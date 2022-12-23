Nửa đầu tháng 12 âm lịch: 3 con giáp ăn lộc bề trên, càng hiền lành càng phát tài, tiền bạc nhiều tiêu xài thả ga dịp cuối năm

Thầy tử vi cho biết, trong nửa đầu tháng 12 âm lịch, những con giáp này sẽ vô cùng may mắn, phát tài.
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Tuổi Mùi
Trời sinh những người tuổi Mùi vốn là một người nhanh đạt đến đỉnh cao sự nghiệp, nên người tuổi Thân không quá khó khăn để đạt được điều mà mình đã đặt ra từ trước. Tử vi nói rằng, trong nửa đầu tháng 12 âm lịch, những người tuổi Mùi có cơ hội làm lãnh đạo rất cao, có thể điều khiển người khác làm theo ý muốn của mình.
Trong thời gian này, họ nhanh chóng hoàn thành các công việc có cuộc sống sung túc. Lời khuyên cho người tuổi Mùi trong thời gian này cần chinh phục một người theo ý muốn của mình. Người tuổi Mùi sẽ có một nguồn tài chính dồi dào dư dả cuộc sống thoải mái hạnh phúc.
Tuổi Tuất
Tử vi chỉ rõ, trong thời gian nửa đầu tháng 12 âm lịch, người tuổi Tuất sẽ gặp may mắn nhất về đường công danh và sự nghiệp khiến cho ai cũng thầm ngưỡng mộ. Trong khoảng thời gian này người tuổi Tuất liên tục gặt hái được nhiều thành công.
Thầy tử vi cho biết, thời gian này, bạn nên tập trung hết mình vào công việc. Đặcc biệt, những tuổi Tuất sẽ có cơ hội được thăng quan tiến chức tăng lương tăng thưởng cuộc sống ấm no đầy đủ dư dả hơn người.
Tuổi Dần
Thầy tử vi chỉ rõ, trong nửa đầu tháng 12 âm lịch, người tuổi Dần sẽ gặp nhiều may mắn, bởi thời điểm ngập tràn may mắn với tuổi Dần đã đến. Khoảng thời gian trước người tuổi Dần cố gắng rất nhiều nhưng chưa đạt được những gì mình muốn, thì đây chính là cơ hội đổi đời cho bạn.
Thầy tử vi chỉ rõ bởi vạn sự khởi đầu mới sẽ đến giúp tuổi Dần có thể biết được hướng đi khác thích hợp với bản thân. Người tuổi Dần đừng ngại ngùng thể hiện những điều mà mình biết sẽ giúp bạn tỏa sáng.
(*) Thông tin chỉ mang tinh chất tham khảo, chiêm nghiệm