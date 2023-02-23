Đồng hồ điểm đúng 16h chiều mai (24/2/2023), Thần Tài ban phước, 3 con giáp may mắn trúng số 1000 tỷ, sắm nhà báo hiếu cha mẹ dễ dàng, tiền tài xán lạn, cuộc sống hạnh phúc

Tâm linh - Tử vi 23/02/2023 10:55

Theo tử vi 12 con giáp, đúng 16h chiều mai 24/2/2023 có tới 3 con giáp may mắn được Thần Tài rót lộc vào túi, tiền bạc nhiều vô kể, trả hết nợ nần, sự nghiệp thăng tiến nhanh chóng, vận trình tương lai gặp thuận lợi , làm gì cũng được Quý Nhân giúp đỡ.

Tuổi Dần

Theo tử vi 12 con giáp, đúng 16h chiều mai 24/2/2023 cho biết người tuổi Dần được dự báo đón nhiều tin vui tài lộc. Cụ thể, bạn có nhiều cơ hội kiếm tiền nằm trong tầm tay nhờ chính sự nhạy bén của mình.

Trong giai đoạn này, thu nhập của con giáp may mắn này tăng tiến một cách đáng kể. Người làm kinh doanh gặp được đối tác, khách hàng có ý định hợp tác lâu dài. Nhờ vậy mà co giáp này sẽ thu về khoản lợi nhuận không nhỏ.

Phương diện tài lộc của người tuổi Dần diễn ra vô cùng hanh thông khi nhận được sự hướng dẫn của quý nhân, Dần biết rõ đường đi nước bước để biết nên đầu tư vào chỗ nào để sinh lời. Chính vì vậy, nhìn chung thời gian này con giáp này cũng không cần lo nghĩ tới tiền bạc bởi hầu bao của bạn lúc nào cũng rủng rỉnh tiêu xài thoải mái. 

con giap 1
Trong giai đoạn này, thu nhập của con giáp may mắn này tăng tiến một cách đáng kể. Người làm kinh doanh gặp được đối tác, khách hàng có ý định hợp tác lâu dài. Nhờ vậy mà co giáp này sẽ thu về khoản lợi nhuận không nhỏ - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Ngọ

Tử vi 12 con giáp dự đoán đúng 16h chiều mai 24/2/2023 sự nghiệp của người tuổi Ngọ vô cùng thuận lợi, không những được cấp trên coi trọng, đánh giá cao mà còn được quý nhân dẫn đường chỉ lối nên con giáp này sẽ có được cơ hội thăng chức tăng lương. Ngoài ra, các dự án đầu tư trước đó lỗ vốn cũng sẽ lấy lại nhanh chóng khi có quý nhân kề cạnh chỉ đường dẫn lối, qua đó mang về số tiền khủng trong nay mai. 

Không những nguồn thu chính từ công việc tăng nhanh phi mã, mà Ngọ sẽ có thêm rất nhiều cơ hội kiếm được những khoản thu bên ngoài. Công việc thuận lợi, tiền bạc rủng rỉnh, thời gian này chính là thời điểm may mắn nhất trong năm của con giáp này. 

Đường tình duyên của bản mệnh cũng diễn ra vô cùng ngọt ngào. Người độc thân tìm được một nửa đích thực của mình và bắt đầu tiến tới làm quen. Còn những người đã có mái ấm của riêng mình thì gia đình hạnh phúc viên mãn, muốn gì có đó. 

con giap 2
Không những nguồn thu chính từ công việc tăng nhanh phi mã, mà Ngọ sẽ có thêm rất nhiều cơ hội kiếm được những khoản thu bên ngoài. Công việc thuận lợi, tiền bạc rủng rỉnh, thời gian này chính là thời điểm may mắn nhất trong năm của con giáp này. - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Mão

Đúng 16h chiều mai 24/2/2023 cho biết vận trình của tuổi Mão thời gian này có nhiều khởi sắc và ngày càng ổn định hơn. Thứ bảy tới đây hứa hẹn còn mang lại nhiều tin vui về quý nhân trợ giúp, nhờ vậy con giáp này có thể tự tin theo đuổi lý tưởng của mình.

Công việc tiến triển thuận lợi, có cơ hội thăng tiến vì được giao phó nhiều trọng trách quan trọng. Quý nhân cũng giúp Mão tìm được lối đi mới cho mình. Chưa hết, Mão còn được cát khí che chở ở phương diện tài chính. Tài vận có chuyển biến tích cực, cả nguồn thu chính và phụ đều tăng nhẹ.

