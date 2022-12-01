Nửa đầu tháng 12: 3 con giáp này chính thức hết khổ, trả hết sạch nợ nần, tạm biệt vận xui, thời vàng son đã đến

Tâm linh - Tử vi 01/12/2022 19:30

Trong nửa đầu tháng 12, 3 tuổi này tràn đầy may mắn, làm đâu trúng đó, tiền đổ về nhà nhiều như nước, hầu bao lúc nào cũng rủng rỉnh.

Tuổi Mão

Tử vi nói rằng tuổi Mão sẽ đón nhiều điềm lành và may mắn trong nửa tháng đầu tháng 12. Dù chưa đến độ rực rỡ, đỉnh cao nhưng nhờ sự hỗ trợ của cát tinh nên bản mệnh có thể đạt được kết quả tốt và có sự thăng tiến rõ rệt trong thời gian này.

Nửa đầu tháng 12: 3 con giáp này chính thức hết khổ, trả hết sạch nợ nần, tạm biệt vận xui, thời vàng son đã đến - Ảnh 1
Bước sang tháng 12, 3 con giáp bước sang trang mới, chuyển bại thành thắng, thuận lợi trong mọi việc. Ảnh minh họa: Internet

Người tuổi Mão có thể giải quyết được khó khăn trước mắt. Dù làm việc gì bản mệnh cũng có quý nhân hỗ trợ. Cuộc sống của con giáp này nhìn chung diễn ra suôn sẻ, thuận lợi, có bước tiến triển mới.

Đặc biệt, trong sự nghiệp, tuổi Mão tiếp tục đặt những bước đi vững chắc. Bản mệnh nhận được sự giúp đỡ của quý nhân nên có thể phát huy hết khả năng và ưu điểm vốn có, thu về thêm nhiều thành công, giúp tài chính vững vàng hơn.

Tuổi Hợi

Người tuổi Hợi đón tháng 12/2022 tràn đầy may mắn, vì thế bạn muốn thực hiện kế hoạch gì thì hãy bắt tay vào thực hiện ngay, chớ chần chừ do dự kẻo bỏ lỡ cơ hội hiếm có.

Trong sự nghiệp, người tuổi Hợi được quý nhân xuất hiện trong thời điểm này có thể chỉ có bạn một định hướng phát triển phù hợp.

Quan hệ xã giao hài hòa cũng giúp bạn nhận được sự ủng hộ, hỗ trợ của nhiều người, khiến nhiều nhiệm vụ tưởng chừng bất khả thi cũng được giải quyết thuận lợi hơn hẳn.

Trên phương diện tài lộc, nhiều cơ hội kiếm tiền ập tới dồn dập thậm chí khiến bạn cảm thấy bối rối vì không biết bắt tay vào kế hoạch nào trước.

Hãy dành thời gian để cân nhắc xem điều gì là phù hợp với mình, bạn không nhất thiết phải chạy theo xu hướng bởi bạn hoàn toàn có thể tự phát triển theo một hướng khác so với số đông nhưng vẫn có thể kiếm tiền về đầy túi.

Phương diện tình cảm cũng có nhiều khởi sắc. Con giáp này xuất hiện ở đâu cũng có thể trở thành tâm điểm của đám đông, thu hút sự chú ý của nhiều người xung quanh.

Tính cách cởi mở, thân thiện, hài hước nhưng cũng chín chắn, đa tài chính là yếu tố khiến người khác không thể cưỡng lại bạn.

Tuổi Dần

Theo tử vi 12 con giáp, người tuổi Dần mạnh mẽ, nghị lực, dám nghĩ dám làm. Đa phần họ không xuất thân trong những gia đình khá giả nhưng người tuổi này có khả năng thay đổi cuộc đời họ bằng những cách khác nhau.

Nửa đầu tháng 12: 3 con giáp này chính thức hết khổ, trả hết sạch nợ nần, tạm biệt vận xui, thời vàng son đã đến - Ảnh 2
Trong nửa đầu tháng 12 tới đây, vận trình của 3 con giáp này diễn ra cực kỳ suôn sẻ, tài lộc hanh thông. Ảnh minh họa: Internet

Con giáp này luôn tin rằng số phận nằm trong bàn tay mình. Ngay cả khi gặp khó khăn, sóng gió, họ luôn cố gắng, nỗ lực hết mình để vươn lên.

Bắt đầu từ tháng 12, mọi nỗ lực của người tuổi hổ sẽ được đền đáp. Họ đạt được những thành tựu đáng ngưỡng mộ trong công việc. Những khoản đầu tư của họ trước kia bắt đầu sinh lời. Con giáp này nếu làm kinh doanh sẽ có thêm cơ hội để mở rộng quy mô kinh doanh.

