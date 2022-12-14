Đồng hồ điểm đúng 16h chiều mai (15/12/2022), Thần may mắn chỉ mặt đích danh, 3 con giáp 'tay trái hốt vàng, tay phải hốt bạc', tiền tài rực rỡ, vận trình hanh thông may mắn đủ đường

Tâm linh - Tử vi 14/12/2022 13:33

Theo tử vi 12 con giáp, đúng 16h chiều mai (15/12/2022) có tới 3 con giáp may mắn được Thần may mắn chỉ mặt đích danh, tài lộc rực rỡ, sự nghiệp phất lên như diều gặp gió.

Tuổi Hợi 

Tử vi dự đoán đúng 16h chiều mai (15/12/2022) với sự xuất hiện của Tam Hội, người tuổi Hợi có một ngày làm việc hiệu quả khi vận khí khởi sắc. Mạnh dạn mưu sự vào ngày này bởi vận quý nhân đang rất vượng, nếu có sự cố ắt có quý nhân giúp đỡ bạn nhiệt tình, tiềm năng thành công là rất cao. 

Tinh thần làm việc của tuổi Hợi được đẩy lên cao, giống như có một nguồn năng lượng tích cực đốc thúc tinh thần khiến bản khẩn trương bắt tay vào công việc. Bằng những ý tưởng đóng góp mới mẻ, con giáp may mắn đã minh chứng năng lực với vị trí đang nắm giữ khiến đồng nghiệp và cấp trên không khỏi trầm trồ. 

Tình duyên ngày này với tuổi Hợi có bước tiến mới, có vẻ như bạn đã tính đến chuyện tỏ tình đối phương. Khuyên bạn nên mạnh dạn càng ngỏ lời sớm càng tốt, chớ nên để lâu hóa bùn. 

Đồng hồ điểm đúng 16h chiều mai (15/12/2022), Thần may mắn chỉ mặt đích danh, 3 con giáp 'tay trái hốt vàng, tay phải hốt bạc', tiền tài rực rỡ, vận trình hanh thông may mắn đủ đường - Ảnh 1
Tử vi dự đoán đúng 16h chiều mai (15/12/2022) với sự xuất hiện của Tam Hội, người tuổi Hợi có một ngày làm việc hiệu quả khi vận khí khởi sắc - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Tỵ

Theo tử vi 12 con giáp, đúng 16h chiều mai (15/12/2022), người tuổi Ngọ không chỉ sở hữu con đường tài lộc hanh thông mà nhận được sự quan tâm giúp đỡ đến từ cấp trên nên công việc dù khó khăn đên đâu cũng trở nên dễ dàng, nhẹ tựa lông hồng. 

Tình hình tài chính hanh thông được cải thiện rõ rệt, bản thân nhờ giữ được chữ tín mà chinh phục được lòng tin khách hàng mà càng ngày càng mở rộng được mối hợp tác làm ăn, thậm chí cơ sở kinh doanh cũng được rộng mở địa bàn, khẳng định vị thế. 

Tuy nhiên, bản mệnh sẽ phải chi tiêu khá nhiều trong thời gian này. Vì thế, hãy có cách sử dụng khoản tiền trong túi hợp lý dù đang rủng rỉnh đi nữa, có như vậy thì dần dần, bạn mới có của ăn của để.

Phương diện tình cảm của con giáp may mắn tuần này cũng có khá nhiều điểm sáng. Vợ chồng bạn đã hóa giải được những hiểu lầm từ trước đó, vì thế mà mối quan hệ lại hài hòa như xưa. Trải qua khó khăn, thử thách, hai người lại càng trân trọng nhau nhiều hơn.

Đồng hồ điểm đúng 16h chiều mai (15/12/2022), Thần may mắn chỉ mặt đích danh, 3 con giáp 'tay trái hốt vàng, tay phải hốt bạc', tiền tài rực rỡ, vận trình hanh thông may mắn đủ đường - Ảnh 2
Tình hình tài chính hanh thông được cải thiện rõ rệt, bản thân nhờ giữ được chữ tín mà chinh phục được lòng tin khách hàng mà càng ngày càng mở rộng được mối hợp tác làm ăn, thậm chí cơ sở kinh doanh cũng được rộng mở địa bàn, khẳng định vị thế - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Tý 

Đúng 16h chiều mai (15/12/22022), tuổi Tý trở thành con giáp cực kì may mắn nhờ nhận được sự hậu thuẫn đến từ Thần Tài, làm đâu thắng đó, đụng đâu ra tiền đó. Mọi kế hoạch đề xuất trước đó được thông qua, từ bước đầu đã thấy được sự khả thi thì việc mang về lợi nhuận không có gì ngạc nhiên. 

Đặc biệt trong khoảng thời gian này, mọi việc làm của tuổi Tý đều đỏ thắm khi được Chính Ấn và Thiên Phúc trợ mệnh. Tý tập trung vào công việc của mình nên tiền bạc đổ về tay không ngớt, nhất là tiền hoa hồng nhiều hơn cả tiền lương cứng. 

Việc buôn bán kinh doanh đạt được doanh thu vượt ngoài kế hoạch. Tuy có một vài vấn đề phát sinh gây trục trặc nhất thời nhưng vẫn không thể lấp đi khả năng ứng xử và khả năng kiếm tiền thiên bẩm của bản mệnh. 

Các mối quan hệ xã giao trong hai ngày cuối tuần cũng vô cùng hài hòa, việc kí thêm các hợp đồng dài hạn là điều hiển nhiên thấy được nhờ có quý nhân giới thiệu, ngỏ lời giúp đỡ

Đồng hồ điểm đúng 16h chiều mai (15/12/2022), Thần may mắn chỉ mặt đích danh, 3 con giáp 'tay trái hốt vàng, tay phải hốt bạc', tiền tài rực rỡ, vận trình hanh thông may mắn đủ đường - Ảnh 3
Đặc biệt trong khoảng thời gian này, mọi việc làm của tuổi Tý đều đỏ thắm khi được Chính Ấn và Thiên Phúc trợ mệnh. Tý tập trung vào công việc của mình nên tiền bạc đổ về tay không ngớt, nhất là tiền hoa hồng nhiều hơn cả tiền lương cứng - Ảnh minh họa: Internet

* Thông tin mang tính chất tham khảo

Tử vi 4 ngày tới (14/12 - 18/12), Thần Tài báo mộng vàng, 3 con giáp tiền vô như nước, sự nghiệp phát triển thuận lợi, vận trình hanh thông, tình duyên hạnh phúc viên mãn

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Chúc mừng tử vi gọi tên 3 con giáp may mắn trong 4 ngày tới tài lộc tiến triển tích cực, các khoản thu tăng nhanh chóng.

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