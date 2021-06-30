Nửa đầu tháng 7/2021: Trời xanh để mắt, 3 con giáp thiện lương được rung đùi hốt bạc, tiền ập xuống đầu đếm mỏi tay hoa mắt

Tháng 6 vừa qua, Sửu gặp không ít khó khăn trong chuyện tiền bạc, nhất là lương thưởng bị giảm đáng kể do tình hình kinh doanh xuống đốc. Trời sinh hiền lành, nhân hậu và dĩ hòa vi quý nên người tuổi Sửu sẽ được quý nhân nâng đỡ, bề trên hết mực nuông chiều.

Trong nửa đầu tháng 7, tử vi ngày mới chỉ rõ, Sửu sẽ xua sạch vận rủi, cát tinh soi chiếu khiến con giáp may mắn đón tài lộc không ngớt, làm ăn hưng thịnh. Càng chí thú làm ăn, nỗ lực vươn lên Mão càng lắm của nhiều tiền, đếm mãi không hết. Làm một hưởng mười, làm chơi hưởng thật, đời sang trang mới là phúc phần mà con giáp giàu sang này nhận được.

Dù cố gắng rất nhiều nhưng vì nhiều lý do khách quan, Ngọ chưa đạt được thành quả như mình mong muốn trong thời gian qua. Đừng lo, trong nửa đầu tháng 7, được quý nhân nâng đỡ, thần tài rót lộc vào nhà nên người tuổi Ngọ vượng sắc hơn, sẽ đắc tài đắc lộc, kiếm tiền dễ như trở bàn tay. Dù làm thuê hay làm chủ con giáp giàu có này cũng có bạc tỷ trong tay, quơ tay là có tiền.

Không chỉ tháng 7, nửa cuối năm 2021 người tuổi Ngọ sẽ ngập trong nhung lụa. Cơ hội kiếm tiền tìm đến tận cửa, mối làm ăn bám riết không buông nên Ngọ ắt đổi đời sau một đêm, tự làm đại gia của chính mình.

Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Hợi

Sinh ra đã có số phú quý phát tài nên người tuổi Hợi thường được quý nhân nâng đỡ, khó khăn gian khổ đến mấy cũng dễ dàng vượt qua. Những tháng đầu năm bị sao xấu chiếu mệnh, tiểu nhân quấy phá nên con giáp gặp phải khá nhiều thử thách, công việc không được như ý nguyện.

May mắn thay, từ tháng 7 đến cuối năm nay, Hợi sẽ bước vào thời hoàng kim của đời mình. Thần Tài chỉ đích danh trên sổ vàng, Hợi từ này có lương thưởng tăng vọt, thu nhập tăng theo cấp số nhân. Tuy nhiên, tử vi tướng số nhắc nhở Hợi tránh khoa trương thân thế, vì dễ dính họa tiểu nhân quấy phá, cản đường tài lộc.

Ảnh minh họa: Internet

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