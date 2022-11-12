Thần Phật che chở 3 con giáp đúng 6h sáng Chủ Nhật ngày 13/11: Hút cạn Lộc trời, gom sạch Phúc Đức, may mắn nối tiếp tài vận , phát tài phát lộc, gia đạo hưng thịnh sung túc

Tâm linh - Tử vi 12/11/2022 01:50

Điểm danh 3 con giáp gặp nhiều điều may trong sự nghiệp vào đúng 6h sáng Chủ Nhật ngày 13/11.

 

Tuổi Dậu

Có thể nói đúng 6h ngày 13/11 là thời gian thuận lợi đối với người tuổi Dậu trên nhiều phương diện, đặc biệt là về mặt tài lộc. Những người làm công ăn lương tìm được cơ hội để tỏa sáng. Bạn sẽ thể hiện được khả năng của mình khi hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao, từ đó nhận được lòng tin của người làm lãnh đạo.

Thần Phật che chở 3 con giáp đúng 6h sáng Chủ Nhật ngày 13/11: Hút cạn Lộc trời, gom sạch Phúc Đức, may mắn nối tiếp tài vận , phát tài phát lộc, gia đạo hưng thịnh sung túc - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Rất có thể cấp trên sẽ dành cho bạn một khoản tiền thưởng nóng, thậm chí là tăng lương để khích lệ tinh thần làm việc của bạn đấy. Người làm ăn kinh doanh chủ yếu kiếm tiền vào thời điểm cuối tuần. Bạn có thể được tiếp xúc với nhiều mối khách hàng mới triển vọng, giúp quy mô kinh doanh của bạn được mở rộng một cách nhanh chóng.

Tuổi Ngọ

Xem tử vi 12 con giáp, người tuổi Ngọ được dự báo gặp quý nhân, làm gì cũng đạt kết quả mỹ mãn. Con giáp này biết được những ưu điểm của mình và tìm cách phát huy khả năng ở mức cao nhất có thể để không bỏ lỡ cơ hội thăng tiến.

Thần Phật che chở 3 con giáp đúng 6h sáng Chủ Nhật ngày 13/11: Hút cạn Lộc trời, gom sạch Phúc Đức, may mắn nối tiếp tài vận , phát tài phát lộc, gia đạo hưng thịnh sung túc - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Chẳng những vậy, niềm vui còn tới với Ngọ khi tài lộc ào ào đổ về túi. Bản mệnh vô cùng phấn khởi nhìn nguồn tài chính của mình ngày càng dồi dào hơn. Người làm kinh doanh thu về nhiều lợi nhuận khi các đơn hàng, khách hàng tấp nập. Việc làm ăn càng ngày càng suôn sẻ, tiền bạc chi tiêu thoải mái.

Tuổi Tỵ

So với mọi người, thì đúng 6h ngày 13/11 con giáp tuổi Tị đã rất may mắn về khía cạnh tiền bạc rồi đấy. Thế nhưng đừng có tham lam mà cố vơ thêm về mình để cho bằng những người đã nỗ lực hơn bạn suốt nhiều năm qua.

Thần Phật che chở 3 con giáp đúng 6h sáng Chủ Nhật ngày 13/11: Hút cạn Lộc trời, gom sạch Phúc Đức, may mắn nối tiếp tài vận , phát tài phát lộc, gia đạo hưng thịnh sung túc - Ảnh 3
Ảnh minh họa: Internet

Hơn nữa, dù đang nắm trong tay khá nhiều tiền nhưng chớ vội khoe khoang kẻo có kẻ xấu đang cố tình tiếp cận bạn để trục lợi. Với những món đầu tư mập mờ, người giới thiệu còn không hiểu rõ thì bản mệnh nên nhất định tránh xa.

*Thông tin trong bài chỉ mang tính chiêm nghiệm, tham khảo

 

 

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