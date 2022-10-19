Phật bà dẫn đường, trong 5 ngày cuối tháng 9 âm lịch, 3 con giáp được trải đầy tài lộc, đón nhạn đại phúc đại hỷ, hầu bao căng chặt

Tâm linh - Tử vi 19/10/2022 09:25

Hãy cùng đi tìm 3 con giáp may mắn phát tài khi sang 5 ngày cuối cùng tháng 9 âm lịch.

Tuổi Ngọ

Người tuổi Ngọ bước sang 5 ngày cuối cùng tháng 9 âm lịch tài lộc bừng sáng, dù là người làm công ăn lương hay người làm kinh doanh thì cũng đều không cần phải lo lắng về vấn đề tiền bạc. Đường tài lộc khá lý tưởng, bản mệnh có khả năng được tăng lương tăng thưởng nhờ những cố gắng và nỗ lực của mình suốt khoảng thời gian qua. Bản mệnh không chỉ được cấp trên ưu ái mà còn được đồng nghiệp yêu quý, không gặp phải vấn đề gì đáng kể trong công việc.

Nếu con giáp này có ý định đề xuất tăng lương thì cũng có thể lựa chọn khoảng thời gian này để đưa ra lời đề nghị, khả năng được cấp trên chấp thuận cũng sẽ cao hơn. Người làm kinh doanh nên kiên trì theo đuổi mục tiêu của mình. Có thể sẽ có những vấn đề phát sinh trong khoảng thời gian đầu nhưng bản mệnh hoàn toàn đủ khả năng để giải quyết. Qua cơn bĩ cực tới hồi thái lai, tài lộc dồi dào đang ở phía trước chờ đón tuổi Ngọ, đừng để mình nản chí lùi bước mà lỡ mất vận may.  

Phật bà dẫn đường, trong 5 ngày cuối tháng 9 âm lịch, 3 con giáp được trải đầy tài lộc, đón nhạn đại phúc đại hỷ, hầu bao căng chặt - Ảnh 1
Người tuổi Ngọ bước sang 5 ngày cuối cùng tháng 9 âm lịch tài lộc bừng sáng, dù là người làm công ăn lương hay người làm kinh doanh thì cũng đều không cần phải lo lắng về vấn đề tiền bạc - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Tuất

Theo tử vi dự đoán, đúng 5 ngày cuối tháng 9 âm lịch là thời điểm tuổi Tuất bùng nổ về tài lộc. Bản mệnh có nhiều cơ hội để tăng lương tăng thưởng bằng chính nỗ lực của bản thân mình. Dùng thời gian để chứng minh năng lực, con giáp này chẳng hề ngần ngại bất cứ khó khăn nào. 

Bản mệnh nên chịu khó dành thời gian để nắm bắt cơ hội lần này, không phải lúc nào Thần Tài cũng đứng về phía bạn như vậy. Từ thời gian này, tuổi Tuất còn có cơ hội thu hồi lại khoản vay tưởng chừng đã mất nữa. Đây cũng là bài học cho con giáp này xem lại cách quản lý tài chính của mình.

Phật bà dẫn đường, trong 5 ngày cuối tháng 9 âm lịch, 3 con giáp được trải đầy tài lộc, đón nhạn đại phúc đại hỷ, hầu bao căng chặt - Ảnh 2
Theo tử vi dự đoán, đúng 5 ngày cuối tháng 9 âm lịch là thời điểm tuổi Tuất bùng nổ về tài lộc - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Hợi

Người tuổi Hợi sẽ có quý nhân trợ giúp nên vận trình tài lộc cũng nhờ đó mà tăng tiến trong 5 ngày cuối tháng 9 âm lịch. Bản mệnh có vận phát tài, trong chuyện kinh doanh cần phải mạnh bạo. Nếu có cơ hội đầu tư hay mở rộng kinh doanh thì nên chủ động nắm bắt, khó khăn nào rồi cũng sẽ qua, tất sẽ có người đến giúp cho thoát khỏi cảnh nguy nan.

Làm nhiều hưởng nhiều, làm ít hưởng ít, không làm thì chẳng có gì. Nếu bản mệnh đã có kế hoạch cho riêng mình thì đừng để những chuyện ngoài lề khiến cho mình từ bỏ. Thu nhập chủ yếu đến từ công việc chính, nhưng cũng có không ít cơ hội để kiếm thêm tài lộc từ những khoản khác nữa.

Phật bà dẫn đường, trong 5 ngày cuối tháng 9 âm lịch, 3 con giáp được trải đầy tài lộc, đón nhạn đại phúc đại hỷ, hầu bao căng chặt - Ảnh 3
Người tuổi Hợi sẽ có quý nhân trợ giúp nên vận trình tài lộc cũng nhờ đó mà tăng tiến trong 5 ngày cuối tháng 9 âm lịch - Ảnh minh họa: Internet

(*) Thông tin mang tính tham khảo, chiêm nghiệm

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