Trong khi đó, người làm trồng trọt, chăn nuôi thì mùa vụ bội thu, nông sản bán được mùa, được giá. Con giáp này làm không hết việc, tiền thu về đầy túi, tinh thần phấn chấn.

(*) Thông tin trong bài chỉ mang tính chiêm nghiệm, tham khảo

Tử Vi tuần mới (28/11 - 4/12): 3 con giáp cầu gì được nấy, mua vé số là 99% sẽ trúng độc đắc, một bước thành tỷ phú

Tử Vi tuần mới (28/11 - 4/12): 3 con giáp cầu gì được nấy, mua vé số là 99% sẽ trúng độc đắc, một bước thành tỷ phú

Những người thuộc 3 con giáp này là những người may mắn nhất tuần này, được đón nhận nhiều tin vui, có cơ hội để bứt phá vươn lên.

Xem thêm
Từ khóa:   Tử vi hàng ngày Tử vi ngày mai Tử vi 12 con giáp

TIN MỚI NHẤT

Vợ đưa ra 1 vật duy nhất, gã chồng đòi bỏ nhà theo bồ lập tức bật khóc nức nở

Vợ đưa ra 1 vật duy nhất, gã chồng đòi bỏ nhà theo bồ lập tức bật khóc nức nở

Tâm sự gia đình 21 phút trước
Vừa vung 1 tỷ thưởng bồ đẻ con trai, chồng "chết đứng" nghe câu mỉa mai của vợ

Vừa vung 1 tỷ thưởng bồ đẻ con trai, chồng "chết đứng" nghe câu mỉa mai của vợ

Tâm sự 1 giờ 21 phút trước
Tiếng động lạ nửa đêm từ nhà hàng xóm đã vạch trần bí mật kinh hoàng của người chồng thành đạt

Tiếng động lạ nửa đêm từ nhà hàng xóm đã vạch trần bí mật kinh hoàng của người chồng thành đạt

Tâm sự 2 giờ 21 phút trước
Giấc mộng đổi đời nhờ chồng giàu và sự thật đắng ngắt đằng sau yêu cầu trong đêm tân hôn

Giấc mộng đổi đời nhờ chồng giàu và sự thật đắng ngắt đằng sau yêu cầu trong đêm tân hôn

Tâm sự gia đình 2 giờ 51 phút trước
Đúng 9h sáng mai, thứ Tư 30/9/2026, 3 con giáp kiếm tiền mệt nghỉ, vận may liên tiếp về nhà, sự nghiệp nhảy vọt đầy ngoạn mục

Đúng 9h sáng mai, thứ Tư 30/9/2026, 3 con giáp kiếm tiền mệt nghỉ, vận may liên tiếp về nhà, sự nghiệp nhảy vọt đầy ngoạn mục

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 21 phút trước
Qua đêm nay, 3 con giáp vận may lội ngược dòng, đụng đâu cũng thấy vàng bạc, tiền bạc rủng rỉnh, sự nghiệp hanh thông

Qua đêm nay, 3 con giáp vận may lội ngược dòng, đụng đâu cũng thấy vàng bạc, tiền bạc rủng rỉnh, sự nghiệp hanh thông

Tâm linh - Tử vi 4 giờ 21 phút trước
Đúng 9h30 ngày mai, thứ Tư 30/9/2026, 3 con giáp 'tiền tài đổ ập xuống đầu', sự nghiệp tiến triển ngoạn mục, quý nhân đưa đường chỉ lối, vận trình hanh thông

Đúng 9h30 ngày mai, thứ Tư 30/9/2026, 3 con giáp 'tiền tài đổ ập xuống đầu', sự nghiệp tiến triển ngoạn mục, quý nhân đưa đường chỉ lối, vận trình hanh thông

Tâm linh - Tử vi 4 giờ 51 phút trước
Nỗi lòng người vợ khi bất ngờ đứng tên căn hộ đắt giá hơn một tháng sau tang lễ

Nỗi lòng người vợ khi bất ngờ đứng tên căn hộ đắt giá hơn một tháng sau tang lễ

Tâm sự 5 giờ 21 phút trước
Sau ngày mai, thứ Tư 30/9/2026, 3 con giáp hứng trọn lộc trần gian, vận thế hanh thông, phú quý ngập nhà, sự nghiệp thăng hoa

