3 con giáp kiếm tiền nhanh như chớp vào đúng 3 ngày cuối tuần: Hưởng trọn phúc trời ban, sự nghiệp leo lên vị trí mới, tài lộc dồi dào, vận trình vinh quang không thiếu

Tâm linh - Tử vi 23/02/2023 10:30

Khoảng thời gian cuối tuần này, 3 con giáp may mắn được cát tinh soi chiếu, làm gì cũng hanh thông thuận lợi vô cùng.

Tuổi Hợi

Với người tuổi Hợi, nhờ có tài tinh chiếu mệnh, bạn sẽ đón nguồn tài lộc khá rủng rỉnh chảy về túi trong 3 ngày cuối tuần tới đây. 

Tử vi 12 con giáp dự đoán trong khoảng thời gian cuối tuần những công sức mà con giáp may mắn đã bỏ ra trong thời gian vừa qua cuối cùng cũng được đền đáp xứng đáng. Cụ thể, vận trình sự nghiệp nhờ làm việc chăm chỉ và không ngại vất vả nên họ không chỉ được đồng nghiệp công nhận thực lực mà ngay cả cấp trên cũng đánh giá rất cao tài của Hợi. Vì vậy, thời gian này con giáp tuổi Hợi sẽ được nhận nhiều các dự án quan trọng trong công ty, chỉ cần làm tốt cơ hội thăng quan tiến chức hoàn toàn nằm trong tầm tay của con giáp này. Ngoài ra, về phương diện kinh tế, Hợi khá may mắn cho nên có thể nhận được một món quà hoặc khoản tiền bất ngờ trong 3 ngày tới. 

Tuy nhiên tuổi Hợi cũng cần thực sự tỉnh táo trước những lời cám dỗ, mời chào đầu tư có thể khiến bạn gặp rắc rối sau này. Hợi cũng nên thôi ôm đồm chuyện của người khác, ai rồi cũng phải tự lo cho cuộc sống của mình. Bạn chỉ cần tập trung vào bản thân thôi, thế là đủ.

12 con giap 1
Tử vi 12 con giáp dự đoán trong khoảng thời gian cuối tuần những công sức mà con giáp may mắn đã bỏ ra trong thời gian vừa qua cuối cùng cũng được đền đáp xứng đáng - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Tý

Theo tử vi 12 con giáp, đúng 3 ngày tới đây cho biết người tuổi Tý là con giáp đứng đầu danh sách những con giáp giàu sang, thịnh vượng nhất. Tý có đầu óc thông minh, lanh lợi, tư duy linh hoạt, nhạy bén với kim tiền. Bạn luôn cố gắng tìm kiếm và tạo ra những cơ hội để gặt hái được nhiều tiền tài, mang lại cuộc sống tốt đẹp hơn. 

Chính nhờ những đức tính này hứa hẹn sẽ giúp ích nhiều cho Tý khi họ được mọi người xung quanh quý mến và sẵn sàng giúp đỡ mỗi khi Tý rơi vào rắc rối. Thời gian này, tuổi Tý nhận được rất nhiều cơ hội đầu tư, phát triển công việc, vạn sự được hanh thông, thuận lợi, làm việc gì cũng thành.

Từ đó, đem tới nguồn lợi dồi dào, tài lộc thăng tiến, tiền bạc rủng rỉnh, chẳng mấy mà tậu được nhà đẹp, xe sang, cuộc sống vinh hoa phú quý thoải mái chi tiêu.

