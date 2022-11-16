Phật Bà độ trì 3 con giáp có tên trong sổ nhận Lộc của Bắc Đẩu vào đúng 20h tối Thứ 5 ngày 17/11: Vươn tay hái Lộc, cầu gì được nấy, Tài Lộc trọn vẹn như ý, toàn gia sung túc bình an một đời

Tâm linh - Tử vi 16/11/2022 03:30

Từ khung giờ này, những con giáp sau được dự báo sẽ đạt được những dấu mốc mới trong sự nghiệp. Cuộc sống của họ cũng ngày càng khởi sắc, danh vọng mãi thênh thang, tài lộc trọn vẹn như ý, gia đình sung túc an nhàn.

 

Tuổi Tuất

Người tuổi Tuất có tính cách mạnh mẽ, kiên định và luôn chăm chỉ làm việc để tạo dựng cơ ngơi cho riêng mình. Trong cuộc sống hay công việc họ luôn là người không ngại vất vả và sẵn sàng làm bất cứ điều gì để giúp ích cho con đường sự nghiệp của mình phát triển hơn.

Phật Bà độ trì 3 con giáp có tên trong sổ nhận Lộc của Bắc Đẩu vào đúng 20h tối Thứ 5 ngày 17/11: Vươn tay hái Lộc, cầu gì được nấy, Tài Lộc trọn vẹn như ý, toàn gia sung túc bình an một đời - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Từ khung giờ này, cuộc sống của tuổi Tuất sẽ được nâng lên tầm cao mới, những gì họ từng mơ ước thì sẽ thực hiện được. Con giáp may mắn này sẽ có cơ may đổi đời sau một đêm, được hưởng khoản tiền thưởng cực lớn, ngoài ra tuổi Tuất còn có thể trúng số độc đắc, có bạc tỷ chỉ trong chớp mắt. Thời gian này Tuất có quý nhân phù trợ, đồng thời các bạn nhớ tránh xa những kẻ hám lợi nhé, làm việc cố gắng, sẽ có phần thưởng gấp đôi.

Tuổi Dần

Xem tử vi 12 con giáp, cục diện Lục Hợp xuất hiện báo hiệu cơ hội thăng tiến cho người tuổi Dần. Dù trước đó phải gặp khó khăn, thử thách nhưng bản mệnh không chùn bước, mà luôn kiên trì tìm ra những phương án khắc phục phù hợp.

Phật Bà độ trì 3 con giáp có tên trong sổ nhận Lộc của Bắc Đẩu vào đúng 20h tối Thứ 5 ngày 17/11: Vươn tay hái Lộc, cầu gì được nấy, Tài Lộc trọn vẹn như ý, toàn gia sung túc bình an một đời - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Chính nhờ nguồn động lực mà bản thân tự tạo ra đó, tinh thần chiến đấu của những chú Hổ ngày càng trở nên mạnh mẽ hơn, vượt lên chính bản thân mình để đạt được mục tiêu đã đề ra và chạm tay đến thành công. Đây cũng chính là những cơ hội để bạn rèn giũa bản lĩnh của mình.

Tuổi Mùi

Theo tử vi 12 con giáp, người tuổi Mùi đầy tài năng, đức độ, nói ít, làm nhiều. Trong những lĩnh vực mà mình theo đuổi, người tuổi này đều thể hiện rõ năng lực, cái tâm, cái tầm của mình. Con giáp này cũng là bậc thầy về giao tiếp. Họ sống hòa đồng với người khác, khéo léo trong cách cư xử.

Không những thế, họ còn sở hữu một trái tim nhân hậu. Con giáp tuổi Mùi sẵn sàng giúp đỡ người khác mà không nề hà, toan tính thiệt hơn. Cũng bởi vì vậy mà người tuổi này ở hiền gặp lành, thường gặp may mắn, thuận lợi trong cuộc sống cũng như công việc.

Phật Bà độ trì 3 con giáp có tên trong sổ nhận Lộc của Bắc Đẩu vào đúng 20h tối Thứ 5 ngày 17/11: Vươn tay hái Lộc, cầu gì được nấy, Tài Lộc trọn vẹn như ý, toàn gia sung túc bình an một đời - Ảnh 3
Ảnh minh họa: Internet

Từ khung giờ này, con giáp tuổi Mùi gặp nhiều chuyện vui, tài lộc dồi dào. Con giáp này kiên trì, nỗ lực nên dần đạt được những thành tựu đáng nể. Cơ hội thăng tiến rộng mở với họ. Trong khi đó, những người chưa có công việc cũng sẽ tìm được công việc phù hợp với bản thân. Người làm kinh doanh thì tài lộc rủng rỉnh, tiền vào như nước.

*Thông tin trong bài chỉ mang tính chiêm nghiệm, tham khảo.

Vào đúng 6h sáng Thứ 5 ngày 17/11: Thần Tài trợ tài lộc, đem mưa vàng gió bạc rải xuống nhà 3 con giáp, mười người hết chín người làm đại gia, may mắn dồn dập, tiền tỷ chảy vào túi

Vào đúng 6h sáng Thứ 5 ngày 17/11: Thần Tài trợ tài lộc, đem mưa vàng gió bạc rải xuống nhà 3 con giáp, mười người hết chín người làm đại gia, may mắn dồn dập, tiền tỷ chảy vào túi

Tử vi 12 con giáp dự đoán 3 con giáp dưới đây phát tài phát lộc vào 6h sáng Thứ 5 ngày 17/11, tài sản tăng lên bạc tỷ, gia đạo càng viên mãn tròn đầy.

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