Nửa cuối tháng 12/2022: 'Tháng chót, vận lọt', 3 con giáp rũ bùn đứng dậy sáng lòa, hốt tài hốt lộc trời ban, làm việc gì cũng thuận lợi, phúc khí vây quanh

Tâm linh - Tử vi 16/12/2022 09:46

3 con giáp vượt mọi tai ương, rũ bùn đứng dậy sáng lòa, tiền bạc rủng rỉnh, trúng số đổi đời giàu khủng.

Tuổi Thìn

Trong cuộc sống hiện tại dù tuổi Thìn đôi lúc gặp khó khăn, thì trong nửa cuối tháng 12 này, tuổi Thìn sẽ đạt được vận trình ổn định, thậm chí là ngày càng thăng tiến, nhất là đường tài lộc. Những chú Rồng sẽ có một tương lai cực kỳ viên mãn, dư dả không ai sánh bằng.

Người tuổi Thìn sẽ dần cảm thấy cuộc sống cũng như sự nghiệp chuyển sang hướng mới. Thần Tài chiếu cố, tài lộc hanh thông vô cùng, mọi việc tiến hành đều được sự giúp đỡ từ quý nhân nên “làm đâu thắng đó”, kế hoạch đầu tư gặp dịp phát tài, phát lộc.

Thìn sẽ lội ngược dòng trở thành người giàu có khiến ai cũng ngưỡng mộ. Những người tuổi Thìn có thể thực hiện được những dự định mà mình ấp ủ đã lâu, càng cố gắng sẽ càng thành công.

Nửa cuối tháng 12/2022: 'Tháng chót, vận lọt', 3 con giáp rũ bùn đứng dậy sáng lòa, hốt tài hốt lộc trời ban, làm việc gì cũng thuận lợi, phúc khí vây quanh - Ảnh 1
Thần Tài chiếu cố, tài lộc hanh thông vô cùng, mọi việc tiến hành đều được sự giúp đỡ từ quý nhân nên “làm đâu thắng đó”, kế hoạch đầu tư gặp dịp phát tài, phát lộc - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Mùi

Thầy tử vi cho biết, nửa cuối tháng 12, do tinh thần làm việc của tuổi Mùi lên cao vút. Tuổi Mùi sẽ cảm thấy cơ hội rộng mở và cũng từ đó, bạn luôn là nhân viên xuất sắc trong lòng cấp trên dễ được thăng quan tiến chức.

Do người tuổi Mùi có Cát Tinh nhập mệnh, nện đượ quý nhân vây quanh giúp đỡ làm việc gì cũng trở nên thuận lợi vô cùng. Người tuổi Mùi cùng với sự may mắn bản mệnh dễ đạt được những mục tiêu mà mình đề ra một cách dễ dàng.

Con giáp này nhận được sự giúp đỡ của quý nhân từ mọi tầng lớp. Chính vì vậy mà Mùi có thể định hướng tốt hơn con đường mình cần đi. Người tuổi Mùi không chỉ thăng quan phát tài mà trên con đường tình duyên nở rộ, tình cảm. Tuổi Mùi cũng vô cùng viên mãn, khiến con giáp khác vô cùng ghen tỵ.

Nửa cuối tháng 12/2022: 'Tháng chót, vận lọt', 3 con giáp rũ bùn đứng dậy sáng lòa, hốt tài hốt lộc trời ban, làm việc gì cũng thuận lợi, phúc khí vây quanh - Ảnh 2
Do người tuổi Mùi có Cát Tinh nhập mệnh, nện đượ quý nhân vây quanh giúp đỡ làm việc gì cũng trở nên thuận lợi vô cùng - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Dần

Xem tử vi, người tuổi Dần có quãng thời gian bứt phá ngoạn mục. Nhờ có thần tài nâng đỡ nên Dần làm việc thuận lợi cũng là nhờ thái độ tích cực, nên công việc, tài lộc của bạn sẽ có những đột phá đáng nể.

Người tuổi Dần chính là một trong những con giáp may mắn hái lộc về nhà, tiền bạc tiêu pha thoải mái mà không lo cạn kiệt, túng thiếu. Đây chính là khoảng thời gian may mắn người tuổi Dần có cơ hội được tăng lương tăng bổng, thăng quan tiến chức.

Những con giáp Dần sẽ có cuộc sống thăng hoa rực rỡ. Không chỉ dư dả của cải vật chất mà đời sống tinh thần cũng được cải thiện hơn rất nhiều. Đây là giai đoạn hoàng kim có một không hai, tuổi Dần phải cố gắng nắm bắt và giữ vững tinh thần để được hậu vận thập toàn thập mỹ.

Nửa cuối tháng 12/2022: 'Tháng chót, vận lọt', 3 con giáp rũ bùn đứng dậy sáng lòa, hốt tài hốt lộc trời ban, làm việc gì cũng thuận lợi, phúc khí vây quanh - Ảnh 3
Đây chính là khoảng thời gian may mắn người tuổi Dần có cơ hội được tăng lương tăng bổng, thăng quan tiến chức - Ảnh minh họa: Internet

*Bài viết chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm.

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