12 con giap 2
Chính nhờ những đức tính này hứa hẹn sẽ giúp ích nhiều cho Tý khi họ được mọi người xung quanh quý mến và sẵn sàng giúp đỡ mỗi khi Tý rơi vào rắc rối. Thời gian này, tuổi Tý nhận được rất nhiều cơ hội đầu tư, phát triển công việc, vạn sự được hanh thông, thuận lợi, làm việc gì cũng thành - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Ngọ

Tử vi 3 ngày tới, người tuổi Ngọ không chỉ được Thần đồng tiên tri khẳng định trúng số tiền tỷ trong thời gian này mà họ còn được sao Thái Dương che chở, hứa hẹn mọi việc sắp tới diễn ra hanh thông và thăng tiến nhẹ nhàng. Vận may ập đến mang theo vận quý nhân vượng lên giúp con giáp này giải quyết kha khá những khúc mắc đang tồn đọng. Công việc khơi thông được thế bế tắc, bạn cần tranh thủ thời gian này để hoàn thành dứt điểm mọi việc.

Cơ hội thăng tiến cũng đang mở ra trước mắt Ngọ nhờ Chính Ấn và Chính Quan cùng xuất hiện. Hai cát tinh này tạo nhiều điều kiện cho con giáp này phát huy năng lực cá nhân của mình, tạo ra những cơ hội để bạn thể hiện sự vượt trội của mình so với các đồng nghiệp khác.

Con đường tài lộc sắp tới của Ngọ hữa hẹn cũng sẽ tăng tiến rất nhanh. Với lợi thế chiếm giữ hiện tại bạn hoàn toàn có thể đa dạng nguồn thu chứ không bó hẹp trong một công việc chính. Chưa hết, với sự giúp sức của quý nhân, Ngọ hoàn toàn có thể mang lại số tiền khủng lồ trong nay mai. 

12 con giap 3
Cơ hội thăng tiến cũng đang mở ra trước mắt Ngọ nhờ Chính Ấn và Chính Quan cùng xuất hiện. Hai cát tinh này tạo nhiều điều kiện cho con giáp này phát huy năng lực cá nhân của mình, tạo ra những cơ hội để bạn thể hiện sự vượt trội của mình so với các đồng nghiệp khác - Ảnh minh họa: Internet

(*) Thông tin chỉ mang tính tham khảo, chiêm nghiệm!

99% vé số Độc Đắc sổ lúc 17h ngày 23/2 gọi tên 3 con giáp sau: Cát khí gõ cửa, lộc tài phơi phới, tiền về ngập tràn, muốn nhà có nhà muốn xe có xe, sự nghiệp xán lạn

99% vé số Độc Đắc sổ lúc 17h ngày 23/2 gọi tên 3 con giáp sau: Cát khí gõ cửa, lộc tài phơi phới, tiền về ngập tràn, muốn nhà có nhà muốn xe có xe, sự nghiệp xán lạn

Theo tử vi 12 con giáp, đúng 17h chiều nay 23/2 có tới 3 con giáp may mắn gỡ bỏ vận rủi, sự nghiệp từ bước phát triển thuận lợi, tài lộc vượng phát, quý nhân kề cạnh nâng đỡ, vận trình sắp tới cơ hội làm giàu không thiếu nếu biết nắm bắt thời cơ.

Xem thêm
Từ khóa:   12 con giáp Tử vi con giáp may mắn tử vi 3 ngày tới con giáp tử vi năm Quý Mão tử vi 3 con giáp giàu sang tử vi 12 con giáp

TIN MỚI NHẤT

3 con giáp được Thần tài mở kho, quý nhân mở đường, hưởng lộc trời cho, ăn tiêu mãi không hết sau ngày 27/9/2026

3 con giáp được Thần tài mở kho, quý nhân mở đường, hưởng lộc trời cho, ăn tiêu mãi không hết sau ngày 27/9/2026

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 0 phút trước
Đúng 12h30 hôm nay, Chủ Nhật 27/9/2026, Thần Tài ban tài lộc, 3 con giáp vận mệnh sáng rực rỡ, tiền vàng dư dôi, tận hưởng vi hoa phú quý khó ai bằng

Đúng 12h30 hôm nay, Chủ Nhật 27/9/2026, Thần Tài ban tài lộc, 3 con giáp vận mệnh sáng rực rỡ, tiền vàng dư dôi, tận hưởng vi hoa phú quý khó ai bằng