Chuyện tình cảm của tuổi Mão đón nhiều tin vui khi nhân duyên tốt lành tự tìm tới. Dù là người có đôi có cặp hay người đang độc thân thì con giáp may mắn này cũng sẽ trải qua những cung bậc ngọt ngào của tình yêu.

con giap 3
Công việc tiến triển thuận lợi, có cơ hội thăng tiến vì được giao phó nhiều trọng trách quan trọng. Quý nhân cũng giúp Mão tìm được lối đi mới cho mình. Chưa hết, Mão còn được cát khí che chở ở phương diện tài chính. Tài vận có chuyển biến tích cực, cả nguồn thu chính và phụ đều tăng nhẹ - Ảnh minh họa: Internet

(*) Thông tin chỉ mang tính tham khảo, chiêm nghiệm!

Từ khóa:   con giáp tử vi 12 con giáp tử vi ngày 24/2 tử vi ngày 24/2/2023 Tử vi con giáp may mắn 12 con giáp tử vi năm Quý Mão tử vi 3 con giáp giàu sang

TIN MỚI NHẤT

Bé gái 4 tuổi mắc dị vật sâu trong "vùng kín", bác sĩ cảnh báo các dấu hiệu cần lưu ý

Bé gái 4 tuổi mắc dị vật sâu trong "vùng kín", bác sĩ cảnh báo các dấu hiệu cần lưu ý

Tin y tế 20 phút trước
Thần Tài chiếu mệnh sau ngày 27/9/2026, 3 con giáp tiền vào như nước, sự nghiệp thành đạt, đại lộc mua nhà tậu xe dễ như trở bàn tay

Thần Tài chiếu mệnh sau ngày 27/9/2026, 3 con giáp tiền vào như nước, sự nghiệp thành đạt, đại lộc mua nhà tậu xe dễ như trở bàn tay

Tâm linh - Tử vi 33 phút trước
Giá vàng hôm nay, ngày 27/9/2026: Người mua lỗ đến 6,5 triệu đồng/lượng chỉ sau một tuần

Giá vàng hôm nay, ngày 27/9/2026: Người mua lỗ đến 6,5 triệu đồng/lượng chỉ sau một tuần

Đời sống 58 phút trước
3 con giáp được Thần tài mở kho, quý nhân mở đường, hưởng lộc trời cho, ăn tiêu mãi không hết sau ngày 27/9/2026

3 con giáp được Thần tài mở kho, quý nhân mở đường, hưởng lộc trời cho, ăn tiêu mãi không hết sau ngày 27/9/2026

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 28 phút trước
Đúng 12h30 hôm nay, Chủ Nhật 27/9/2026, Thần Tài ban tài lộc, 3 con giáp vận mệnh sáng rực rỡ, tiền vàng dư dôi, tận hưởng vi hoa phú quý khó ai bằng

Đúng 12h30 hôm nay, Chủ Nhật 27/9/2026, Thần Tài ban tài lộc, 3 con giáp vận mệnh sáng rực rỡ, tiền vàng dư dôi, tận hưởng vi hoa phú quý khó ai bằng

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 33 phút trước
Đúng 20h hôm nay, ngày 27/9/2026, 3 con giáp Thần Tài yêu thương, túi tiền ngày càng phình to, tài khoản ngày càng tăng số

Đúng 20h hôm nay, ngày 27/9/2026, 3 con giáp Thần Tài yêu thương, túi tiền ngày càng phình to, tài khoản ngày càng tăng số

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 3 phút trước
3 con giáp trúng số độc đắc 300 tỷ vào đúng ngày 28/9/2026, nắm chắc trong tay 'thời cơ nghìn năm có một', tiền rơi trúng đầu, ra đường gặp được quý nhân

3 con giáp trúng số độc đắc 300 tỷ vào đúng ngày 28/9/2026, nắm chắc trong tay 'thời cơ nghìn năm có một', tiền rơi trúng đầu, ra đường gặp được quý nhân

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 13 phút trước
Đúng ngày mai, thứ Hai 28/9/2026, 3 con giáp cá chép hóa rồng, rũ sạch vận RỦI, vươn mình thành ĐẠI GIA, tiền của kéo đến đầy nhà

Đúng ngày mai, thứ Hai 28/9/2026, 3 con giáp cá chép hóa rồng, rũ sạch vận RỦI, vươn mình thành ĐẠI GIA, tiền của kéo đến đầy nhà

Tâm linh - Tử vi 4 giờ 3 phút trước
Đúng hôm nay, Chủ Nhật ngày 27/9/2026, 3 con giáp Hồng Quang soi đường, sự nghiệp lên hương, may mắn tứ phương kéo đến, tiền đẻ ra tiền

Đúng hôm nay, Chủ Nhật ngày 27/9/2026, 3 con giáp Hồng Quang soi đường, sự nghiệp lên hương, may mắn tứ phương kéo đến, tiền đẻ ra tiền

Tâm linh - Tử vi 5 giờ 3 phút trước
Đúng hôm nay, Chủ Nhật 27/9/2026, 3 con giáp vận mệnh 'xuôi thuận như nước chảy', công việc kiếm tiền dễ dàng, vận trình ngập tràn hạnh phúc.

