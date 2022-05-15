Nửa cuối tháng 5 dương lịch: Top con giáp biến rủi thành may, dữ hóa điềm lành, vận khí tăng cao, may mắn tìm đến, tình - tiền khởi sắc, sung túc phú quý

Tử vi nửa tháng 5 này cho biết, một tuần vượng cát khí với người tuổi Ngọ khi vận trình có những khởi sắc rực rỡ. Đường công danh sự nghiệp tuy vẫn có lúc thăng trầm bất định song chiều hướng phát triển vẫn khá tích cực, hứa hẹn những tín hiệu đáng ăn mừng trên đường tìm kiếm thành công của con giáp này.

Tuy nhiên, với người đã có đôi hay đã lập gia đình, đây không hẳn là tín hiệu tốt cho bạn đâu. Việc cả nể, thiếu sự dứt khoát trong các mối quan hệ tình cảm xã giao có thể gây ra không ít rắc rối mà bản thân bạn không lường trước được. Hãy biết từ chối khi cần và giữ khoảng cách phù hợp nhé.

Sao Bách Việt Chủ đào hoa xuất hiện giúp người độc thân thấy nhân duyên khác phái của mình vượng hơn hẳn. Bạn dễ dàng thu hút sự chú ý của đối phương, vì thế nếu có cảm tình với ai thì đừng ngại tấn công, chủ động kết nối quan hệ nhé.

Đầu tuần là lúc tài khí vượng nhất, kiếm tiền dễ dàng dù là làm công ăn lương hay làm kinh doanh. Bản mệnh cần phải nắm bắt thời cơ khi Thực Thần cho lộc, bởi về cuối tuần thì mọi sự sẽ khó khăn hơn, kiếm tiền không còn dễ dàng nữa.

Về tình cảm: Sự xuất hiện của Tam Hợp giúp bạn cảm thấy bình an bên cạnh người ấy.

Con số may mắn: 26 và 75.

Đường công danh sự nghiệp tuy vẫn có lúc thăng trầm bất định song chiều hướng phát triển vẫn khá tích cực - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Thìn

Tử vi nửa tháng 5 này cho biết tuổi Thìn có nửa tháng 5 đầy hứa hẹn khi được sao Thái Dương cát tinh trợ mệnh. Công việc cũng như vấn đề tình cảm của bản mệnh trong tuần đều hết sức suôn sẻ, vì thế, nếu có chuyện gì phát sinh thì cũng cứ hãy bình tĩnh, rồi bạn sẽ tìm ra giải pháp sớm thôi. Quan trọng nhất vẫn là bạn phải tin tưởng hoàn toàn vào những gì mình đã lựa chọn.

Nhân duyên của những chú Rồng cũng khá tốt. Các mối quan hệ của bạn phát triển một cách hài hòa. Người khởi nghiệp làm ăn, kinh doanh có thể tìm được người có đồng chí hướng, giúp công việc phát triển có định hướng hơn.

Thời điểm kiếm tiền của tuổi Thìn do được Chính Tài và Thực Thần che chở, gạt bớt những khó khăn, tiền đổ về túi nhanh chóng. Tuy nhiên, tới cuối tuần khả năng mất tiền hao của khá lớn, bản mệnh cần kiểm soát thu chi thường xuyên, đừng tùy tiện mua sắm theo ý thích.

Tình cảm gia đình hòa thuận, vợ chồng con cái tìm được tiếng nói chung. Các cặp đôi dù mới yêu hay đã gắn bó một thời gian dài đều hài lòng với mối quan hệ hiện tại. Cả hai cùng động viên nhau phấn đấu trong công việc, sự nghiệp để xây dựng nền tảng tài chính vững chắc, gìn giữ cuộc sống hôn nhân hạnh phúc.

Về tình cảm: Người độc thân trong hôm nay có thể sẽ tìm kiếm được những người bạn hoặc tình yêu.

Con số may mắn: 30 và 56.

Nhân duyên của những chú Rồng cũng khá tốt. Các mối quan hệ của bạn phát triển một cách hài hòa - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Dần

Dự báo tuổi Dần có nhiều tin vui về đường tình cảm khi có sao Thái Âm chiếu mệnh. Tình duyên vượng sắc, đào hoa nở rộ. Nữ mệnh sẽ có nhiều cơ may về tình duyên hơn so với nam mệnh, song nói chung con giáp này sẽ nhanh chóng tìm được hạnh phúc thuộc về mình.

Bản mệnh nên tranh thủ tiến hành những việc quan trọng bởi Chính Ấn trợ mệnh, vận trình công danh sự nghiệp suôn sẻ hơn. Quý nhân đa phần là nữ sẽ giúp con giáp này rất nhiều trên hành trình tìm kiếm thành công.

Công việc càng dễ xảy ra sai sót do con giáp này tập trung vào chuyện tình cảm thay vì chuyên tâm làm việc. Thiên Quan xuất hiện cảnh báo về những chiêu trò, hung họa mà con giáp này có thể gặp phải do tiểu nhân quấy phá. Nếu cứ tiếp tục chểnh mảng như hiện tại, bạn sẽ bỏ lỡ rất nhiều cơ hội phát triển.

Tài lộc trong tuần khá ảm đạm. Đầu tuần có Kiếp Tài đứng bóng, tiền ngay trước mắt nhưng chưa chắc con giáp này đã lấy được về tay. Thậm chí, trong một phút bất cẩn, có thể bản mệnh sẽ đưa ra những quyết định sai lầm khiến cho tài lộc tổn hao.

Về tình cảm: Gia đình rất ủng hộ chuyện tình của bạn với người ấy vì hai bạn rất hợp đôi.

Con số may mắn: 73 và 41.

Dự báo tuổi Dần có nhiều tin vui về đường tình cảm khi có sao Thái Âm chiếu mệnh - Ảnh minh họa: Internet

(*) Thông tin trong bài chỉ mang tính chất chiêm nghiệm, tham khảo