Phật bà tỏa hào quang từ ngày 4/12 đến 20/12/2022, 3 con giáp vận số khởi sắc, giàu có trong tầm tay, thay thời đổi vận rực rỡ

Tâm linh - Tử vi 03/12/2022 09:50

Từ ngày 4/12 đến 20/12/2022 là thời điểm vận thế khởi sắc, vạn sự hanh thông, tỉ sự thuận lợi của ba con giáp sau đây.

Tuổi Tý

Tuổi Tý không bao giờ hứng thú với những công việc nhàm chán, đơn giản, con giáp này luôn muốn thử sức mình trong những lĩnh vực khó khăn, khắc nghiệt hơn. Họ dành cả đời để theo đuổi tiền bạc và địa vị, nếu như không có hai thứ đó cuộc sống của tuổi Tý tưởng chừng như không còn ý nghĩa.

Theo tử vi, từ ngày 4/12 đến 20/12/2022, tuổi Tý sẽ gặp được quý nhân giúp tài lộc rủng rỉnh, vận may cũng tăng đều theo từng tháng. Nhờ mọi việc thuận lợi mà cuối năm nay tuổi Tý có cơ hội xây dựng cuộc sống thăng hoa viên mãn.

Phật bà tỏa hào quang từ ngày 4/12 đến 20/12/2022, 3 con giáp vận số khởi sắc, giàu có trong tầm tay, thay thời đổi vận rực rỡ - Ảnh 1
Theo tử vi, từ ngày 4/12 đến 20/12/2022, tuổi Tý sẽ gặp được quý nhân giúp tài lộc rủng rỉnh, vận may cũng tăng đều theo từng tháng - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Mùi

Dự đoán từ ngày 4/12 đến 20/12/2022, vận số người tuổi Mùi như cá gặp nước, có nhiều cơ hội để thăng tiến, mưu sự dễ thành, dễ đạt thành tựu vượt bậc. Đặc biệt, tuổi Mùi sẽ có rất nhiều cơ hội để thăng tiến.

Từ sự nghiệp, tài vận cho đến đời sống tinh thần đều bước lên một tầm cao mới. Tuổi Mùi vốn là những người không quá tham vọng, nhưng cuối năm nay họ sẽ tìm được cơ hội phát tài, đổi đời trong một nốt nhạc. Đây cũng là khoảng thời gian tuổi Mùi sẽ được mọi người trả nợ, vì thế mà số dư tài khoản chỉ có tăng không có giảm. Đặc biệt, người tuổi Mùi càng thăng hoa việc mua nhà, sắm xe chỉ là chuyện nhỏ.

Phật bà tỏa hào quang từ ngày 4/12 đến 20/12/2022, 3 con giáp vận số khởi sắc, giàu có trong tầm tay, thay thời đổi vận rực rỡ - Ảnh 2
Dự đoán từ ngày 4/12 đến 20/12/2022, vận số người tuổi Mùi như cá gặp nước, có nhiều cơ hội để thăng tiến, mưu sự dễ thành, dễ đạt thành tựu vượt bậc - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Dậu

Tử vi nói rằng, từ ngày 4/12 đến 20/12/2022, tuổi Dậu được quý nhân chiếu cố, giải quyết được những khó khăn đang còn tồn đọng. Cuộc sống của con giáp này sẽ được nâng lên tầm cao mới. Từ sự nghiệp, nhân duyên đến tài vận đều có bước chuyển biến tích cực. Người tuổi Dậu một khi gặp được thiên thời địa lợi nhân hòa, họ sẽ phát huy hết khả năng của mình, tìm được hướng đi riêng, thành công rực rỡ trong tầm tay.

Trong thời gian này, tuổi Dậu không những được thần tài chiếu cố mà quý nhân cũng phù trợ nồng hậu, đi đến đâu may mắn theo đến đó, đặc biệt là làm việc gì cũng thành công, thuận lợi, cơ hội làm giàu trong tầm tay. Lời khuyên cho tuổi Dậu là chỉ cần không ngừng trau dồi tri thức, kĩ năng cho bản thân, biết chủ động tìm kiếm và nắm bắt cơ hội thì chắc chắn sẽ tích lũy được khối tài sản kha khá cho bản thân và gia đình. 

Phật bà tỏa hào quang từ ngày 4/12 đến 20/12/2022, 3 con giáp vận số khởi sắc, giàu có trong tầm tay, thay thời đổi vận rực rỡ - Ảnh 3
Tử vi nói rằng, từ ngày 4/12 đến 20/12/2022, tuổi Dậu được quý nhân chiếu cố, giải quyết được những khó khăn đang còn tồn đọng - Ảnh minh họa: Internet

(*) Thông tin mang tính tham khảo, chiêm nghiệm

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