Nửa đầu tháng 7/2021: Trời xanh để mắt, 3 con giáp thiện lương được rung đùi hốt bạc, tiền ập xuống đầu đếm mỏi tay hoa mắt

Tâm linh - Tử vi 30/06/2021 14:10

Theo tử vi ngày mới, đây là 3 tuổi may mắn được trời thương tình, đường làm ăn - công danh thuận lợi, đếm tiền sái tay trong nửa đầu tháng 7.

 

Tuổi Sửu

Tháng 6 vừa qua, Sửu gặp không ít khó khăn trong chuyện tiền bạc, nhất là lương thưởng bị giảm đáng kể do tình hình kinh doanh xuống đốc. Trời sinh hiền lành, nhân hậu và dĩ hòa vi quý nên người tuổi Sửu sẽ được quý nhân nâng đỡ, bề trên hết mực nuông chiều. 

Trong nửa đầu tháng 7, tử vi ngày mới chỉ rõ, Sửu sẽ xua sạch vận rủi, cát tinh soi chiếu khiến con giáp may mắn đón tài lộc không ngớt, làm ăn hưng thịnh. Càng chí thú làm ăn, nỗ lực vươn lên Mão càng lắm của nhiều tiền, đếm mãi không hết. Làm một hưởng mười, làm chơi hưởng thật, đời sang trang mới là phúc phần mà con giáp giàu sang này nhận được. 

tu vi ngay moi
Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Ngọ

Dù cố gắng rất nhiều nhưng vì nhiều lý do khách quan, Ngọ chưa đạt được thành quả như mình mong muốn trong thời gian qua. Đừng lo, trong nửa đầu tháng 7, được quý nhân nâng đỡ, thần tài rót lộc vào nhà nên người tuổi Ngọ vượng sắc hơn, sẽ đắc tài đắc lộc, kiếm tiền dễ như trở bàn tay. Dù làm thuê hay làm chủ con giáp giàu có này cũng có bạc tỷ trong tay, quơ tay là có tiền. 

Không chỉ tháng 7, nửa cuối năm 2021 người tuổi Ngọ sẽ ngập trong nhung lụa. Cơ hội kiếm tiền tìm đến tận cửa, mối làm ăn bám riết không buông nên Ngọ ắt đổi đời sau một đêm, tự làm đại gia của chính mình.

tu vi ngay moi 2
Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Hợi

Sinh ra đã có số phú quý phát tài nên người tuổi Hợi thường được quý nhân nâng đỡ, khó khăn gian khổ đến mấy cũng dễ dàng vượt qua. Những tháng đầu năm bị sao xấu chiếu mệnh, tiểu nhân quấy phá nên con giáp gặp phải khá nhiều thử thách, công việc không được như ý nguyện. 

May mắn thay, từ tháng 7 đến cuối năm nay, Hợi sẽ bước vào thời hoàng kim của đời mình. Thần Tài chỉ đích danh trên sổ vàng, Hợi từ này có lương thưởng tăng vọt, thu nhập tăng theo cấp số nhân. Tuy nhiên, tử vi tướng số nhắc nhở Hợi tránh khoa trương thân thế, vì dễ dính họa tiểu nhân quấy phá, cản đường tài lộc. 

tu vi ngay moi 3
Ảnh minh họa: Internet

* Thông tin trong bài viết chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm cho quý độc giả

Trong 5 ngày tới, 3 con giáp TÀI LỘC VƯỢNG PHÁT, thăng tiến mạnh mẽ, TIỀN TÀI PHÚ QUÝ không thiếu chi

Trong 5 ngày tới, 3 con giáp TÀI LỘC VƯỢNG PHÁT, thăng tiến mạnh mẽ, TIỀN TÀI PHÚ QUÝ không thiếu chi

Trong 5 ngày tới đây sẽ có 3 con giáp vượng phát con đường tài lộc, sự nghiệp thăng tiến, đời sống vật chất đủ đầy không thiếu chi.

Xem thêm
Từ khóa:   tử vi 12 con giáp tử vi ngày mới tử vi tháng 7

TIN MỚI NHẤT

Cay đắng sau những xấp tiền 10 triệu người chồng tự tay đưa cho vợ mỗi lần gần gũi

Cay đắng sau những xấp tiền 10 triệu người chồng tự tay đưa cho vợ mỗi lần gần gũi

Tâm sự gia đình 41 phút trước
Đúng 7h30 ngày mai, thứ Bảy 10/10/2026, 3 con giáp bước chân ra ngoài thấy lộc về tay, tiền tiêu thả ga, như ý cát tường

Đúng 7h30 ngày mai, thứ Bảy 10/10/2026, 3 con giáp bước chân ra ngoài thấy lộc về tay, tiền tiêu thả ga, như ý cát tường

Tâm linh - Tử vi 53 phút trước
Qua đêm nay, 3 con giáp 'đạp trúng rương vàng', sự nghiệp bừng sáng, chuyển mình thành đại gia bạc tỷ

Qua đêm nay, 3 con giáp 'đạp trúng rương vàng', sự nghiệp bừng sáng, chuyển mình thành đại gia bạc tỷ

Tâm linh - Tử vi 57 phút trước
Nỗi bàng hoàng đêm tân hôn khi biết quá khứ của vợ và lời can ngăn bất ngờ từ mẹ

Nỗi bàng hoàng đêm tân hôn khi biết quá khứ của vợ và lời can ngăn bất ngờ từ mẹ

Tâm sự gia đình 1 giờ 11 phút trước
Phim cũ của Tỉnh Bách Nhiên và Đàm Tùng Vận bất ngờ tăng vọt lượt xem