Đúng hôm nay, Chủ Nhật 27/9/2026, 3 con giáp vận mệnh 'xuôi thuận như nước chảy', công việc kiếm tiền dễ dàng, vận trình ngập tràn hạnh phúc.

Tâm linh - Tử vi 5 giờ 13 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Tử vi Chủ Nhật 27/9/2026 của 12 con giáp: Dần - Mùi bội thu tiền bạc, sự nghiệp thăng tiến vượt bậc, Mão - Thân công việc trắc trở, tài lộc ảm đạm không ngờ

Tử vi Chủ Nhật 27/9/2026 của 12 con giáp: Dần - Mùi bội thu tiền bạc, sự nghiệp thăng tiến vượt bậc, Mão - Thân công việc trắc trở, tài lộc ảm đạm không ngờ

Đúng ngày mai, Chủ Nhật 27/9/2026, 3 con giáp trúng số độc đắc, nắm chắc trong tay 'thời cơ nghìn năm có một', tiền rơi trúng đầu, ra đường gặp được quý nhân

Đúng ngày mai, Chủ Nhật 27/9/2026, 3 con giáp trúng số độc đắc, nắm chắc trong tay 'thời cơ nghìn năm có một', tiền rơi trúng đầu, ra đường gặp được quý nhân

Đúng ngày mai, Chủ Nhật 27/9/2026, Thần Tài trải chiếu lộc đón vận may, 3 con giáp tiền vàng ngập lối, sự nghiệp hồng phát, ôm trọn tài lộc của thiên hạ

Đúng ngày mai, Chủ Nhật 27/9/2026, Thần Tài trải chiếu lộc đón vận may, 3 con giáp tiền vàng ngập lối, sự nghiệp hồng phát, ôm trọn tài lộc của thiên hạ

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Thần Tài chiếu mệnh sau ngày 27/9/2026, 3 con giáp tiền vào như nước, sự nghiệp thành đạt, đại lộc mua nhà tậu xe dễ như trở bàn tay

Thần Tài chiếu mệnh sau ngày 27/9/2026, 3 con giáp tiền vào như nước, sự nghiệp thành đạt, đại lộc mua nhà tậu xe dễ như trở bàn tay

3 con giáp được Thần tài mở kho, quý nhân mở đường, hưởng lộc trời cho, ăn tiêu mãi không hết sau ngày 27/9/2026

3 con giáp được Thần tài mở kho, quý nhân mở đường, hưởng lộc trời cho, ăn tiêu mãi không hết sau ngày 27/9/2026

Đúng 12h30 hôm nay, Chủ Nhật 27/9/2026, Thần Tài ban tài lộc, 3 con giáp vận mệnh sáng rực rỡ, tiền vàng dư dôi, tận hưởng vi hoa phú quý khó ai bằng

Đúng 12h30 hôm nay, Chủ Nhật 27/9/2026, Thần Tài ban tài lộc, 3 con giáp vận mệnh sáng rực rỡ, tiền vàng dư dôi, tận hưởng vi hoa phú quý khó ai bằng

Đúng 20h hôm nay, ngày 27/9/2026, 3 con giáp Thần Tài yêu thương, túi tiền ngày càng phình to, tài khoản ngày càng tăng số

Đúng 20h hôm nay, ngày 27/9/2026, 3 con giáp Thần Tài yêu thương, túi tiền ngày càng phình to, tài khoản ngày càng tăng số

3 con giáp trúng số độc đắc 300 tỷ vào đúng ngày 28/9/2026, nắm chắc trong tay 'thời cơ nghìn năm có một', tiền rơi trúng đầu, ra đường gặp được quý nhân

3 con giáp trúng số độc đắc 300 tỷ vào đúng ngày 28/9/2026, nắm chắc trong tay 'thời cơ nghìn năm có một', tiền rơi trúng đầu, ra đường gặp được quý nhân

Đúng ngày mai, thứ Hai 28/9/2026, 3 con giáp cá chép hóa rồng, rũ sạch vận RỦI, vươn mình thành ĐẠI GIA, tiền của kéo đến đầy nhà

Đúng ngày mai, thứ Hai 28/9/2026, 3 con giáp cá chép hóa rồng, rũ sạch vận RỦI, vươn mình thành ĐẠI GIA, tiền của kéo đến đầy nhà