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 5 phút trước
Đúng 20h hôm nay, ngày 27/9/2026, 3 con giáp Thần Tài yêu thương, túi tiền ngày càng phình to, tài khoản ngày càng tăng số

Đúng 20h hôm nay, ngày 27/9/2026, 3 con giáp Thần Tài yêu thương, túi tiền ngày càng phình to, tài khoản ngày càng tăng số

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 35 phút trước
3 con giáp trúng số độc đắc 300 tỷ vào đúng ngày 28/9/2026, nắm chắc trong tay 'thời cơ nghìn năm có một', tiền rơi trúng đầu, ra đường gặp được quý nhân

3 con giáp trúng số độc đắc 300 tỷ vào đúng ngày 28/9/2026, nắm chắc trong tay 'thời cơ nghìn năm có một', tiền rơi trúng đầu, ra đường gặp được quý nhân

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 45 phút trước
Đúng ngày mai, thứ Hai 28/9/2026, 3 con giáp cá chép hóa rồng, rũ sạch vận RỦI, vươn mình thành ĐẠI GIA, tiền của kéo đến đầy nhà

Đúng ngày mai, thứ Hai 28/9/2026, 3 con giáp cá chép hóa rồng, rũ sạch vận RỦI, vươn mình thành ĐẠI GIA, tiền của kéo đến đầy nhà

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 35 phút trước
Đúng hôm nay, Chủ Nhật ngày 27/9/2026, 3 con giáp Hồng Quang soi đường, sự nghiệp lên hương, may mắn tứ phương kéo đến, tiền đẻ ra tiền

Đúng hôm nay, Chủ Nhật ngày 27/9/2026, 3 con giáp Hồng Quang soi đường, sự nghiệp lên hương, may mắn tứ phương kéo đến, tiền đẻ ra tiền

Tâm linh - Tử vi 4 giờ 35 phút trước
Đúng hôm nay, Chủ Nhật 27/9/2026, 3 con giáp vận mệnh 'xuôi thuận như nước chảy', công việc kiếm tiền dễ dàng, vận trình ngập tràn hạnh phúc.

Đúng hôm nay, Chủ Nhật 27/9/2026, 3 con giáp vận mệnh 'xuôi thuận như nước chảy', công việc kiếm tiền dễ dàng, vận trình ngập tràn hạnh phúc.

Tâm linh - Tử vi 4 giờ 45 phút trước
Tác dụng thanh nhiệt, mát gan từ loại bông thảo mộc dồi dào dưỡng chất

Tác dụng thanh nhiệt, mát gan từ loại bông thảo mộc dồi dào dưỡng chất

Dinh dưỡng 5 giờ 35 phút trước
Sau hôm nay, Chủ Nhật 27/9/2026, Thần Tài trao vận may hiếm có, 3 con giáp 'đạp trúng mỏ vàng', trúng số đổi vận, sự nghiệp tăng tiến đáng nể

Sau hôm nay, Chủ Nhật 27/9/2026, Thần Tài trao vận may hiếm có, 3 con giáp 'đạp trúng mỏ vàng', trúng số đổi vận, sự nghiệp tăng tiến đáng nể

Tâm linh - Tử vi 5 giờ 50 phút trước
Cuối ngày hôm nay (27/9/2026), 3 con giáp tiền vào như nước, sự nghiệp thành đạt, đại lộc mua nhà tậu xe dễ như trở bàn tay

Cuối ngày hôm nay (27/9/2026), 3 con giáp tiền vào như nước, sự nghiệp thành đạt, đại lộc mua nhà tậu xe dễ như trở bàn tay

Tâm linh - Tử vi 7 giờ 5 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Tử vi Chủ Nhật 27/9/2026 của 12 con giáp: Dần - Mùi bội thu tiền bạc, sự nghiệp thăng tiến vượt bậc, Mão - Thân công việc trắc trở, tài lộc ảm đạm không ngờ