Phim cũ của Tỉnh Bách Nhiên và Đàm Tùng Vận bất ngờ tăng vọt lượt xem

Sao quốc tế 1 giờ 31 phút trước
Tình huống dở khóc dở cười đêm tân hôn và bí mật xúc động về chiếc giường cưới

Tình huống dở khóc dở cười đêm tân hôn và bí mật xúc động về chiếc giường cưới

Tâm sự gia đình 1 giờ 41 phút trước
Nỗi lòng người phụ nữ sau 7 năm gắn bó trước lời tiết lộ bất ngờ từ phía mẹ chồng

Nỗi lòng người phụ nữ sau 7 năm gắn bó trước lời tiết lộ bất ngờ từ phía mẹ chồng

Tâm sự Eva 2 giờ 11 phút trước
Nỗi lòng người vợ sau đêm mặn nồng đường đột trước thời điểm chấm dứt cuộc hôn nhân

Nỗi lòng người vợ sau đêm mặn nồng đường đột trước thời điểm chấm dứt cuộc hôn nhân

Tâm sự 2 giờ 41 phút trước
Đúng ngày mai, thứ Bảy 10/10/2026, Phật Tổ thương người hiền tài, 3 con giáp hồng phúc vây quanh, làm ăn hốt vàng hốt bạc, tiền tự rơi vào túi đầy ụ

Đúng ngày mai, thứ Bảy 10/10/2026, Phật Tổ thương người hiền tài, 3 con giáp hồng phúc vây quanh, làm ăn hốt vàng hốt bạc, tiền tự rơi vào túi đầy ụ

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 53 phút trước
Tử vi thứ Bảy 10/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Mùi vượng khí tăng cao, phát tài phát lộc, Mão - Thân xui xẻo vây quanh, nợ nần chồng chất

Tử vi thứ Bảy 10/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Mùi vượng khí tăng cao, phát tài phát lộc, Mão - Thân xui xẻo vây quanh, nợ nần chồng chất

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 55 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Đúng hôm nay, thứ 6 ngày 9/10/2026, 3 con giáp này HƯỞNG VINH SỦNG ĐẤT TRỜI, làm ăn khấm khá, sự nghiệp xuôi thuận, tài chính thăng hoa

Đúng hôm nay, thứ 6 ngày 9/10/2026, 3 con giáp này HƯỞNG VINH SỦNG ĐẤT TRỜI, làm ăn khấm khá, sự nghiệp xuôi thuận, tài chính thăng hoa

Đúng ngay mai, thứ Bảy 10/10/2026, 3 con giáp GIÀU SANG PHÚ QUÝ, tài lộc ngày càng tăng 'tài lộc gấp đôi, dương khí vượng'

Đúng ngay mai, thứ Bảy 10/10/2026, 3 con giáp GIÀU SANG PHÚ QUÝ, tài lộc ngày càng tăng 'tài lộc gấp đôi, dương khí vượng'

Đúng 20h hôm nay, ngày 9/10/2026, 3 con giáp TAM HỢP độ mệnh, THẦN PHẬT dẫn đường, một bước lên mây, tình - tiền rạng rỡ, hạnh phúc trăm bề

Đúng 20h hôm nay, ngày 9/10/2026, 3 con giáp TAM HỢP độ mệnh, THẦN PHẬT dẫn đường, một bước lên mây, tình - tiền rạng rỡ, hạnh phúc trăm bề

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Đúng 7h30 ngày mai, thứ Bảy 10/10/2026, 3 con giáp bước chân ra ngoài thấy lộc về tay, tiền tiêu thả ga, như ý cát tường

Đúng 7h30 ngày mai, thứ Bảy 10/10/2026, 3 con giáp bước chân ra ngoài thấy lộc về tay, tiền tiêu thả ga, như ý cát tường

Qua đêm nay, 3 con giáp 'đạp trúng rương vàng', sự nghiệp bừng sáng, chuyển mình thành đại gia bạc tỷ

Qua đêm nay, 3 con giáp 'đạp trúng rương vàng', sự nghiệp bừng sáng, chuyển mình thành đại gia bạc tỷ

Đúng ngày mai, thứ Bảy 10/10/2026, Phật Tổ thương người hiền tài, 3 con giáp hồng phúc vây quanh, làm ăn hốt vàng hốt bạc, tiền tự rơi vào túi đầy ụ

Đúng ngày mai, thứ Bảy 10/10/2026, Phật Tổ thương người hiền tài, 3 con giáp hồng phúc vây quanh, làm ăn hốt vàng hốt bạc, tiền tự rơi vào túi đầy ụ

Tử vi thứ Bảy 10/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Mùi vượng khí tăng cao, phát tài phát lộc, Mão - Thân xui xẻo vây quanh, nợ nần chồng chất

Tử vi thứ Bảy 10/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Mùi vượng khí tăng cao, phát tài phát lộc, Mão - Thân xui xẻo vây quanh, nợ nần chồng chất

Qua đêm nay, 3 con giáp HỶ SỰ tìm đến tận cửa, tiền vô ào ào như thác, đào hoa rộng mở, viên mãn sung túc

Qua đêm nay, 3 con giáp HỶ SỰ tìm đến tận cửa, tiền vô ào ào như thác, đào hoa rộng mở, viên mãn sung túc

Chia buồn với 3 con giáp Thương Quan chiếu mệnh, sự nghiệp lao dốc, tiền tài tiêu hao, không có số làm giàu trong 7 ngày tới

Chia buồn với 3 con giáp Thương Quan chiếu mệnh, sự nghiệp lao dốc, tiền tài tiêu hao, không có số làm giàu trong 7 ngày tới