Sau ngày mai, thứ Tư 30/9/2026, 3 con giáp hứng trọn lộc trần gian, vận thế hanh thông, phú quý ngập nhà, sự nghiệp thăng hoa

Tâm linh - Tử vi 5 giờ 31 phút trước
Nỗi băn khoăn của hai vợ chồng giữa cơn túng thuẫn và yêu cầu vay tiền bất ngờ từ mẹ chồng

Nỗi băn khoăn của hai vợ chồng giữa cơn túng thuẫn và yêu cầu vay tiền bất ngờ từ mẹ chồng

Tâm sự 5 giờ 51 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Tử vi thứ Tư 30/9/2026 của 12 con giáp: Dần - Mùi bội thu tiền bạc, sự nghiệp thăng tiến vượt bậc, Tý - Thân đại hạn khó lường, công việc trắc trở liên tục

Tử vi thứ Tư 30/9/2026 của 12 con giáp: Dần - Mùi bội thu tiền bạc, sự nghiệp thăng tiến vượt bậc, Tý - Thân đại hạn khó lường, công việc trắc trở liên tục

Đúng ngày mai, thứ Tư 30/9/2026, 3 con giáp Thần Tài ban phước, Quý Nhân kề bên, tài lộc bùng nổ, tiền bạc ngập nhà, hưởng một cuộc sống đầy đủ, ấm no

Đúng ngày mai, thứ Tư 30/9/2026, 3 con giáp Thần Tài ban phước, Quý Nhân kề bên, tài lộc bùng nổ, tiền bạc ngập nhà, hưởng một cuộc sống đầy đủ, ấm no

Đúng ngày mai, thứ Tư 30/9/2026, 3 con giáp có số đại phú, làm ăn suôn sẻ, Tài Lộc đầy kho, công danh vững bước, phước khí dồi dào

Đúng ngày mai, thứ Tư 30/9/2026, 3 con giáp có số đại phú, làm ăn suôn sẻ, Tài Lộc đầy kho, công danh vững bước, phước khí dồi dào

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Đúng 9h sáng mai, thứ Tư 30/9/2026, 3 con giáp kiếm tiền mệt nghỉ, vận may liên tiếp về nhà, sự nghiệp nhảy vọt đầy ngoạn mục

Đúng 9h sáng mai, thứ Tư 30/9/2026, 3 con giáp kiếm tiền mệt nghỉ, vận may liên tiếp về nhà, sự nghiệp nhảy vọt đầy ngoạn mục

Qua đêm nay, 3 con giáp vận may lội ngược dòng, đụng đâu cũng thấy vàng bạc, tiền bạc rủng rỉnh, sự nghiệp hanh thông

Qua đêm nay, 3 con giáp vận may lội ngược dòng, đụng đâu cũng thấy vàng bạc, tiền bạc rủng rỉnh, sự nghiệp hanh thông

Đúng 9h30 ngày mai, thứ Tư 30/9/2026, 3 con giáp 'tiền tài đổ ập xuống đầu', sự nghiệp tiến triển ngoạn mục, quý nhân đưa đường chỉ lối, vận trình hanh thông

Đúng 9h30 ngày mai, thứ Tư 30/9/2026, 3 con giáp 'tiền tài đổ ập xuống đầu', sự nghiệp tiến triển ngoạn mục, quý nhân đưa đường chỉ lối, vận trình hanh thông

Sau ngày mai, thứ Tư 30/9/2026, 3 con giáp hứng trọn lộc trần gian, vận thế hanh thông, phú quý ngập nhà, sự nghiệp thăng hoa

Sau ngày mai, thứ Tư 30/9/2026, 3 con giáp hứng trọn lộc trần gian, vận thế hanh thông, phú quý ngập nhà, sự nghiệp thăng hoa

Trúng số độc đắc vào đúng ngày 30/9/2026, 3 con giáp vận trình hanh thông, nhận được khoản tiền 'khủng', tiêu xài phủ phê, không lo hết sạch

Trúng số độc đắc vào đúng ngày 30/9/2026, 3 con giáp vận trình hanh thông, nhận được khoản tiền 'khủng', tiêu xài phủ phê, không lo hết sạch

Đúng 6h sáng ngày mai, thứ Tư 30/9/2026, 3 con giáp tiền bạc tiêu xài phủ phê, hút cạn lộc trời, nằm không cũng có của nả đầy nhà

Đúng 6h sáng ngày mai, thứ Tư 30/9/2026, 3 con giáp tiền bạc tiêu xài phủ phê, hút cạn lộc trời, nằm không cũng có của nả đầy nhà