Tử vi Chủ Nhật 27/9/2026 của 12 con giáp: Dần - Mùi bội thu tiền bạc, sự nghiệp thăng tiến vượt bậc, Mão - Thân công việc trắc trở, tài lộc ảm đạm không ngờ

Đúng ngày mai, Chủ Nhật 27/9/2026, 3 con giáp trúng số độc đắc, nắm chắc trong tay 'thời cơ nghìn năm có một', tiền rơi trúng đầu, ra đường gặp được quý nhân

Đúng ngày mai, Chủ Nhật 27/9/2026, 3 con giáp trúng số độc đắc, nắm chắc trong tay 'thời cơ nghìn năm có một', tiền rơi trúng đầu, ra đường gặp được quý nhân

Đúng ngày mai, Chủ Nhật 27/9/2026, Thần Tài trải chiếu lộc đón vận may, 3 con giáp tiền vàng ngập lối, sự nghiệp hồng phát, ôm trọn tài lộc của thiên hạ

Đúng ngày mai, Chủ Nhật 27/9/2026, Thần Tài trải chiếu lộc đón vận may, 3 con giáp tiền vàng ngập lối, sự nghiệp hồng phát, ôm trọn tài lộc của thiên hạ

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Thần Tài chiếu mệnh sau ngày 27/9/2026, 3 con giáp tiền vào như nước, sự nghiệp thành đạt, đại lộc mua nhà tậu xe dễ như trở bàn tay

Thần Tài chiếu mệnh sau ngày 27/9/2026, 3 con giáp tiền vào như nước, sự nghiệp thành đạt, đại lộc mua nhà tậu xe dễ như trở bàn tay

3 con giáp được Thần tài mở kho, quý nhân mở đường, hưởng lộc trời cho, ăn tiêu mãi không hết sau ngày 27/9/2026

3 con giáp được Thần tài mở kho, quý nhân mở đường, hưởng lộc trời cho, ăn tiêu mãi không hết sau ngày 27/9/2026

Đúng 12h30 hôm nay, Chủ Nhật 27/9/2026, Thần Tài ban tài lộc, 3 con giáp vận mệnh sáng rực rỡ, tiền vàng dư dôi, tận hưởng vi hoa phú quý khó ai bằng

Đúng 12h30 hôm nay, Chủ Nhật 27/9/2026, Thần Tài ban tài lộc, 3 con giáp vận mệnh sáng rực rỡ, tiền vàng dư dôi, tận hưởng vi hoa phú quý khó ai bằng

Đúng 20h hôm nay, ngày 27/9/2026, 3 con giáp Thần Tài yêu thương, túi tiền ngày càng phình to, tài khoản ngày càng tăng số

Đúng 20h hôm nay, ngày 27/9/2026, 3 con giáp Thần Tài yêu thương, túi tiền ngày càng phình to, tài khoản ngày càng tăng số

3 con giáp trúng số độc đắc 300 tỷ vào đúng ngày 28/9/2026, nắm chắc trong tay 'thời cơ nghìn năm có một', tiền rơi trúng đầu, ra đường gặp được quý nhân

3 con giáp trúng số độc đắc 300 tỷ vào đúng ngày 28/9/2026, nắm chắc trong tay 'thời cơ nghìn năm có một', tiền rơi trúng đầu, ra đường gặp được quý nhân

Đúng ngày mai, thứ Hai 28/9/2026, 3 con giáp cá chép hóa rồng, rũ sạch vận RỦI, vươn mình thành ĐẠI GIA, tiền của kéo đến đầy nhà

Đúng ngày mai, thứ Hai 28/9/2026, 3 con giáp cá chép hóa rồng, rũ sạch vận RỦI, vươn mình thành ĐẠI GIA, tiền của kéo đến đầy nhà