Đồng hồ điểm 12h02p trưa nay (3/12), Xởi lởi trời gởi cho, 3 con giáp 'nằm im' tiền tài cũng tự đến, THẦN TÀI gõ cửa, đại gia điểm mặt gọi tên, giàu nứt đố đổ vách

Tuổi Thân có thể nhận được một khoản tiền bất ngờ, có thể đó là món quà từ người thân hoặc tiền thưởng trong công việc. Có thể nó không quá nhiều nhưng mang lại niềm vui, khích lệ, động viên bản thân.

Về phương diện sức khỏe , cục diện Thổ Kim tương sinh mang tới tín hiệu đáng mừng giúp con giáp này tránh được những rắc rối liên quan tới sức khỏe, nhất là những ai có mục tiêu nhất định về cân nặng và con giáp này đạt gần được mục tiêu của mình

Hãy xem đó là động lực tiến xa hơn trong tương lai, người tuổi Thân vẫn sẽ phải nỗ lực nhiều hơn nữa trong công việc thì mới có thể nhanh chóng gặt hái được thành công như mong đợi. Chăm chỉ, siêng năng và không ngừng cố gắng sẽ giúp bản mệnh được mọi người nhìn nhận.

Tuổi Thân có thể nhận được một khoản tiền bất ngờ - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Ngọ

Tử vi ngày mới của 12 con giáp nói rằng thứ 7 ngày 3/12/2022 hôm nay, tuổi Ngọ dường như trở nên tràn đầy sức lực và tinh thần hào hứng với công việc với sự nâng đỡ của cát thần, tuy nhiên việc sử dụng nguồn năng lượng mình sao cho hiệu quả nhất lại là một vấn đề mà con giáp này cần phải lưu tâm.

Vận trình tài lộc của người tuổi Ngọ về cơ bản là vững vàng, điều đó ít nhiều cũng an ủi con giáp này phần nào. Tiền bạc dồi dào nên bản mệnh không cần quá lo lắng về chuyện chi tiêu.

Vận trình tình cảm hài hoà. Con giáp này với nửa kia may mắn tìm được tiếng nói chung, cả hai luôn dành cho nhau sự tôn trọng và cảm thông mà không phải cặp đôi nào cũng làm được.

Vận trình tài lộc của người tuổi Ngọ về cơ bản là vững vàng - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Mùi

Tiếp nối tử vi ngày 2/11/2022 của 12 con giáp, Thổ sinh Kim đem tới nhiều tin mừng cho người tuổi Mùi trên phương diện xã giao. Bạn có thể kết giao được với nhiều khách hàng, đối tác mới, khiến mạng lưới làm ăn mở rộng, hứa hẹn mang lại nhiều lợi nhuận trong tương lai.

Trong chuyện tình cảm, bạn cũng nhận được sự quan tâm của nhiều người khác giới. Có điều, bản mệnh nên nhắc nhở bản thân chớ trăng hoa, giữ quan hệ mập mờ với quá nhiều người. Hãy đáp lại tình cảm của người khác một cách chân thành.

Phương diện sức khỏe của con giáp này cũng khá ổn định, bản mệnh nên tăng cường tập luyện và chú ý hơn đến việc ăn uống đảm bảo chất lượng. Ngoài ra hôm nay là không trị bệnh ở hầu, do đó, bản mệnh nên lưu ý tránh tác động lên vị trí này.

Phương diện sức khỏe của con giáp này cũng khá ổn định - Ảnh minh họa: Internet

(*) Thông tin trong bài chỉ mang tính chất chiêm nghiệm, tham khảo