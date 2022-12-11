15 ngày nữa, người tuổi Tuất đã học được cách nhìn nhận hoàn cảnh của bản thân một cách khách quan. Họ không tự cao tự đại, không lơ là mà luôn tập trung trong công việc. Người tuổi này gặp được quý nhân, được trao cơ hội phát triển năng lực. Vì vậy, đường thăng tiến của họ rộng mở hơn trước.

Theo tử vi 12 con giáp, người sinh năm Tuất thường là người thật thà, thẳng thắn, có sao nói vậy. Vì tài năng, giỏi giang lại chăm chỉ hơn người nên họ dễ tự cao tự đại, chủ quan, khinh địch. Tâm lý này có thể khiến người tuổi này chịu nhiều thất bại.

Với những người đang có ý định chuyển việc thì đây cũng là cơ hội tốt để họ phát triển sự nghiệp của bản thân theo một hướng khác. Những người làm kinh doanh cần làm việc chăm chỉ hơn. Hãy coi những khó khăn, vấp ngã là bài học để trưởng thành, vững vàng hơn trong thời gian tới. Người tuổi Tuất làm việc chăm chỉ, khó khăn cũng không nản lòng nên sẽ dần vươn tới đỉnh cao, tiền bạc ào ào chảy vào túi.

Tuổi Thân

Theo tử vi 12 con giáp, người tuổi Thân tính tình vui vẻ, lạc quan như những chú khỉ vậy. Người tuổi này cũng rất tự lập và cầu tiến. Họ sẵn sàng tiếp thu những ý kiến góp ý để tự hoàn thiện bản thân. Vì vậy, dù xuất thân trong hoàn cảnh khá khó khăn, con giáp tuổi Thân vẫn từng bước vươn lên để đạt được những thành công trong sự nghiệp cũng như cuộc sống.

15 ngày nữa, con giáp tuổi Thân có tài lộc dồi dào, vạn sự như ý. Họ làm việc chăm chỉ, nỗ lực hết mình nên sẽ đạt được những thành tựu nhất định trong sự nghiệp. Những người làm công ăn lương sẽ được cấp trên cất nhắc, phân công thêm nhiệm vụ, công việc.

Trong khi đó, người làm kinh doanh sẽ nhận thêm cơ hội đầu tư làm ăn kinh doanh. Người tuổi này cũng có thêm cơ hội học tập, nâng cao chuyên môn nghiệp vụ. Trong thời gian này, sức khỏe của người tuổi Thân không được tốt.

Tuổi Mùi

Theo tử vi 12 con giáp, người tuổi Mùi được biết đến là con giáp hiền lành, hòa đồng nên có nhiều bạn bè. Trong công việc, họ thông minh, sắc sảo hơn người, có khả năng phân tích và tầm nhìn xa trông rộng. Khi làm bất cứ điều gì, con giáp tuổi Mùi suy xét, tính toán cẩn thận. Vì vậy, họ thường tự tin với quyết định của mình và ít khi mắc sai lầm.

15 ngày nữa, tài lộc của người tuổi Mùi vượng phát từng ngày. Con giáp này không ngừng hoàn thiện bản thân, có nhiều quyết định đúng đắn cho công việc. Con giáp tuổi này biết được rằng thành công không đến với ai một cách dễ dàng.

Vì vậy, họ cố gắng, nỗ lực không ngừng để tiến về phía trước. Người tuổi này nếu làm công ăn lương thì cơ hội thăng chức rộng mở. Trong khi đó, người làm kinh doanh cũng chốt được nhiều đơn hàng, thu nhập thêm phần rủng rỉnh.

*Bài viết chỉ mang tính chất tham khảo!