằng sau màn va chạm giữa chị dâu - em chồng và bài học đắt giá cho tính thích đọc thấu chuyện người khác

Sự thật đằng sau màn va chạm giữa chị dâu - em chồng và bài học đắt giá cho tính thích đọc thấu chuyện người khác

Tâm sự Eva 2 giờ 21 phút trước
Nỗi xúc động của người con dâu mới khi phát hiện người đứng dưới bếp lúc nửa đêm

Nỗi xúc động của người con dâu mới khi phát hiện người đứng dưới bếp lúc nửa đêm

Tâm sự gia đình 2 giờ 51 phút trước
Nỗi lòng người vợ đang lâng lâng vì quà khủng thì đứng hình trước lời nhắn gửi của chồng

Nỗi lòng người vợ đang lâng lâng vì quà khủng thì đứng hình trước lời nhắn gửi của chồng

Tâm sự 3 giờ 21 phút trước
Nỗi lòng cô gái bị khinh khi vì mang thai trước cưới và bước ngoặt bất ngờ trong đêm

Nỗi lòng cô gái bị khinh khi vì mang thai trước cưới và bước ngoặt bất ngờ trong đêm

Tâm sự gia đình 3 giờ 51 phút trước
Qua đêm nay, 3 con giáp xòe tay hứng hồng phúc, tiền vô đầy túi, sự nghiệp như 'ngựa phi nước đại'

Qua đêm nay, 3 con giáp xòe tay hứng hồng phúc, tiền vô đầy túi, sự nghiệp như 'ngựa phi nước đại'

Tâm linh - Tử vi 4 giờ 21 phút trước
Màn vỡ mộng của người đẹp săn chồng giàu và trải nghiệm ê chề ngay đêm đầu tiên chung sống

Màn vỡ mộng của người đẹp săn chồng giàu và trải nghiệm ê chề ngay đêm đầu tiên chung sống

Tâm sự gia đình 4 giờ 21 phút trước
Sự thật đằng sau màn va chạm trớ trêu với người cũ và cái kết muối mặt của người chồng

Sự thật đằng sau màn va chạm trớ trêu với người cũ và cái kết muối mặt của người chồng

Tâm sự 4 giờ 51 phút trước
3 con giáp thiện lương được ƠN TRÊN ĐỀN ĐÁP trong 2 tháng tới, tài lộc đỏ như son, tiền tài cứ thế mà rủng rỉnh túi

3 con giáp thiện lương được ƠN TRÊN ĐỀN ĐÁP trong 2 tháng tới, tài lộc đỏ như son, tiền tài cứ thế mà rủng rỉnh túi

Tâm linh - Tử vi 5 giờ 21 phút trước
Nỗi bàng hoàng của người chồng khi món quà công tác lại dẫn đến lời thú nhận chấn động

Nỗi bàng hoàng của người chồng khi món quà công tác lại dẫn đến lời thú nhận chấn động

Tâm sự gia đình 5 giờ 51 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Tử vi thứ Ba 13/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ ăn sung mặc sướng, tiền bạc tiêu xài phủ phê, Mão - Thìn tài lộc dễ mất mát, đề phòng tiểu nhân lừa gạt

Tử vi thứ Ba 13/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ ăn sung mặc sướng, tiền bạc tiêu xài phủ phê, Mão - Thìn tài lộc dễ mất mát, đề phòng tiểu nhân lừa gạt

Đúng ngày mai, thứ Ba 13/10/2026, 3 con giáp Thần Tài chiếu cố nồng hậu không thăng chức cũng TRÚNG SỐ ĐỘC ĐẮC, nằm trên két vàng

Đúng ngày mai, thứ Ba 13/10/2026, 3 con giáp Thần Tài chiếu cố nồng hậu không thăng chức cũng TRÚNG SỐ ĐỘC ĐẮC, nằm trên két vàng

Đúng hôm nay, thứ 2 ngày 12/10/2026, 3 con giáp gặp cơ may phát tài, TIỀN BẠC DỒI DÀO, thăng tiến ngoạn mục, đếm BẠC VÀNG sái tay

Đúng hôm nay, thứ 2 ngày 12/10/2026, 3 con giáp gặp cơ may phát tài, TIỀN BẠC DỒI DÀO, thăng tiến ngoạn mục, đếm BẠC VÀNG sái tay

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Qua đêm nay, 3 con giáp xòe tay hứng hồng phúc, tiền vô đầy túi, sự nghiệp như 'ngựa phi nước đại'

Qua đêm nay, 3 con giáp xòe tay hứng hồng phúc, tiền vô đầy túi, sự nghiệp như 'ngựa phi nước đại'

3 con giáp thiện lương được ƠN TRÊN ĐỀN ĐÁP trong 2 tháng tới, tài lộc đỏ như son, tiền tài cứ thế mà rủng rỉnh túi

3 con giáp thiện lương được ƠN TRÊN ĐỀN ĐÁP trong 2 tháng tới, tài lộc đỏ như son, tiền tài cứ thế mà rủng rỉnh túi

Qua đêm nay, Thần Tài đứng chờ trước cửa, 3 con giáp may mắn chạm đỉnh, Tài Lộc bùng nổ, đếm tiền sái tay, tương lai giàu sang không ai sánh bằng

Qua đêm nay, Thần Tài đứng chờ trước cửa, 3 con giáp may mắn chạm đỉnh, Tài Lộc bùng nổ, đếm tiền sái tay, tương lai giàu sang không ai sánh bằng

Song hỷ lâm môn: 3 con giáp may mắn TÌNH TIỀN, sự nghiệp thăng hoa, tình duyên viên mãn, Tài Lộc tỏa sáng trong nửa cuối tháng 10 dương lịch

Song hỷ lâm môn: 3 con giáp may mắn TÌNH TIỀN, sự nghiệp thăng hoa, tình duyên viên mãn, Tài Lộc tỏa sáng trong nửa cuối tháng 10 dương lịch

Từ ngày 13/10 đến 23/10/2026, 3 con giáp công việc thuận lợi, lương thưởng ‘bùng nổ’ ai cũng phát hờn, tiêu tiền sướng tay

Từ ngày 13/10 đến 23/10/2026, 3 con giáp công việc thuận lợi, lương thưởng ‘bùng nổ’ ai cũng phát hờn, tiêu tiền sướng tay

Đợi qua 50 ngày tới, 3 con giáp gặp cơ may PHÁT TÀI, tiền bạc dồi dào, thăng tiến ngoạn mục, đếm BẠC sái tay, TIỀN luôn đầy túi

Đợi qua 50 ngày tới, 3 con giáp gặp cơ may PHÁT TÀI, tiền bạc dồi dào, thăng tiến ngoạn mục, đếm BẠC sái tay, TIỀN luôn đầy túi